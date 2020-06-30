Папины сыночки (и одна дочка): как семья новосибирцев заработала миллионы на продаже подозрительных объектов у моста

Стройка четвертого моста — один из самых амбициозных и дорогих проектов местных властей. В объект планируют инвестировать около 35 миллиардов рублей (для сравнения: стоимость строительства ЛДС вместе с инфраструктурой оценивается в 10 миллиардов, а строительство станции метро «Спортивная» — в 2,6 миллиарда). Масштабны не только вложения, но и размах работ — ради нового моста снесут более 500 зданий, ларьков и гаражей. И если для одних людей решение о сносе объектов стало своего рода катастрофой (частные дома выкупали за 2–3 миллиона рублей, которых не хватало на другое равноценное жилье), то для других это стало хорошим источником заработка. Зимой НГС рассказывал историю подозрительного гаража — он, по версии общественников, был построен в 2017 году, когда любое строительство на этой территории было запрещено. А сегодня мы расскажем вам ещё о пяти объектах, которые оказались в собственности у одной семьи. Корреспондент НГС Илья Калинин, распутывая странную схему, дошёл до 90-х годов.
Предыстория: четвёртый мост и концессия
Четвёртый мост через Обь строится на деньги федерального бюджета, областного бюджета и средства концессионера, которым выступает ООО «Сибирская концессионная компания», входящая в группу компаний «ВИС».
На территории грандиозной стройки (в начале улицы Станционная) стоят разномастные промышленные и хозяйственные постройки, склады и всевозможные гаражи. Как ранее сообщали в новосибирском правительстве, ради строительства четвёртого моста планируют изъять 108 земельных участков и расположенных на них 457 объектов недвижимости. Компенсацию владельцам земли и недвижимости выплатят из бюджета Новосибирской области.
21 февраля 2020 года Контрольно-счётная палата проверила, как используются деньги на строительство моста, и обнаружила расхождения с заключением Главгосэкспертизы, определившей стоимость стройки, почти на миллиард рублей. При этом расходы на строительство по концессионному соглашению, сообщает КСП, предусмотрены в размере 34,5 миллиарда рублей, из которых инвестиции концессионера — 8,3 миллиарда, а остальное — государственное вложение.
Подозрительные объекты и неуловимый гаражный кооператив
Изучая, как выкупаются областным бюджетом объекты в зоне строительства четвёртого моста, общественник и учредитель проекта SibLeaks Евгений Митрофанов обратил внимание на пять построек, которые принадлежали разным людям с одной фамилией — Смелик. Эти объекты обошлись Новосибирской области в 8 миллионов 623 тысячи 576 рублей.
Митрофанов выяснил, что объекты строились в рамках гаражно-строительного кооператива «Сибирь», образованного в 1994 году. ГСК «Сибирь» зарегистрирован на улице Станционная, 5/1 и действует до сих пор (правда, формально). Его председателем с мая 2012 года является Игорь Викторович Горшков. В системе проверки контрагентов «Контур.Фокус» в карточке этого юрлица стоит пометка: «На 7 мая найдены решения налоговых органов о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам».
О том, что ГСК последние годы не работал, можно понять и по другим фактам. В «Контур-Фокусе» указано: в 2015 году на счет кооператива поступили 39 тысяч рублей в качестве вступительных взносов, членских — на 1,5 миллиона рублей. В 2016-м на целевые взносы поступило 102 тысячи, в 2017-м — 18 тысяч, а в 2018-м денежных поступлений не было. По отчетам, расходы на зарплату работникам кооператива были в последний раз в 2015 году: на эти цели потрачено 276 тысяч рублей. На «прочее» ушло больше: 1,27 миллиона рублей. В 2016–2017 годах поступления тратились только на «прочие нужды».
Разыскать руководство ГСК не могут даже судебные приставы. В базе юридических лиц rusprofile.ru указывается, что в 2015 году Федеральной службой судебных приставов прекращено исполнительное производство по долгу ГСК «Сибирь» в размере 255 тысяч рублей некоему физическому лицу. Причина — невозможность установить местонахождение должника (руководства кооператива), его имущества или счетов. Правда, налоги за ГСК кто-то все последние годы регулярно оплачивал: долг, который не смогли взыскать приставы, в этой части составил всего 56 рублей.
— Скорее всего, это пеня осталась небольшая. Или набежала из-за более поздней оплаты. Но это только в налоговой могут сказать, — уточнили в ФССП на вопрос корреспондента НГС.
Странные суды
Евгений Митрофанов, изучая подозрительные объекты, обнаружил, что они достаточно старые и права собственности на них признавались через Ленинский районный суд.
— Нашёл и посмотрел судебные решения, благо все истцы в спорах участвовали с одним юридическим лицом — ГСК «Сибирь». Одно судебное решение особенно привлекло мое внимание: судья отказалась удовлетворить исковые требования и признать право на объект, потому что истица указала в иске, что она самостоятельно построила это здание в нулевых годах, хотя этот объект значительно старше. Он 1970 года постройки и старше, чем сама истица. Судья указала, что истица [Татьяна Анатольевна Смелик] не могла его построить, так как ещё не родилась. Однако спустя несколько месяцев на этот же объект признается право собственности другого человека с такими же фамилией и именем, но другим отчеством [Татьяна Николаевна Смелик], которая подала иск и указала, что на самом деле это она построила объект, — рассказывает Евгений Митрофанов.
Ответчиком по всем искам был ГСК «Сибирь», который подтверждал в суде, что да, такие объекты действительно строились. Но подтверждение происходило на словах, без представления каких-либо документов:
— Было примерно так. Истец заявлял: «Я построил такой-то объект самостоятельно». А ГСК говорит: «Да, действительно, он построил такой объект, мы признаём иск». А земля — муниципальная, но мэрия в суд не являлась и никакого отзыва на иск не представляла… Там на самом деле немножко больше признали объектов, но те объекты, которые я выделил, не соотносятся с датами рождения этих лиц, — говорит Евгений Митрофанов.
В мэрии Митрофанову пояснили: первый договор аренды с ГСК «Сибирь» был заключен в 2010 году, а в 2014 году земельный участок был выкуплен, разрешение на строительство каких-либо объектов не выдавалось.
В итоге в Ленинском районном суде признали право собственности на объекты, постройка которых в публичной кадастровой карте была помечена 1951, 1970 и 1995 годами.
— А то лицо, которое будто бы построило объект в 1995 году, родилось в 1985 году. Вот он пишет в своём иске: «Я самостоятельно возвёл эти объекты». Когда? В 10 лет, получается, он их возвёл? — удивляется Евгений Митрофанов.
Пять самых странных объектов семьи Смелик
Объект № 1. Двухэтажное кирпичное здание
Первый в списке объект — тот самый, на который через суд хотела получить право собственности Татьяна Анатольевна Смелик. Которая якобы самостоятельно его построила, но, правда, родилась она через 14 лет после реальной постройки здания. Судье Валерии Бурнашовой этого было достаточно, чтобы отказать в удовлетворении иска. «Как следует из кадастрового паспорта, год постройки спорного здания — 1970, то есть спорное здание построено до рождения Смелик Т. А. 08.03.1984 года рождения и до создания ГСК "Сибирь"», — указано в решении Ленинского районного суда по делу №2–3444/2017 от 23 августа 2017 года.
Через два года — 9 апреля 2019 года — этот объект был оформлен другим судьёй и уже на другого человека — Татьяну Николаевну Смелик, которая родилась до 1970 года. В базе ГИБДД можно найти Татьяну Николаевну Смелик 1961 года рождения, но та ли эта женщина — доподлинно НГС неизвестно. Без казуса и тут не обошлось: здание 1970 года постройки якобы возведено Татьяной Николаевной в рамках деятельности ГСК «Сибирь», первый договор аренды с которым был заключен мэрией в 2010 году. Данный объект является небольшим двухэтажным зданием, обнаружить в котором корреспонденту НГС никого не удалось.
Кадастровый номер объекта: 54:35:061666:138
Площадь объекта: 102,3 кв. м
Год постройки: 1970
Собственник: Смелик Татьяна Николаевна
Цена выкупа: 1 698 774 рубля
Остальные объекты рассматривались в Ленинском районном суде другими судьями, и никому из истцов больше не отказывали.
Объект № 2. Старый заброшенный гаражный бокс
Следующий объект был построен в 1951 году. Право собственности на него по кадастровому паспорту в суде признали, несмотря на то, что основанием для такого признания было лишь членство в ГСК «Сибирь» и право аренды на земельный участок, которое, напомним, возникло лишь в 2010 году. Этот объект — длинное одноэтажное кирпичное здание, напоминающее гаражный бокс, с наглухо закрытыми, заваленными мусором и даже заросшими кустарниками входами. У корреспондента НГС сложилось впечатление, что помещениями в этом здании не пользуются уже давно.
Кадастровый номер объекта: 54:35:061666:139
Площадь объекта: 180,6 кв. м
Год постройки: 1951
Собственник: Тарас Анатольевич Смелик
Цена выкупа: 2 174 008 рублей
Объекты № 3, 4 и 5
Следующие три объекта объединены в один блок, так как это гаражные боксы в одном здании с кадастровым номером 54:35:061666:135 (построено в 1995 году). Кстати, это единственное строение, которое функционирует до сих пор. Оно состоит из гаражных боксов под высокие грузовые автомобили. На два из них право собственности через суд получил Алексей Анатольевич Смелик, который якобы построил их самостоятельно. При этом Алексей родился за 10 лет до реальной постройки гаражного бокса — в 1985 году.
Третье помещение было оформлено на Максима Анатольевича Смелика 1973 года рождения (по данным сайта предпринимателей znaemvseh.ru). Это право признал тот же судья, что рассматривал дело с объектом 1951 года постройки. Суд указал: «гаражный бокс возведён и находится на земельном участке, предназначенном для эксплуатации гаражей на основании договора аренды земельного участка №110490м от 29.03.2012 года» (решение Ленинского районного суда Новосибирска от 18.08.2017 года по делу №2–4343/2017). Напомним, по кадастровому паспорту этот объект был построен за 17 лет до появления договора аренды земельного участка под такие цели.
Кадастровый номер объекта: 54:35:061666:143
Площадь объекта: 149,8 кв. м
Год постройки: 1995
Собственник: Алексей Анатольевич Смелик
Цена выкупа: 1 998 796 рублей
______
Кадастровый номер объекта: 54:35:061666:144
Площадь объекта: 128,2 кв. м
Год постройки: 1995
Собственник: Алексей Анатольевич Смелик
Цена выкупа: 1 748 660 рублей
______
Кадастровый номер объекта: 54:35:061666:146
Площадь объекта: 69,9 кв. м
Год постройки: 1995
Собственник: Максим Анатольевич Смелик
Цена выкупа: 1 003 338 рублей
Все новоявленные собственники с фамилией Смелик, как обнаружил корреспондент НГС, в соцсетях находятся друг у друга в списках друзей и помечены как родственники.
Местонахождение подозрительных объектов
Что говорят Смелики
Корреспондент НГС разыскал в интернете почти всех собственников этих странных объектов. Татьяна Анатольевна Смелик, родившаяся 8 марта 1984 года, которая не смогла оформить право собственности через суд, прочитала сообщение корреспондента в соцсети «ВКонтакте» и сразу заблокировала переписку. Её сестра, тоже Татьяна Анатольевна, сначала пообещала передать вопросы родственнице, но потом замолчала и перестала реагировать на сообщения. Выяснить у сестёр Татьян, кто такая Татьяна Николаевна Смелик предположительно 1961 года рождения, получившая через суд право на здание 1970 года постройки, тоже не удалось.
Максим Анатольевич Смелик, который оформил через суд право собственности на одно из трёх помещений в гаражном комплексе 1995 года постройки, по данным системы «Контур.Фокус», является директором и учредителем ООО «СервисГрупп-Н». Ему принадлежит половина компании, сфера деятельности которой обозначена как клининговые услуги, деятельность ресторанов и доставка продуктов. Владельцем другой половины является ещё одна Татьяна Смелик, но с отчеством Александровна. По данным всероссийского журнала «Генеральный Директор», в 2018 году выручка компании «СервисГрупп-Н» составила 952 тысячи рублей.
Корреспондент НГС дозвонился до владельца компании «СервисГрупп-Н», но поговорить нормально с ним не удалось.
— Зачем вам это надо? Ко мне какие вопросы? У меня всё зарегистрировано, всё стоит… Ко мне какие вопросы, у меня он (гаражный бокс. — Прим. ред.) зарегистрирован в Росреестре, да и всё. И тем более мне сейчас неудобно разговаривать. Всего доброго, до свидания, — оборвал разговор Максим Смелик и больше на звонки не отвечал.
Таким же неразговорчивым оказался и его брат Алексей Анатольевич Смелик. Мужчина, построивший собственными силами гараж в 10 лет, как следует из судебного иска, услышав, о чём хотел узнать корреспондент НГС, сказал, что ничего не будет комментировать, и попрощался.
Разгадка из 1990-х
Разыскать председателя ГСК «Сибирь» Игоря Горшкова, который выступал ответчиком в судах и подтверждал права собственности различных представителей семейства Смелик, не удалось. На сайте zachestnyibiznes.ru указано: свой ИНН предприниматель Горшков получил в Якутии, а в 2017 году встал на учёт в Кировском районе Новосибирска. В Якутии удалось выяснить, что Горшков учился во второй нюрбинской школе, но дальше его следы теряются. По данным «Контур.Фокуса», Игорь Горшков являлся учредителем закрытого в 2014 году ГСК «Сибирь-Авто» и председателем ещё действующего ГСК «Сибирь-2». Оба юрлица зарегистрированы по одному адресу: улица Станционная, 5/1.
Фамилию Горшков не слышали и те, с кем разговаривал корреспондент НГС непосредственно на месте гаражного кооператива. Некоторые из этих людей утверждали, что владелец местных объектов — некто Дмитрий Панов. Панов является и являлся участником и руководителем нескольких фирм, в том числе ГСК «Сибирь-Авто» (в этом кооперативе у него с Горшковым было по 20%) и действующего ГСК «Ромашка». Оба кооператива зарегистрированы опять же по адресу: улица Станционная, 5/1. Дмитрий Панов уже попадал в одно расследование НГС, но об этом ниже.
Неожиданно прояснил ситуацию, кто такие Смелики и какое отношение они могли иметь ко всем этим постройкам, найденный первый председатель обоих ГСК — «Сибирь» и «Сибирь-2» — 92-летний Иван Петрович Ткаченко. Пожилой мужчина, как сам признался, уже более 10 лет не имеет отношения к гаражным кооперативам, хотя, по данным «Контур.Фокуса», до сих пор числится в графе «учредители и участники» ГСК «Сибирь-2». Об этом мужчина с удивлением узнал от корреспондента НГС.
— Я после того, как ушёл оттуда, и не знаю, что там сейчас происходит. А ушёл я, когда гараж в центре приобрёл, а здесь продал. Я если начну рассказывать, так вы можете целую книжку написать, — рассмеялся Иван Ткаченко.
Иван Ткаченко рассказал, что ещё в советское время, когда он работал в «Сибэнергострое», все строения на Станционной имели отношение к тресту «Новосибирсктэцстрой». Потом появилось АО «Новосибирсктэцстрой», а чуть позже и ООО «ТэцСтрой», которого уже нет с 2014 года. В зданиях на Станционной всегда располагались подсобные производства различных подрядчиков и субподрядчиков этих предприятий. К началу 1990-х годов здесь появилось около 25 гаражей — застройка была самовольной. После распада СССР в 1991 году всё производство свернулось, и территория активно начала застраиваться гаражами. Когда на этой территории появилось порядка 200 гаражей, вспоминает Иван Ткаченко, к нему обратились знакомые.
— Я тогда уже был на пенсии, но ранее занимал должность замуправляющего трестом по строительству. И вот мужики ко мне обратились, чтобы я оформил эти гаражи, а то их снесут. Я поначалу кочевряжился, но поскольку ребята были все мои знакомые, долго ломаться не получилось. Начал заниматься этим вопросом с Ленинским райисполкомом. Оформил [в 1994 году] ГСК «Сибирь» и землю — целый километр вдоль этих железных дорог. И начали строить гаражи уже на законном основании, — вспоминает Иван Ткаченко.
В какой-то момент, по его словам, он по семейным обстоятельствам отошёл от руководства ГСК «Сибирь».
ГСК «Сибирь-2» появился в 2008 году на месте производственной площадки бывшего «Новосибирсктэцстроя», руководителем которой, а потом гендиректором и учредителем ООО «ТэцСтрой» был Анатолий Тарасович Смелик. Компания «ТэцСтрой» появилась в 1999 году по адресу: улица Станционная 4/1. Анатолию Тарасовичу, по данным «Контур.Фокуса», принадлежала четверть фирмы. Ещё четверть была у Тараса Анатольевича Смелика. Напомним, Тарас Анатольевич получил через суд право собственности на объект 1951 года постройки. В интернет-базе жителей Новосибирска находится Тарас Анатольевич Смелик 1972 года рождения, а в базе ГИБДД — Анатолий Тарасович Смелик 1937 года рождения. Предположительно, они — сын и отец.
ГСК «Сибирь-2», по словам Ивана Ткаченко, организовал именно Анатолий Тарасович Смелик, отделив около 50 гаражей от ГСК «Сибирь». Председателем попросили стать снова Ткаченко.
— Ну, я побыл там председателем, наверное, год или два и передал это дело сыну Анатолия Тарасовича. Вот с тех пор я больше и не занимался этим делом… Я одного Горшкова знал, мы с ним в тресте работали. Он был немного моложе меня… Но он к этому делу не имел, по-моему, отношения. Может, это сын его? — задумался первый председатель гаражных кооперативов «Сибирь» и «Сибирь-2» после вопроса о сегодняшнем председателе ГСК «Сибирь».
Как ещё рассказал Иван Ткаченко, у бессменного руководителя всех «Тэцстроев» Анатолия Тарасовича Смелика, который ушёл из жизни около полутора лет назад, в ГСК «Сибирь-2» был только один гараж, в котором он регулярно появлялся со своим сыном. Больше никаких родственников Смелика Ткаченко не видел.
— Поскольку я там был какое-то время, то знаю, что у Анатолия Тарасовича Смелика в ГСК «Сибирь» было двухэтажное здание — мастерская. То есть у «Новосибирсктэцстроя»… А из этой мастерской потом сделали штук десять гаражей, а всё числилось за Смеликом, — пояснил Иван Ткаченко.
И что всё это значит? Мнение юриста и власти
Ситуацию с выкупом собственности у людей под фамилией Смелик прокомментировал руководитель юридической компании «Открытый диалог» Илья Николаев.
— В данном случае имеет место недостаточное исследование материалов дела при разрешении спора по существу, поскольку только в одном случае судья обратила внимание на несоответствие между годом завершения строительства объекта недвижимости, возрастом истца и правоустанавливающими документами гаражного кооператива на земельный участок. Возможно, если мэрия Новосибирска как ответчик более активно участвовала бы в процессе и представила свои возражения, то такие судебные решения не имели бы места, — считает юрист.
В правительстве Новосибирской области в ответ на запрос сообщили, что «одним из оснований для осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав являются вступившие в законную силу судебные акты».
— Действующим законодательством не предусмотрена проверка уполномоченным органом исполнительной власти правоустанавливающих документов в случае, если в Едином государственном реестре недвижимости внесены сведения о зарегистрированных правах на земельные участки, подлежащие изъятию для государственных или муниципальных нужд, а также о зарегистрированных правах на расположенные на таких земельных участках объекты недвижимого имущества, — пояснили в департаменте имущества и земельных отношений Новосибирской области.
Переводим на понятный язык: мэрия говорит, что не должна была проверять законность и правильность документов, на основании которых Смелики получили в собственность пять объектов.
В начале января 2020 года НГС рассказал о странном гараже, который, по данным Росреестра, появился в этом месте в 2012 году — за год до того, как здесь запретили любое возведение объектов. Право собственности на объект, который попал в число выкупаемых областным бюджетом, зарегистрировано в марте 2019 года. Собственником его стал Дмитрий Панов, о котором речь шла выше. Правда, сам гаражный бокс, как доказал с помощью спутниковых снимков сервиса «Google Карты» общественник Евгений Митрофанов, возник только в августе 2017 года, то есть через 4 года после запрета строительства. До этого здесь была пустая площадка. Возведённое строение областной бюджет выкупал за 5 миллионов рублей, в то время как эксперты оценили НГС данную постройку в два раза дешевле.
Строительство четвёртого моста через Обь под рабочим названием «Центральный» Новосибирску одобрили в конце 2017 года. Работы начали в конце прошлого сентября. Новый мост, который хотят сделать платным, должен соединить площадь Будагова с площадью Труда 5-километровой магистралью, а возвышаться над ним будет огромный пилон в виде буквы Н.
В ноябре 2019 года НГС рассказал, как готовят к сносу из-за строительства четвёртого моста частные жилые дома. Жители жаловались на мародёров и невысокую оценку их недвижимости.
От автора
В этой истории абсолютно ясно одно: государственные земли и объекты, которые изначально принадлежали государственному предприятию, каким-то образом оказались в частных руках. Я тут хотел написать «каким-то странным образом», но государственное имущество в России настолько часто странным образом оказывалось в частных руках, что всё это называть странным уже даже язык не поворачивается.
Да, мэрия и новосибирское правительство не обязаны проверять ЕГРН на предмет несоответствий, но почему бы им не поучаствовать в судах хотя бы третьими лицами? Ведь речь идёт о государственном имуществе, о государственных миллионах, о наших с вами деньгах, которые вынимают из бюджета по сомнительным решениям суда и отдают неизвестно кому и неизвестно за что.
А судьи? Не заметить, что год постройки строения в кадастровом паспорте отличается на несколько десятков лет от заявленного якобы его владельцем, это что — небрежность в работе или материальная заинтересованность судьи? А кто, в конце концов, автор этой схемы, когда многочисленные родственники бывшего руководителя крупного предприятия вдруг разом получили бюджетные миллионы за бывшую государственную землю и сооружения? Причём мы изучили только шесть объектов (пять — сейчас и один гараж — в начале года), а сколько из сотен строений, выкупленных государством в зоне строительства, было таких же, но менее заметных своими странностями? И кто его знает, если бы все сработали честно, насколько бы подешевел для Новосибирска этот уже почти золотой четвёртый мост?