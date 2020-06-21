8 продуктов, которые помогают похудеть: разбираемся с диетологом

Советы пить воду с лимоном основательны только за счет воды — она ускоряет обмен веществ и расщепление жировой ткани. А выпитый перед обедом стакан воды поможет съесть меньше. Впрочем, списывать со счетов лимон не стоит: замените утренний капучино стаканом теплой воды с лимоном, и вы сэкономите достаточно калорий.

— За счет высокого содержания витамина С, фолиевой кислоты, калия и кальция лимон обладает выраженным антиоксидантным действием, — говорит Ирина Торопыгина. — В лимоне главное, что он ощелачивает организм. Это очень ценно при состоянии окислительного стресса, в котором многие постоянно находятся.

Но при этом надо иметь в виду, что употребление лимона нежелательно при повышенной кислотности желудка. Также он содержит кислоту и может отрицательно сказываться на эмали зубов.