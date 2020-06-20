В рубрике «Куда ты рулишь?» сегодня поднимаем проблему «учителей» на дороге — один из таких водителей 16 июня резким торможением спровоцировал массовую аварию с участием 6 автомобилей, а сам благополучно скрылся с места ДТП. Можно ли привлечь к ответственности таких провокаторов и возложить на них всю вину за столкновение, подробнее в материале Дмитрия Косенко.
Винаповский мост, видеорегистратор на внедорожнике Toyota Land Cruiser, который через несколько секунд попадет в аварию, фиксирует все происходящее. Вот водитель белого Nissan Juke при обгоне экскаватора резко перестраивается перед универсалом Ford Focus, вынуждая того замедляться. Водитель универсала решает, что он дорожный «учитель», догоняет Juke, встает перед ним и резко тормозит. Водитель кроссовера пытается избежать столкновения, выворачивает влево и попадает под Toyota Land Cruiser. В итоге страдают машины еще и на встречной полосе — 3 легковушки и автобус. Провокатор благополучно удаляется с места происшествия — смотрите видео.
видео АСТ-54
Понятно, что водитель Nissan Juke тоже хорош — сначала подрезал универсал, потом, не посмотрев в зеркало, вывернул влево и столкнулся с внедорожником. Уж сколько раз говорили, лучше тормозить в пол, а не пытаться маневрировать, ведь может быть еще хуже. Теперь водитель Nissan Juke наверняка официально будет признан виновным в этой аварии — он нарушил правила перестроения. Компенсация ущерба 4 машинам и автобусу ляжет на него или его страховую компанию.
Пункт 8.4 ПДД. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения.
А что же провокатор, так подло убежавший с места ДТП? Касания с его автомобилем не было, значит, он формально не является участником аварии. Доказать какой-то умысел в его действиях, по словам экспертов, достаточно сложно, ведь экстренно тормозить он мог, например, из-за ямы на дороге или выбежавшей собаки. Тут нужны свидетельские показания, видеозаписи и долгое судебное разбирательство, непонятно ведь даже, по какой статье привлекать провокатора.
— К сожалению, у нас в ПДД подобное бесконтактное ДТП отсутствует. Если только видеофиксация есть, можно написать заявление в ГИБДД, попросить их разобраться. Но из практики скажу, что практически нулевая вероятность. Даже не знаю такой статьи, ну что там, пункт правил 10.1 «Скорость движения» тут не привяжешь, поскольку она не измерялась. Пункт 9.10 «Дистанция» тоже не пойдет. Это как раз та самая прореха в законе, которая у нас существует. Я всегда говорю — это вот «поучу» — вы не автошколе. Водитель не имеет права обучения другого человека на дороге, — комментирует руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
Теоретически можно было бы применять слабо работающее у нас понятие «агрессивное вождение». Но его опять же нужно доказать, а также доказать причинно-следственную связь между таким вождением и произошедшим ДТП.
Пункт 2.7 ПДД. Водителю запрещается: <...> опасное вождение, выражающееся в <...> резком торможении, если такое торможение не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.