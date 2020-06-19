В Новосибирске станет на один ковидный госпиталь больше — к перепрофилированию готовят городскую больницу № 3 на улице Мухачёва, 5/4. С 20 июня она начнёт принимать пациентов с коронавирусом и подозрением на него и будет функционировать как распределительный центр (по примеру 11-й больницы). Известие застало врасплох медработников, поскольку перепрофилирование, по их словам, идёт в большой спешке, а между тем ни сотрудники, ни само учреждение не готовы к приёму больных с коронавирусной инфекцией. «Это просто ужас, как всё организовано», — обратились в редакцию НГС сразу несколько членов семей медиков, работающих в больнице № 3. О том, что происходит в маленьком медучреждении, которое с этой субботы примет на себя удар пандемии, они рассказали нам на условиях анонимности.
«В отдел кадров выстроилась очередь»
По словам Екатерины (имя изменено по просьбе героини), о том, что больница № 3 станет ковидным госпиталем, сотрудникам стало известно в середине недели, а официальный документ поступил в медучреждение только в пятницу, 19 июня. В больнице уже прекратили принимать пациентов, а тех больных, которые находились в ней, экстренно выписали и распределили по другим учреждениям. Здание опустело и готово принять пациентов, но только теоретически, поскольку на практике, говорит Екатерина, для этого здесь ничего не предусмотрено:
— Нет ни костюмов, ни медикаментов, а больные уже начнут поступать этой ночью. Аппараты ИВЛ какие-то есть. Может быть, 3–4 аппарата, в каком они состоянии — это тоже отдельный вопрос. Главврач поставил в известность всех, что больница будет работать в таком режиме, и в отдел кадров сразу же выстроилась очередь. Кто-то берёт больничный, кто-то пытается поскорее уйти в отпуск. Есть и работающие пенсионеры… Ну, а средний персонал берёт и увольняется.
Такая же ситуация в больнице с обучением по работе с коронавирусной инфекцией — врачам и медсёстрам показали видео, как надевать специальный костюм, при этом самих костюмов в больнице, как утверждает Екатерина, не было. На этом инструктаж закончился.
Что касается доплат, то тут всё соблюдено: врачам и всему медперсоналу ГКБ № 3 пообещали выплатить дополнительные деньги, но даже при таких условиях желающих работать в неподготовленном для приёма коронавирусных больных госпитале немного.
— Врачам — 100 тысяч, среднему медперсоналу, кажется, 60. Никто не говорит, что, мол, платить мы вам не будем, но многим эти деньги не нужны в силу того, что у всех семьи, дети… Люди не готовы так работать. Моему родственнику, допустим, деньги не нужны, тут речь совсем не о деньгах, — говорит Екатерина. — Чем лечить, как лечить и как защищаться — вот это непонятно. Минздрав даёт ответы, не на бумаге, что СИЗы скоро поступят, но даже если и так, то, по подсчётам, этого запаса хватит ненадолго, а дальше об этом должна уже позаботиться сама больница. Но как это всё будет на деле — неизвестно.
«За три дня перепрофилировать обычную больницу — я в шоке»
Александр (имя изменено по просьбе героя) сильно переживает за свою супругу, которая работает врачом в больнице № 3: «Она — человек обязательный, ей скажут пойти работать — она пойдёт». О перепрофилировании его жена узнала 17 июня, на подготовку учреждения к приёму ковид-пациентов было дано 3 дня.
— Больница обычная, не идёт в сравнение с поликлиникой № 1 на Серебренниковской. Там аппаратов ИВЛ, господи, полторы штуки, подвода кислорода никакого нет. Но вроде как обещают, что что-то сделают дополнительно, а как дополнительно, если завтра уже пациенты заедут? Но самое страшное — защита для врачей. Люди стараются разбежаться, кто куда. Они никак не обучены, — делится Александр.
Он понимает, что больных коронавирусом будут направлять в третью больницу для того, чтобы разгрузить 11-ю и 25-ю. По примеру этих учреждений в ГКБ № 3 тоже можно разделить потоки больных, распределить пациентов по этажам и организовать фильтр между «зелёной» и «красной» зонами. Однако мощностей маленького учреждения, считают некоторые сотрудники, не хватит для работы с такими пациентами. И это даже не считая отсутствия медикаментов, нужного оборудования, специалистов, уже работавших с COVID-19, и средств защиты.
— За три дня перепрофилировать обычную больницу — я в шоке, — возмущается Александр. — Врачам и медсёстрам выдают на месяц какое-то количество перчаток и масок, и это всё, никаких СИЗов нет. Переживаю за наших врачей, вот привезут туда ковидных больных, а врачи плохо защищены. А сейчас идти куда-то, покупать что-то — как? Да и не продаются такие костюмы в обычных аптеках.
Что говорят о перепрофилировании в Минздраве
В министерстве сообщили, что стационар в ГКБ № 3 рассчитан на 180 мест, сюда будут поступать пациенты с внебольничными пневмониями для уточнения диагноза. В здании больницы, как говорится в ответе, уже оборудован шлюз между «красной» и «зеленой» зонами, продуманы схемы маршрутизации больных (совместно с главным эпидемиологом региона Еленой Пудовой), а сотрудники учреждения прошли обучение по использованию средств индивидуальной защиты.
— Госпиталь уже получил 1550 костюмов инфекциониста, 10 кислородных концентраторов и 1 новый аппарат ИВЛ. Кроме того, в больнице есть 16 стационарных точек подключения кислорода и 4 аппарата ИВЛ в отделении реанимации. Дополнительно закуплены пульсоксиметры, поставка ожидается в ближайшие дни, — добавляет министерство.
В Минздраве также напомнили: «Медицинский персонал госпиталей может отказаться от работы с инфекционными пациентами».
В начале июня НГС побывал в переполненной больнице № 11, которая стала ковидным госпиталем полтора месяца назад. Как обстоят дела в самом крупном ковидном госпитале Новосибирска, где почти в два раза больше больных, чем врачей и медсестер, — в этом репортаже.
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