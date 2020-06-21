— Между майскими праздниками где-то зацепила болезнь. Потому что родителей не было (она с родителями живет), они отдыхали на даче. Домой приехали вечером 11 мая, а у неё уже кашель, признаки инфекции. Вечером провели раздельно — они в своей комнате, она в своей. Утром 12 мая Ольга, как обычно, поехала на работу. Там ей замерили температуру и отстранили от смены, — рассказывает Сергей.

Дома температура поднялась еще выше, и на следующий день родители Ольги вызвали врача из районной поликлиники, который сказал, что её нужно срочно госпитализировать.

— Вызвали скорую, они сразу же её забрали в 11-ю больницу. Получается, ночью 14 мая она уже там была. На связи с нами находилась всего два дня: 14-го разговаривали с ней, 15-го тоже, а 16-го я ей уже не мог дозвониться. Начал звонить врачам по телефонам, которые нашел в интернете. Кто-то трубку брал, но говорили, что ничего не знают, информацией не владеют, — вспоминает Сергей.

Родственники начали искать способы узнать о состоянии Ольги. Так они вышли на знакомую, которая в тот период работала в 11-й больнице. Она сообщила, что Ольга находится в тяжёлом состоянии.