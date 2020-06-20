«У меня есть приказ»: центр в осаде — 18 фото с репетиции перекрытий к параду (заблокировали даже дворы)

20 июня в Новосибирске провели репетицию парада Победы, который из-за коронавируса перенесли с привычного 9 мая на внезапное 24 июня. Из-за него же власти решили не пускать на парад зрителей. И репетиции парада это тоже касалось: центр перекрыли так, что ни один пешеход не мог даже близко подойти к Красному проспекту и площади Ленина.
16 июня военные отрепетировали парад Победы в Толмачёво: туда тоже никого не пустили, но пресс-служба ЦВО поделилась фотографиями.
А позавчера в центре к параду начали готовить городскую канализацию и заварили люки.
Проведение парада через полтора месяца после Дня Победы и во время пандемии критикуют по всей стране: общественник из Новосибирска объяснил, почему этот праздник — лишний.