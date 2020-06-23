«Вероятность совпадения — 1 на 10 тысяч»: сибирячка полетела в Питер, чтобы стать донором костного мозга

— Я просто записалась в «Инвитро», сказала, что хочу сдать кровь. У меня взяли три пробирки как обычно из вены. Взяли контактный телефон, и я ушла с чистой совестью, — вспоминает девушка.



Справка: с 2018 года любой новосибирец, у которого нет противопоказаний, может бесплатно сдать кровь для Национального регистра доноров костного мозга в лабораториях «Инвитро».



Вероятность совпадения — 1 на 10 тысяч



Примерно через год Саше позвонили из регистра. Девушка признается, что не думала, что это произойдет так быстро — вероятность совпадения донора и реципиента 1 на 10 тысяч.



— Когда мне позвонили, я уже забыла, что сдавала кровь, я не сидела, не ждала, это само произошло. Было одновременно и страшно, и волнительно. Но я долго не думала, через несколько минут позвонила маме, перезвонила и сказала, что согласна, точно поеду, — рассказывает Саша.



Для трансплантации нужно было лететь в Санкт-Петербург — там происходил забор клеток. Есть два способа забора: оперативный, когда под общим наркозом костный мозг у донора забирают из тазовой кости с помощью иглы, и из периферической крови. Каким способом забирать костный мозг — решает донор, и Саша выбрала второй вариант:

