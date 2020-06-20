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Город Фоторепортаж

«У меня есть приказ»: центр в осаде — 18 фото с репетиции перекрытий к параду (заблокировали даже дворы)

На полдня в Новосибирске перекрыли весь центр даже для пешеходов — такого раньше не было никогда

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Весь центр утром 20 июня выглядел, как загон: не то для полицейских, не то для горожан

Весь центр утром 20 июня выглядел, как загон: не то для полицейских, не то для горожан

20 июня в Новосибирске провели репетицию парада Победы, который из-за коронавируса перенесли с привычного 9 мая на внезапное 24 июня. Из-за него же власти решили не пускать на парад зрителей. И репетиции парада это тоже касалось: центр перекрыли так, что ни один пешеход не мог даже близко подойти к Красному проспекту и площади Ленина.

Заграждения начали выставлять ночью, к утру все прилегающие к месту событий улицы были заблокированы

Заграждения начали выставлять ночью, к утру все прилегающие к месту событий улицы были заблокированы

Каждого прохожего, прорвавшегося за кордон, встречали полицейские

Каждого прохожего, прорвавшегося за кордон, встречали полицейские

Караулили даже дырки в заборе Первомайского сквера

Караулили даже дырки в заборе Первомайского сквера

Делать огромные круги вдоль заборов, чтобы попасть в нужное место, пришлось даже семьям с грудными детьми — никаких поблажек

Делать огромные круги вдоль заборов, чтобы попасть в нужное место, пришлось даже семьям с грудными детьми — никаких поблажек

Перекрытыми оказались даже дворы жилых домов — такого в городе раньше не было ни разу, независимо от масштабов мероприятия

Перекрытыми оказались даже дворы жилых домов — такого в городе раньше не было ни разу, независимо от масштабов мероприятия

Даже попасть домой тем, кому повезло жить в центре, этим утром было проблематично

Даже попасть домой тем, кому повезло жить в центре, этим утром было проблематично

Перегородили не только проезды, но и тротуары, и даже отмостки жилых домов. Пожилые жители центра боялись выходить в магазины&nbsp;— обратно могли и не пустить

Перегородили не только проезды, но и тротуары, и даже отмостки жилых домов. Пожилые жители центра боялись выходить в магазины — обратно могли и не пустить

Полдня Новосибирск будто переживал осаду. Точнее, осаду держали сотрудники полиции, постоянно объясняя пешеходам, что происходит, почему и зачем

Полдня Новосибирск будто переживал осаду. Точнее, осаду держали сотрудники полиции, постоянно объясняя пешеходам, что происходит, почему и зачем

Из-за этого соблюдающим самоизоляцию новосибирцам, возможно, пришлось непривычно долго ждать свой обед

Из-за этого соблюдающим самоизоляцию новосибирцам, возможно, пришлось непривычно долго ждать свой обед

По центру провезли тяжёлую технику: очевидцы утверждают, что кое-где даже немного пострадал асфальт

По центру провезли тяжёлую технику: очевидцы утверждают, что кое-где даже немного пострадал асфальт

Пешеходные переходы полдня упирались в забор: перекрытыми оказались примерно 7 кварталов вдоль Красного проспекта

Пешеходные переходы полдня упирались в забор: перекрытыми оказались примерно 7 кварталов вдоль Красного проспекта

Новосибирец Антон Веселов назвал происходящее «мощным фестивальным спектаклем».<br>—&nbsp;Спрашиваю людей в форме: «Кому жаловаться-то? Кто придумал эту комедию?» Толпа разгневанных горожан бурно присоединяется. Человек в форме: «Явно не я тут самый умный. Все вопросы к генералу Травину». Я уточняю: «Может, губернатору Травникову?» Толпа пленников центра истерически смеётся. Полисмен продолжает: «Я их там не запоминаю, у меня есть приказ», — <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3155162341193311&amp;set=a.440786702630902&amp;type=3" target="_blank" class="_">описал</a> он происходящее во дворе на своей странице в Facebook

Новосибирец Антон Веселов назвал происходящее «мощным фестивальным спектаклем».
— Спрашиваю людей в форме: «Кому жаловаться-то? Кто придумал эту комедию?» Толпа разгневанных горожан бурно присоединяется. Человек в форме: «Явно не я тут самый умный. Все вопросы к генералу Травину». Я уточняю: «Может, губернатору Травникову?» Толпа пленников центра истерически смеётся. Полисмен продолжает: «Я их там не запоминаю, у меня есть приказ», — описал он происходящее во дворе на своей странице в Facebook

Подобное ждёт город и 24 июня, в день парада: пускать на мероприятие горожан запретили, а кордоны, по сути, единственный способ сдержать любопытных

Подобное ждёт город и 24 июня, в день парада: пускать на мероприятие горожан запретили, а кордоны, по сути, единственный способ сдержать любопытных

Так что о том, как прошёл парад, и что там, собственно, показывали, узнать можно будет только от 28 счастливчиков. Но они вряд ли нам расскажут

Так что о том, как прошёл парад, и что там, собственно, показывали, узнать можно будет только от 28 счастливчиков. Но они вряд ли нам расскажут

«Я уже как-то привык, что мэрия всегда может заблокировать мою машину — потому что ход или бег или военщина. Но что 82-летней маме придется 1,5 часа обходить (с боем на каждом посту) 200 метров, бояться, что её не пустят назад без паспорта, мороковать, куда бежать 24-ого — даже и помыслить не мог... Жуткое время», — заметил Антон Веселов.<br>

«Я уже как-то привык, что мэрия всегда может заблокировать мою машину — потому что ход или бег или военщина. Но что 82-летней маме придется 1,5 часа обходить (с боем на каждом посту) 200 метров, бояться, что её не пустят назад без паспорта, мороковать, куда бежать 24-ого — даже и помыслить не мог... Жуткое время», — заметил Антон Веселов.

В начале двенадцатого проезд к площади Ленина уже открыли, но в день парада центр будет перекрыт в течение 5 часов. При этом число перекрытых улиц 24 июня <a href="https://ngs.ru/more/69307684/" target="_blank" class="_">увеличится вдвое</a>

В начале двенадцатого проезд к площади Ленина уже открыли, но в день парада центр будет перекрыт в течение 5 часов. При этом число перекрытых улиц 24 июня увеличится вдвое

Это будет, пожалуй, самый запоминающийся парад Победы — как минимум потому, что его никто не увидит

Это будет, пожалуй, самый запоминающийся парад Победы — как минимум потому, что его никто не увидит

16 июня военные отрепетировали парад Победы в Толмачёво: туда тоже никого не пустили, но пресс-служба ЦВО поделилась фотографиями.

А позавчера в центре к параду начали готовить городскую канализацию и заварили люки.

Проведение парада через полтора месяца после Дня Победы и во время пандемии критикуют по всей стране: общественник из Новосибирска объяснил, почему этот праздник — лишний.

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