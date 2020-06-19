Такая же ситуация в больнице с обучением по работе с коронавирусной инфекцией — врачам и медсёстрам показали видео, как надевать специальный костюм, при этом самих костюмов в больнице, как утверждает Екатерина, не было. На этом инструктаж закончился.



Что касается доплат, то тут всё соблюдено: врачам и всему медперсоналу ГКБ № 3 пообещали выплатить дополнительные деньги, но даже при таких условиях желающих работать в неподготовленном для приёма коронавирусных больных госпитале немного.



— Врачам — 100 тысяч, среднему медперсоналу, кажется, 60. Никто не говорит, что, мол, платить мы вам не будем, но многим эти деньги не нужны в силу того, что у всех семьи, дети… Люди не готовы так работать. Моему родственнику, допустим, деньги не нужны, тут речь совсем не о деньгах, — говорит Екатерина. — Чем лечить, как лечить и как защищаться — вот это непонятно. Минздрав даёт ответы, не на бумаге, что СИЗы скоро поступят, но даже если и так, то, по подсчётам, этого запаса хватит ненадолго, а дальше об этом должна уже позаботиться сама больница. Но как это всё будет на деле — неизвестно.

