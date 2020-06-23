«Вероятность совпадения — 1 на 10 тысяч»: сибирячка полетела в Питер, чтобы стать донором костного мозга

По статистике, рак крови встречается у 25 людей из 100 тысяч. В тяжелых случаях единственным выходом для больного является пересадка костного мозга. Найти потенциального донора сложно, а среди родственников часто нет подходящего человека. Тогда врачи обращаются в регистры доноров костного мозга. Мы поговорили с жительницей Новосибирска, Сашей, которая стала реальным донором — несколько месяцев назад она летала в Санкт-Петербург для трансплантации.
Как узнала о регистре?
Саша рассказывает, что всегда хотела стать донором, но у неё не получалось из-за низкого давления. Год назад к ним на работу пришли представители «Русфонда», которые рассказали про регистр доноров. После этого девушка изучила тему и поняла, что подходит для донорства:
— Я просто записалась в «Инвитро», сказала, что хочу сдать кровь. У меня взяли три пробирки как обычно из вены. Взяли контактный телефон, и я ушла с чистой совестью, — вспоминает девушка.
Справка: с 2018 года любой новосибирец, у которого нет противопоказаний, может бесплатно сдать кровь для Национального регистра доноров костного мозга в лабораториях «Инвитро».
Вероятность совпадения — 1 на 10 тысяч
Примерно через год Саше позвонили из регистра. Девушка признается, что не думала, что это произойдет так быстро — вероятность совпадения донора и реципиента 1 на 10 тысяч.
— Когда мне позвонили, я уже забыла, что сдавала кровь, я не сидела, не ждала, это само произошло. Было одновременно и страшно, и волнительно. Но я долго не думала, через несколько минут позвонила маме, перезвонила и сказала, что согласна, точно поеду, — рассказывает Саша.
Для трансплантации нужно было лететь в Санкт-Петербург — там происходил забор клеток. Есть два способа забора: оперативный, когда под общим наркозом костный мозг у донора забирают из тазовой кости с помощью иглы, и из периферической крови. Каким способом забирать костный мозг — решает донор, и Саша выбрала второй вариант:
— Я выбрала из вены, потому что для меня это более комфортно, и реципиенту тоже был предпочтительнее этот метод. 4 дня мне кололи препарат, который стимулировал выработку костного мозга в кровь. Утром и вечером мне ставили укол, я жила в апартаментах в Питере. Утром я приходила сама в больницу, сдавала кровь на анализ, чтобы врачи проверили, всё ли там вырабатывается, как нужно. Вечером ко мне приходила медсестра. И день у меня был свободен. В связи с такой ситуацией мне, конечно, пришлось гулять в маске и средствах индивидуальной защиты, но погулять по улице удалось, — говорит Саша.
«Чувствую, что могу это сделать и хочу»
На пятый день рано утром Саше поставили последний укол, после чего она отправилась в больницу на забор клеток костного мозга:
— У меня была отдельная комнатка, это сложно назвать палатой, потому что там была очень удобная кровать, одеяло, подушка, как дома. Мне включили кино, поставили катетеры. Всё было максимально комфортно для меня, — вспоминает девушка. — В одну и в другую руку вставляют катетер. Кровь выходит из руки, проходит через прибор, который отделяет костный мозг, и оставшуюся кровь возвращает мне. Это длилось около 4 часов, может, побольше, я рассчитывала, что будет 5 и больше.
Больше всего Саша боялась не самого переливания, а уколов, но, по словам девушки, врачи и сотрудники фонда отвлекали её разговорами, поэтому она не заметила укола:
— Что-то спросили, я начала рассказывать, отвлеклась, и мне быстро сделали укол и поставили катетер. Ко мне относились очень хорошо. Я очень удивлена, потому что для меня в этом нет ничего страшного, для меня это обычно, и я считаю, что это, может быть, даже мой долг. Потому что я чувствую, что могу это сделать, хочу, почему бы и нет. Когда я рассказываю знакомым, то все удивляются, пугаются, что это страшно, больно, но у меня таких стереотипов нет, — признается девушка.
Саша рассказывает, что существует много мифов о донорстве костного мозга, но на деле она перенесла всю процедуру спокойно.
Шансы спасти жизнь — 80%
Донорство костного мозга предполагает анонимность. Саша знает только пол и возраст её реципиента, но хотела бы познакомиться с ним:
— Мне было бы очень интересно встретиться с реципиентом. Мне страшно узнать, что что-то закончилось нехорошо, но я стараюсь об этом не думать, вся эта процедура, всё время, что я была в Питере, у меня были только положительные ощущения. Поэтому я стараюсь думать о том, что всё хорошо, и даже не предполагаю, что что-то пойдет не так, просто верю, что всё будет хорошо, — говорит Саша.
После трансплантации костного мозга выживаемость у реципиентов 80% — это довольно большая цифра. Шанс спасти своего генетического близнеца высок, но для этого нужны большие регистры. В Национальном регистре доноров костного мозга имени Васи Перевощикова сейчас 37 250 потенциальных доноров. Суммарно в российских регистрах сейчас чуть больше 100 000 человек — этого мало. Например, в немецкий регистр входит 8 миллионов человек, в американский — 10 миллионов.
Вступить в регистр может любой человек от 18 до 45 лет, не имеющий серьёзных заболеваний.
Что ещё можно почитать о донорстве костного мозга?
Откровенная колонка руководителя новосибирского отделения благотворительного фонда «Русфонд» Екатерины Кузнецовой о процедуре трансплантации и о том, насколько доноров стало больше за последний год.
Первых потенциальных доноров из Новосибирска внесли в Национальный регистр только в 2015 году. Уже через год 32-летний новосибирец Андрей Тихов рассказал, как стал первым в регионе донором стволовых клеток для ребенка, больного раком крови.
Два года назад в регистр вступила известная сибирячка — «Миссис России Мира-2017» Анна Шпикельман.