Это ДТП произошло на участке трассы М-5 между Уфой и Челябинском на ремонтируемом мосту через реку Сильга. Китайский грузовик Shaanxi Shacman F3000 с отказавшими тормозами влетел в колонну из пяти машин, замедлившихся перед мостом: два человека погибли, ещё шесть получили ранения. Такие аварии — совсем не редкость, и мы попытались выяснить, в чём основная причина ДТП и как их избежать.
На затяжных спусках можно перегреть тормоза и обычной легковушки, но случается это не так часто. Куда сложнее водителям большегрузов, потому что нагрузка на их тормоза колоссальна. Например, фура массой 25 тонн, спускаясь по уклону на 100 метров (в вертикальной проекции), рассеивает энергию, которой можно довести до температуры кипения центнер воды. А таких спусков на пути могут быть десятки, и тормоза охлаждаются не водой, а воздухом.
Помимо основной тормозной системы, у большегрузов есть дополнительная. Это может быть моторный тормоз с помощью заслонки в выпускном коллекторе, декомпрессор, электрическая или гидравлическая системы (ретардеры). Но такие горные тормоза не спасают в случае отказа основной системы.
— Они не позволяют остановить автомобиль и нужны для снижения скорости на уклонах, но не полного торможения, — объясняет дальнобойщик с многолетним стажем Эдуард Белкин. — Для остановки нужно, чтобы работала система торможения.
Почему же так часто отказывают тормоза у большегрузов?
— Причин может быть много, но наиболее распространённая — перегрев, — рассказывает водитель. — Многое зависит от типа машины, например, у современных европейских грузовиков перегреть тормоза сложнее, но тоже можно, если совсем бездумно жать на педаль при спуске. Но есть грузовики, где тормоза очень низкого качества: буквально два раза подпалил и накладки превращаются в «мыло». Влияет и квалификация водителя, например, новички могут перегреть тормоза по неопытности. Обычно это сочетание факторов: неважная машина плюс неопытный водитель.
Есть ли шанс остановить грузовик другими способами, например, включением пониженных передач?
— Попытаться можно, но с большой вероятностью или кардан «завяжется узлом», или коробка разлетится, или двигатель, и тогда останешься даже без моторного тормоза, — говорит дальнобойщик. — В такой ситуации затягиваешь ручник и надеешься, что повезёт.
Проблемы с тормозами у грузовиков случаются гораздо чаще, чем мы думаем: на спусках водители порой не могут остановить автомобиль, но если поток движется, следующий подъем гасит энергию. Проблемы становятся очевидны, если на спуске возникает пробка, что нередко случается при дорожных работах или в местах сужения дорог. Немало аварий такого рода происходит при ремонте мостов, поскольку реки обычно находятся в низинах. Например, в 2009 году при ремонте моста через реку Малая Сатка в воде оказалось с десяток фур, пытавшихся избежать столкновений с попутными легковушками. А вот недавние случаи: отказ тормозов у грузового Mercedes, который вёз морковь, и тяжёлое ДТП с битумовозом.
Мог ли водитель китайского самосвала спасти людей, увернувшись на реконструируемую часть моста? Многие пользователи вменили ему в вину именно это, хотя без видео с места водителя судить о подобных происшествиях сложно: неясно, например, в какой момент открылся вид на дополнительную полосу и была ли возможность направить туда тяжёлую машину.
Должен ли был водитель самосвала уходить на недостроенную часть моста?
Эдуард Белкин считает, что из кабины ситуация выглядит более сложной:
— Конечно, многое зависит от уровня подготовки и самообладания водителя, но направить машину на недостроенную часть моста с риском слететь в реку — это своего рода подвиг, потому что шансов выжить в этом случае маловато. Это на уровне рефлексов: водители стараются спасти себя. Не знаю, что бы я делал в такой ситуации, но, скорее всего, попытался бы не отруливать, а положить машину на бок. На самосвалах это не так сложно: резко выкручиваешь руль, и автомобиль заваливается на дорогу, гася энергию. Но в теории всегда всё кажется проще, чем на самом деле.
В любом случае первопричина таких ДТП — даже не действия водителя, а сам отказ тормозов. Ответственность здесь может быть не только на человеке за рулём, но и на предприятии-перевозчике.
Помимо технического состояния, проблемой нередко является перегруз автомобиля. Например, у тех же китайских самосвалов кузова зачастую рассчитаны на 20 кубометров и больше. При заполнении сыпучими материалами, например песком и щебнем, нагрузка достигает 30 тонн, а полная масса — 45 тонн. Для сравнения, нагрузка на ось в России ограничена 10 тоннами, и для трёхосных машин полная масса обычно составляет в пределах 25 тонн. Другими словами, иные самосвалы используются с двукратным перевесом, что колоссально увеличивает нагрузку на тормоза.
Риск встретить большегруз без тормозов на российских трассах не нулевой. Что может сделать водитель легковушки? В реальности — немного: большинство таких аварий случается неожиданно и по столь диким сценариям, что водители их просто не предполагают. Но всё же кое-что можно иметь в виду.
Дальнобойщики общаются по рации и в случае отказа тормозов предупреждают об этом коллег, прося уступить дорогу на спуск. Иногда рации есть и у водителей легковушек, но даже если нет, обращайте внимание на поведение водителей грузовиков: если машины массово перестраиваются на обочину или совершают другие странные манёвры, возможно, они уступают дорогу потерявшему управление коллеге.
Обгоняя летящую фуру на спуске, имейте в виду вероятность, что она движется без тормозов. Рассчитывайте манёвр так, чтобы не было необходимости тормозить перед ней. И если впереди уже виден хвост пробки, обгонять грузовики ради выигрыша 30 метров дистанции точно не стоит.
Если на спуске образовался затор по любой причине, не прижимайтесь вплотную к машине впереди и поглядывайте в зеркала заднего вида. Есть примеры, когда водителям удавалось увернуться на обочину или на боковую дорогу от летящей позади фуры.
А ещё имейте в виду, что механика управления большегрузом имеет свои особенности: у гружёных машин длиннее тормозной путь, ниже манёвренность, а ещё существует риск переворота или складывания автопоезда. Двигаясь в потоке с грузовиками, мыслите в их категориях: иной раз они попросту не могут остановиться так же быстро, как вы.