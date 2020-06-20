В рубрике «Куда ты рулишь?» сегодня поднимаем проблему «учителей» на дороге — один из таких водителей 16 июня резким торможением спровоцировал массовую аварию с участием 6 автомобилей, а сам благополучно скрылся с места ДТП. Можно ли привлечь к ответственности таких провокаторов и возложить на них всю вину за столкновение, подробнее в материале Дмитрия Косенко.

Винаповский мост, видеорегистратор на внедорожнике Toyota Land Cruiser, который через несколько секунд попадет в аварию, фиксирует все происходящее. Вот водитель белого Nissan Juke при обгоне экскаватора резко перестраивается перед универсалом Ford Focus, вынуждая того замедляться. Водитель универсала решает, что он дорожный «учитель», догоняет Juke, встает перед ним и резко тормозит. Водитель кроссовера пытается избежать столкновения, выворачивает влево и попадает под Toyota Land Cruiser. В итоге страдают машины еще и на встречной полосе — 3 легковушки и автобус. Провокатор благополучно удаляется с места происшествия — смотрите видео.