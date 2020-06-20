СуперНива и электрическая Lada: мы выбрали самые необычные подержанные автомобили

— Если вы в душе Джон Рэмбо, Джон Мэтрикс или ваш дед — Конан Варвар, то этот трак для вас, — говорится в комментарии к объявлению.

Владелец сообщает о полной реставрации автомобиля и просит за нее 1,7 миллиона рублей. Так что «Нива» почти за миллион — это еще не дорого.



Объявление о продаже Chevrolet K5 Blazer опубликовано на «Авто.ру».

Если есть лишние 2,2 миллиона рублей, то точно стоит приглядеться к вот этому Nissan Skyline GT-R R32 1990 года выпуска. Пробег — всего 87 тысяч километров. Состояние, судя по фото и заявлениям продавца, идеальное. А найти японский спорткар в стоковом исполнении уже практически нереально.