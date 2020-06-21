1
Озеро Собачье
Озеро Собачье находится рядом с Восточным жилмассивом, в шаговой доступности от Гусинобродского тракта. Спутниковая карта «Яндекса» показывает, что озеро длиной 180 метров, шириной — 32.
— Очень живописное озеро в логу между МЖК и ГБШ. Люди, относитесь бережнее к природе. Не оставляйте мусор на берегу и в воде. Здесь живут уточки, — написали отзыв об этом месте в справочнике «2ГИС».
Несколько лет назад жители МЖК «Восточный» решили превратить замусоренный берег озера в зону отдыха. Собрали больше 50 мешков мусора, вырубили разросшиеся кустарники и приготовили место для высадки лип. Мечтали о парке.
Общественники говорили, что, даже если власти не помогут деньгами, пусть хотя бы не отдают это место под застройку. Возле озера когда-то хотели построить крытый рынок — даже шли судебные разбирательства. В документах городских властей озеро почему-то называлось Лазурным, правда, потом в суде выяснилось, что оно всё-таки Собачье (так оно обозначено даже в картах).
В 2017 году мэр сказал:
— Важно, чтобы озеро не засыпали, поскольку оно по-своему ценное, родниковое, там даже утки водятся.
2
Озеро Надежда
Озеро Надежда находится чуть ли не в центре города, на пересечении Ипподромской и Фрунзе. Рядом с озером идёт строительство волейбольного центра.
На другом берегу частный сектор. Что будет на его месте, пока не ясно. В начале июня НГС отправлял запрос в мэрию с этим вопросом. Городские власти дали весьма расплывчатый ответ — всё идёт по генплану.
Знатоки озера говорят, что пологий берег — со стороны Богаткова. И твердят о мусоре, с которым никак не могут справиться. Кроме того, контингент специфический.
— Невозможно сесть перекусить... Вокруг маленькие домики, дети с травматикой... В общем, жутко, — говорится в отзыве «2ГИС». Люди пишут про символичность названия озера и мечтают о парке с газонами и беговыми дорожками.
3
Озеро рядом с садом Мичуринцев
На карте озеро без названия. Водоём находится между Есенина и Лазурной, недалеко от стадиона НГАУ, за перинатальным центром. Пейзаж вокруг озера — мягко говоря, на любителя. Любителя гаражей и строек.
К сожалению, даже на фото со спутника видно залежи мусора возле озера.
10 лет назад НГС писал про операцию по спасению от бытового мусора этого озера с родниковой водой. Инициатором проекта «Наше озеро» выступала председатель новосибирской ассоциации инвалидов «Интеграция» Ирина Федорова. Она собрала инициативную группу в 20 человек из числа жителей домов, расположенных недалеко от водоема, куда вошли и подопечные ей инвалиды. По традиции люди хотели очистить озеро, а в будущем превратить это место в парковую зону.
Но с парковыми зонами внутри массивов у нас пока, мягко говоря, сложно.
4
Озеро в районе улицы Объединения
Озеро небольшое. Большой плюс в том, что гаражи и частные дома вдалеке. Вокруг водоёма много деревьев. Но рядом ЛЭП.
Жители частного сектора говорят, что видят там уток.
— Озеро чистое, люди там ходят пешком, от Фадеева до Объединения есть тропинка. Есть камыши. Красиво и не грязно, — рассказала хозяйка частного дома на Фадеева.
5
Лесное озеро
Озеро с красивым названием Лесное находится на территории парка «Сосновый бор», рядом спа-центр «Термы Мира». Вероятно, это дало озеру шанс быть более-менее ухоженным.
Во всяком случае, с одной стороны берега. Водоём большой, здесь целые стаи диких уток и есть места с пологим спуском.
Но с другой стороны озера, к сожалению, грязно. Тем не менее Лесное озеро в нашей подборке скорее исключение — один берег точно чистый и ухоженный.
Новосибирцам так не хватает зон отдыха внутри города. Хотя бы в лайт-версии это сделать несложно. Достаточно просто навести порядок, а лучше его поддерживать.
Что ещё прочитать про возможные зоны отдыха
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