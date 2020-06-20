СуперНива и электрическая Lada: мы выбрали самые необычные подержанные автомобили

Если готовитесь к покупке автомобиля, то вот пять редких и необычных автомобилей, которые сейчас продаются через автообъявления.
В Магнитогорске продают практически новую пятидверную «Ниву» с серьезными доработками для бездорожья, усиленным кузовом с защитным покрытием и крутой аэрографией на капоте. Машину модернизировали сразу после покупки в 2018 году.
— По серьезному бездорожью не эксплуатировалась, делал для души и рыбалки, — пишет продавец.
За два года автомобиль не проехал даже десяти тысяч километров. В объявлении машина выставлена за 970 тысяч рублей — это примерно на 300 тысяч рублей больше, чем сейчас стоит обычная новая Lada 4x4 в топовой комплектации. Объявление со всеми подробностями об этой «Ниве» смотрите по ссылке.
Много ли просят за «Ниву» с тюнингом?
Еще один зеленый внедорожный монстр, но уже от Chevrolet. Это модель K5 Blazer второго поколения в военной модификации M1009 — часть этих машин до сих пор служит. Конкретно этот экземпляр — 1984 года выпуска.
— Если вы в душе Джон Рэмбо, Джон Мэтрикс или ваш дед — Конан Варвар, то этот трак для вас, — говорится в комментарии к объявлению.
Владелец сообщает о полной реставрации автомобиля и просит за нее 1,7 миллиона рублей. Так что «Нива» почти за миллион — это еще не дорого.
Объявление о продаже Chevrolet K5 Blazer опубликовано на «Авто.ру».
Если есть лишние 2,2 миллиона рублей, то точно стоит приглядеться к вот этому Nissan Skyline GT-R R32 1990 года выпуска. Пробег — всего 87 тысяч километров. Состояние, судя по фото и заявлениям продавца, идеальное. А найти японский спорткар в стоковом исполнении уже практически нереально.
— Кузов без ДТП, без вварок-переварок, без замен деталей, без ржавчины и пр., — сообщает хозяин (пунктуация автора сохранена). — Салон родной. Все стёкла оригинальные, включая лобовое без сколов и трещин.
Машина стоит в Иркутске, но владелец готов отправить ее на автовозе в любой город. Точная цена — 2 190 000 рублей.
Уже как минимум три месяца в объявлениях висит вот эта странная «копейка». Нет-нет, на самом деле это Fiat 125, но друзей и людей на улице вы точно запутаете.
— С виду он может напоминать жигули, но это вовсе не так! По колесной базе он длиннее примерно на 15 сантиметров! Кинематика передней подвески в корне отличается от Жигулёвской по мимо этого дисковые тормоза в круг, — говорится в объявлении.
В марте эту машину выставляли за 145 тысяч рублей, а сегодня ее готовы отдать лишь за 86 тысяч рублей. Если что, здесь вся информация об этом Fiat.
С этой «Калиной» всё ровно наоборот. С виду она почти что обычная, но вместо бензинового двигателя в ней установлен электромотор. «АвтоВАЗ» выпустил всего 100 таких машин, так что на продажу выставлена довольно редкая штучка.
— Из бонусов — реально бесплатная парковка во всех парковочных зонах Москвы и нулевой налог. Пока в городе зарядка бесплатная, — сообщает владелец.
Впрочем, покупать российский электрокар никто не торопится: объявление висит уже пару месяцев. Цена — 1,1 миллиона рублей. Или вы за те же деньги предпочтете Lada Vesta Sport?