На этой неделе федеральный «Списке памяти» медиков, погибших во время пандемии коронавируса, пополнился двумя новосибирцами. В списке оказались анестезиолог городской клинической поликлиники № 2 Юрий Крылов и 49-летняя медсестра ГКБ №34 Ольга Маночкина. Родственники медсестры рассказали НГС о том, как она боролась с болезнью и почему не смогла её победить.
«Была на связи всего два дня»
Ольга Маночкина работала медсестрой в отделении функциональной диагностики городской клинической больницы №34. Между майскими праздниками она выходила на работу и, предполагает Сергей Маночкин — брат Ольги, тогда и заразилась.
— Между майскими праздниками где-то зацепила болезнь. Потому что родителей не было (она с родителями живет), они отдыхали на даче. Домой приехали вечером 11 мая, а у неё уже кашель, признаки инфекции. Вечером провели раздельно — они в своей комнате, она в своей. Утром 12 мая Ольга, как обычно, поехала на работу. Там ей замерили температуру и отстранили от смены, — рассказывает Сергей.
Дома температура поднялась еще выше, и на следующий день родители Ольги вызвали врача из районной поликлиники, который сказал, что её нужно срочно госпитализировать.
— Вызвали скорую, они сразу же её забрали в 11-ю больницу. Получается, ночью 14 мая она уже там была. На связи с нами находилась всего два дня: 14-го разговаривали с ней, 15-го тоже, а 16-го я ей уже не мог дозвониться. Начал звонить врачам по телефонам, которые нашел в интернете. Кто-то трубку брал, но говорили, что ничего не знают, информацией не владеют, — вспоминает Сергей.
Родственники начали искать способы узнать о состоянии Ольги. Так они вышли на знакомую, которая в тот период работала в 11-й больнице. Она сообщила, что Ольга находится в тяжёлом состоянии.
— Оля практически сразу попала в реанимацию, а с реанимацией сложно связаться. Так как я находилась непосредственно в больнице, то каждое дежурство навещала её, передала родственникам информацию о её состоянии. В течение трёх недель она находилась в тяжёлом-притяжёлом состоянии. Так из него и не вышла. Умерла в реанимации, — дополняет рассказ брата медсестра 11-й больницы.
Врачи сообщили родителям, что Ольга Маночкина умерла 4 июня, на следующий день утром. Сам Сергей считает, что организм его сестры не был готов бороться с инфекцией:
— В выписке о смерти указан коронавирус. У неё был лишний вес, да и в детстве она переболела пневмонией. Такого здоровья, чтобы бороться, у неё не было. Тем более, так долго.
«Отца тоже госпитализировали»
Вскоре после того, как Ольга попала в 11-ю больницу, её отец также почувствовал недомогание. Поэтому Сергей отвёз его на обследование.
— После того, как сестру увезли в больницу и отцу стало плохо, я его на КТ свозил. Обследование показало не очень хорошую картину, «матовое стекло» на лёгких. Мы сразу повезли его в 11-ю. Первый анализ на коронавирус оказался сомнительным, потом были отрицательные анализы. Через две недели отца выписали домой, — говорит Сергей.
У матери Ольги не было никаких симптомов коронавирусной инфекции, однако она соблюдала двухнедельный карантин и не выходила из дома. Продукты ей привозил сын.
Ранее мы рассказывали истории других медицинских работников, погибших от коронавируса в Новосибирске. 49-летний патологоанатом больницы №25 Илья Жарков три недели вскрывал тела умерших от коронавируса пациентов. 68-летняя рентгенолог Неля Щеглова умерла в больнице №11. А на прошлой неделе мы рассказывали про медсестру Наталью Иволгу, которая «сгорела» от вируса за две недели.
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