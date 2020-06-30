Папины сыночки (и одна дочка): как семья новосибирцев заработала миллионы на продаже подозрительных объектов у моста

Что говорят Смелики



Корреспондент НГС разыскал в интернете почти всех собственников этих странных объектов. Татьяна Анатольевна Смелик, родившаяся 8 марта 1984 года, которая не смогла оформить право собственности через суд, прочитала сообщение корреспондента в соцсети «ВКонтакте» и сразу заблокировала переписку. Её сестра, тоже Татьяна Анатольевна, сначала пообещала передать вопросы родственнице, но потом замолчала и перестала реагировать на сообщения. Выяснить у сестёр Татьян, кто такая Татьяна Николаевна Смелик предположительно 1961 года рождения, получившая через суд право на здание 1970 года постройки, тоже не удалось.



Максим Анатольевич Смелик, который оформил через суд право собственности на одно из трёх помещений в гаражном комплексе 1995 года постройки, по данным системы «Контур.Фокус», является директором и учредителем ООО «СервисГрупп-Н». Ему принадлежит половина компании, сфера деятельности которой обозначена как клининговые услуги, деятельность ресторанов и доставка продуктов. Владельцем другой половины является ещё одна Татьяна Смелик, но с отчеством Александровна. По данным всероссийского журнала «Генеральный Директор», в 2018 году выручка компании «СервисГрупп-Н» составила 952 тысячи рублей.

Корреспондент НГС дозвонился до владельца компании «СервисГрупп-Н», но поговорить нормально с ним не удалось.



— Зачем вам это надо? Ко мне какие вопросы? У меня всё зарегистрировано, всё стоит… Ко мне какие вопросы, у меня он (гаражный бокс. — Прим. ред.) зарегистрирован в Росреестре, да и всё. И тем более мне сейчас неудобно разговаривать. Всего доброго, до свидания, — оборвал разговор Максим Смелик и больше на звонки не отвечал.

Таким же неразговорчивым оказался и его брат Алексей Анатольевич Смелик. Мужчина, построивший собственными силами гараж в 10 лет, как следует из судебного иска, услышав, о чём хотел узнать корреспондент НГС, сказал, что ничего не будет комментировать, и попрощался.



Разгадка из 1990-х



Разыскать председателя ГСК «Сибирь» Игоря Горшкова, который выступал ответчиком в судах и подтверждал права собственности различных представителей семейства Смелик, не удалось. На сайте zachestnyibiznes.ru указано: свой ИНН предприниматель Горшков получил в Якутии, а в 2017 году встал на учёт в Кировском районе Новосибирска. В Якутии удалось выяснить, что Горшков учился во второй нюрбинской школе, но дальше его следы теряются. По данным «Контур.Фокуса», Игорь Горшков являлся учредителем закрытого в 2014 году ГСК «Сибирь-Авто» и председателем ещё действующего ГСК «Сибирь-2». Оба юрлица зарегистрированы по одному адресу: улица Станционная, 5/1.



Фамилию Горшков не слышали и те, с кем разговаривал корреспондент НГС непосредственно на месте гаражного кооператива. Некоторые из этих людей утверждали, что владелец местных объектов — некто Дмитрий Панов. Панов является и являлся участником и руководителем нескольких фирм, в том числе ГСК «Сибирь-Авто» (в этом кооперативе у него с Горшковым было по 20%) и действующего ГСК «Ромашка». Оба кооператива зарегистрированы опять же по адресу: улица Станционная, 5/1. Дмитрий Панов уже попадал в одно расследование НГС, но об этом ниже.



Неожиданно прояснил ситуацию, кто такие Смелики и какое отношение они могли иметь ко всем этим постройкам, найденный первый председатель обоих ГСК — «Сибирь» и «Сибирь-2» — 92-летний Иван Петрович Ткаченко. Пожилой мужчина, как сам признался, уже более 10 лет не имеет отношения к гаражным кооперативам, хотя, по данным «Контур.Фокуса», до сих пор числится в графе «учредители и участники» ГСК «Сибирь-2». Об этом мужчина с удивлением узнал от корреспондента НГС.



— Я после того, как ушёл оттуда, и не знаю, что там сейчас происходит. А ушёл я, когда гараж в центре приобрёл, а здесь продал. Я если начну рассказывать, так вы можете целую книжку написать, — рассмеялся Иван Ткаченко.



Иван Ткаченко рассказал, что ещё в советское время, когда он работал в «Сибэнергострое», все строения на Станционной имели отношение к тресту «Новосибирсктэцстрой». Потом появилось АО «Новосибирсктэцстрой», а чуть позже и ООО «ТэцСтрой», которого уже нет с 2014 года. В зданиях на Станционной всегда располагались подсобные производства различных подрядчиков и субподрядчиков этих предприятий. К началу 1990-х годов здесь появилось около 25 гаражей — застройка была самовольной. После распада СССР в 1991 году всё производство свернулось, и территория активно начала застраиваться гаражами. Когда на этой территории появилось порядка 200 гаражей, вспоминает Иван Ткаченко, к нему обратились знакомые.



— Я тогда уже был на пенсии, но ранее занимал должность замуправляющего трестом по строительству. И вот мужики ко мне обратились, чтобы я оформил эти гаражи, а то их снесут. Я поначалу кочевряжился, но поскольку ребята были все мои знакомые, долго ломаться не получилось. Начал заниматься этим вопросом с Ленинским райисполкомом. Оформил [в 1994 году] ГСК «Сибирь» и землю — целый километр вдоль этих железных дорог. И начали строить гаражи уже на законном основании, — вспоминает Иван Ткаченко.



В какой-то момент, по его словам, он по семейным обстоятельствам отошёл от руководства ГСК «Сибирь».



ГСК «Сибирь-2» появился в 2008 году на месте производственной площадки бывшего «Новосибирсктэцстроя», руководителем которой, а потом гендиректором и учредителем ООО «ТэцСтрой» был Анатолий Тарасович Смелик. Компания «ТэцСтрой» появилась в 1999 году по адресу: улица Станционная 4/1. Анатолию Тарасовичу, по данным «Контур.Фокуса», принадлежала четверть фирмы. Ещё четверть была у Тараса Анатольевича Смелика. Напомним, Тарас Анатольевич получил через суд право собственности на объект 1951 года постройки. В интернет-базе жителей Новосибирска находится Тарас Анатольевич Смелик 1972 года рождения, а в базе ГИБДД — Анатолий Тарасович Смелик 1937 года рождения. Предположительно, они — сын и отец.



ГСК «Сибирь-2», по словам Ивана Ткаченко, организовал именно Анатолий Тарасович Смелик, отделив около 50 гаражей от ГСК «Сибирь». Председателем попросили стать снова Ткаченко.



— Ну, я побыл там председателем, наверное, год или два и передал это дело сыну Анатолия Тарасовича. Вот с тех пор я больше и не занимался этим делом… Я одного Горшкова знал, мы с ним в тресте работали. Он был немного моложе меня… Но он к этому делу не имел, по-моему, отношения. Может, это сын его? — задумался первый председатель гаражных кооперативов «Сибирь» и «Сибирь-2» после вопроса о сегодняшнем председателе ГСК «Сибирь».



Как ещё рассказал Иван Ткаченко, у бессменного руководителя всех «Тэцстроев» Анатолия Тарасовича Смелика, который ушёл из жизни около полутора лет назад, в ГСК «Сибирь-2» был только один гараж, в котором он регулярно появлялся со своим сыном. Больше никаких родственников Смелика Ткаченко не видел.



— Поскольку я там был какое-то время, то знаю, что у Анатолия Тарасовича Смелика в ГСК «Сибирь» было двухэтажное здание — мастерская. То есть у «Новосибирсктэцстроя»… А из этой мастерской потом сделали штук десять гаражей, а всё числилось за Смеликом, — пояснил Иван Ткаченко.