«У меня есть приказ»: центр в осаде — 18 фото с репетиции перекрытий к параду (заблокировали даже дворы)

Новосибирец Антон Веселов назвал происходящее «мощным фестивальным спектаклем».

— Спрашиваю людей в форме: «Кому жаловаться-то? Кто придумал эту комедию?» Толпа разгневанных горожан бурно присоединяется. Человек в форме: «Явно не я тут самый умный. Все вопросы к генералу Травину». Я уточняю: «Может, губернатору Травникову?» Толпа пленников центра истерически смеётся. Полисмен продолжает: «Я их там не запоминаю, у меня есть приказ», — описал он происходящее во дворе на своей странице в Facebook

Фото: Александр Ощепков