8 продуктов, которые помогают похудеть: разбираемся с диетологом

1
Вода с лимоном
Советы пить воду с лимоном основательны только за счет воды — она ускоряет обмен веществ и расщепление жировой ткани. А выпитый перед обедом стакан воды поможет съесть меньше. Впрочем, списывать со счетов лимон не стоит: замените утренний капучино стаканом теплой воды с лимоном, и вы сэкономите достаточно калорий.
— За счет высокого содержания витамина С, фолиевой кислоты, калия и кальция лимон обладает выраженным антиоксидантным действием, — говорит Ирина Торопыгина. — В лимоне главное, что он ощелачивает организм. Это очень ценно при состоянии окислительного стресса, в котором многие постоянно находятся.
Но при этом надо иметь в виду, что употребление лимона нежелательно при повышенной кислотности желудка. Также он содержит кислоту и может отрицательно сказываться на эмали зубов.
2
Малина
Не можете отказаться от сладкого? Замените любимые блюда десертами со свежими ягодами — это также вкусно, но менее калорийно и даже полезно. Оптимальная добавка к десертам — малина, в ней содержатся антиоксиданты, которые восстанавливают активность и баланс детоксикационных ферментов печени.
— Но если мы начнем сочетать ее с жирным или растительным кремом, мы можем все эти полезные свойства нивелировать, — предупреждает Ирина Торопыгина. — Поэтому лучше использовать замороженные ягоды или свежую малину. В таком виде ягоды будут куда более полезными, особенно в сезон.
Малина не теряет своих ценных свойств при тепловой обработке, поэтому можете смело готовить с ней полезные десерты. Но помните, что полезной считается порция не больше 150–200 граммов ягод в день.
3
Зеленый чай
Зеленый чай содержит катехины, которые являются мощными антиоксидантами, ускоряют обмен веществ и способствуют похудению, укрепляют сердце и даже препятствуют образованию раковых клеток. В одной кружке содержится от 100 до 200 мг катехинов.
Рекомендуемая порция зеленого чая в день — до четырех чашек. Не забывайте, что этот напиток обладает возбуждающим действием для нервной системы.
4
Кисломолочные продукты
Кисломолочка до 2,5% жирности улучшает пищеварение. Живые бактерии искусственно поселяются в кишечнике и восстанавливают популяцию полезных бактерий — в этом их основное свойство. Простокваша, творог и йогурты снабжают человеческий организм кальцием за счет кальцитриола. Этот же гормон избавляет клетки от вредных жиров. В молочной сыворотке содержится молочный протеин. Он ускоряет жировой метаболизм, из-за чего усиливается расходование жировой прослойки.
Если вы решите, что этот способ для вас, имейте в виду, что не вся продукция будет полезна. Старайтесь выбирать фермерскую. Компании, производящие те же йогурты в промышленных масштабах, не могут гарантировать, что в продукте действительно содержится столько жиров и бактерий, сколько указано на упаковке.
5
Корица
Эту пряность мы привыкли видеть в глинтвейнах и булочках, поэтому странно обнаружить ее в составе сборной по похудению. Корица помогает попрощаться с жиром на животе, но для этого, естественно, не нужно вливать в себя литры горячего вина, приправленного корицей, и заедать всё это выпечкой. В таком соседстве все полезные свойства стремятся к нулю. Можно добавить ее во фруктовый салат.
— Корица снижает уровень глюкозы в крови, помогает синтезу гликогена из глюкозы. Тем самым снижая выработку инсулина, одна из функций которого — перевод избыточных углеводов в жировую ткань, — объясняет диетолог. — Кроме того, корица снижает уровень плохого холестерина, тем самым предотвращая развитие атеросклероза и артериальной гипертонии.
Корица помогает стабилизировать уровень сахара в крови — именно при его скачках мы ощущаем сильный голод. Кроме того, корица разгоняет обменку и помогает ослабить тягу к сладкому. Однако помните, что она противопоказана беременным женщинам и людям с болезнями печени.
6
Имбирь
Имбирь известен как согревающее средство при признаках простуды, а вот о его полезных свойствах в области похудения известно не так много. В качестве приправы он может простимулировать пищеварительные железы к выработке ферментов, которые в свою очередь участвуют в расщеплении пищи.
Любите плотно поесть, но запутались в названиях препаратов от тяжести в животе? Носите с собой немного имбиря. Съешьте его с солью после обеда и в скором времени почувствуете, как желудку становится легче. Такие методы для вас слишком экстравагантны? Попробуйте пить с утра чай с имбирем. Главное, не переусердствуйте: имбирь не рекомендуют обладателям гастрита, кровотечений, желчекаменной болезни и сердечно-сосудистых заболеваний.
7
Грейпфрут
В горьких пленках грейпфрута содержится биофлавоноид нарингин, нормализующий жировой обмен. Нарингин улучшает метаболизм, нормализует состав кишечной флоры, снимает негативные последствия после приема алкоголя, действует как антиоксидант, способствует профилактике атеросклероза, снижает уровень холестерина и укрепляет иммунную систему. Так что, если вы привыкли чистить грейпфрут от пленки, срочно передумайте так делать.
За счет желчегонного эффекта нарингин оказывает дополнительное влияние на процесс похудения и улучшает расщепление жиров. Он способствует накоплению в плазме крови кофеина, в результате усиливается его термогенный эффект, расщепляются молекулы жиров. Это наблюдается при близком по времени поступлении в организм кофеина (например, с кофе или чаем) и нарингина (с плодами или соком грейпфрута), а отсюда и похудение.
Грейпфрут помогает нормализовать уровень инсулина за счет пектинов, приносит колоссальную пользу иммунитету благодаря большим дозам витамина C, фолиевой кислоты и калия.
8
Ананас
В ананасе вы найдете воду (до 86%), сахар (примерно десятая часть) и совсем немного белков. А также аскорбиновую кислоту, пищевые волокна, витамины, калий, марганец и магний. Но больше всего с точки зрения диетологии этот фрукт ценится за счет фермента под названием бромелайн.
— Бромелайн улучшает пищеварение, помогает в расщеплении жиров и белков, — объясняет врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Не сказать, что от одного ананаса все жиры расщепятся, но он действительно снижает образование жировой ткани и уменьшает количество жиров. Вместе с тем в ананасе много органических кислот, которые могут оказывать раздражающее действие на полость рта, на слизистую и ЖКТ.
Но всего должно быть в меру. Прежде чем налегать на ананас, посоветуйтесь с врачом. Опасения должны возникать у обладателей язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, у людей с повышенной кислотностью желудочного сока, плохой свертываемостью крови и склонностями к кровотечениям, так как, помимо прочего, у ананаса есть разжижающие свойства.
9
Что еще интересного почитать про еду
В рубрике «Интересно про еду» мы рассказываем забавные факты о продуктах и блюдах, которые мы едим каждый день. Обязательно почитайте и другие полезные обзоры:
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