Помимо основной тормозной системы, у большегрузов есть дополнительная. Это может быть моторный тормоз с помощью заслонки в выпускном коллекторе, декомпрессор, электрическая или гидравлическая системы (ретардеры). Но такие горные тормоза не спасают в случае отказа основной системы.

— Они не позволяют остановить автомобиль и нужны для снижения скорости на уклонах, но не полного торможения, — объясняет дальнобойщик с многолетним стажем Эдуард Белкин. — Для остановки нужно, чтобы работала система торможения.

Почему же так часто отказывают тормоза у большегрузов?

— Причин может быть много, но наиболее распространённая — перегрев, — рассказывает водитель. — Многое зависит от типа машины, например, у современных европейских грузовиков перегреть тормоза сложнее, но тоже можно, если совсем бездумно жать на педаль при спуске. Но есть грузовики, где тормоза очень низкого качества: буквально два раза подпалил и накладки превращаются в «мыло». Влияет и квалификация водителя, например, новички могут перегреть тормоза по неопытности. Обычно это сочетание факторов: неважная машина плюс неопытный водитель.