Общественники говорили, что, даже если власти не помогут деньгами, пусть хотя бы не отдают это место под застройку. Возле озера когда-то хотели построить крытый рынок — даже шли судебные разбирательства. В документах городских властей озеро почему-то называлось Лазурным, правда, потом в суде выяснилось, что оно всё-таки Собачье (так оно обозначено даже в картах).

В 2017 году мэр сказал:

— Важно, чтобы озеро не засыпали, поскольку оно по-своему ценное, родниковое, там даже утки водятся.