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Хотели Лазурное, но осталось Собачье: 5 озёр в черте города, где могло быть красиво. Фото и маршруты

Там заросли и мусор, но люди всё равно купаются в этой воде и мечтают о парке

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На заброшенных городских озёрах много уток с утятами

На заброшенных городских озёрах много уток с утятами

В прошлой публикации про местные озёра мы рассказывали про шесть красивых мест, куда можно доехать на велосипеде. Там можно устраивать фотосессии, отдыхать в палатках и рыбачить. В этот раз мы посмотрим на озёра в черте Новосибирска — водоёмы, на которые можно наткнуться совершенно случайно во дворах жилых массивов. К сожалению, нередко они выглядят неухоженными, хотя вполне могли бы стать зоной отдыха. Надежда, Собачье, Лесное: как выглядят городские озёра — в материале НГС.

1

Озеро Собачье

Озеро Собачье по документам числилось Лазурным

Озеро Собачье по документам числилось Лазурным

Озеро Собачье находится рядом с Восточным жилмассивом, в шаговой доступности от Гусинобродского тракта. Спутниковая карта «Яндекса» показывает, что озеро длиной 180 метров, шириной — 32.

— Очень живописное озеро в логу между МЖК и ГБШ. Люди, относитесь бережнее к природе. Не оставляйте мусор на берегу и в воде. Здесь живут уточки, — написали отзыв об этом месте в справочнике «2ГИС».

Местные жители давно мечтают о парковой зоне

Местные жители давно мечтают о парковой зоне

Несколько лет назад жители МЖК «Восточный» решили превратить замусоренный берег озера в зону отдыха. Собрали больше 50 мешков мусора, вырубили разросшиеся кустарники и приготовили место для высадки лип. Мечтали о парке.

Несколько лет назад были споры по поводу территории вблизи озера — здесь хотели поставить крытый рынок

Несколько лет назад были споры по поводу территории вблизи озера — здесь хотели поставить крытый рынок

Общественники говорили, что, даже если власти не помогут деньгами, пусть хотя бы не отдают это место под застройку. Возле озера когда-то хотели построить крытый рынок — даже шли судебные разбирательства. В документах городских властей озеро почему-то называлось Лазурным, правда, потом в суде выяснилось, что оно всё-таки Собачье (так оно обозначено даже в картах).

В 2017 году мэр сказал:

Важно, чтобы озеро не засыпали, поскольку оно по-своему ценное, родниковое, там даже утки водятся.

2

Озеро Надежда

Озеро спряталось между оживлёнными магистралями

Озеро спряталось между оживлёнными магистралями

Озеро Надежда находится чуть ли не в центре города, на пересечении Ипподромской и Фрунзе. Рядом с озером идёт строительство волейбольного центра.

На другом берегу частный сектор. Что будет на его месте, пока не ясно. В начале июня НГС отправлял запрос в мэрию с этим вопросом. Городские власти дали весьма расплывчатый ответ — всё идёт по генплану.

Рядом с озером ведется стройка

Рядом с озером ведется стройка

Знатоки озера говорят, что пологий берег — со стороны Богаткова. И твердят о мусоре, с которым никак не могут справиться. Кроме того, контингент специфический.

Строительство находится на завершающей стадии

Строительство находится на завершающей стадии

— Невозможно сесть перекусить... Вокруг маленькие домики, дети с травматикой... В общем, жутко, — говорится в отзыве «2ГИС». Люди пишут про символичность названия озера и мечтают о парке с газонами и беговыми дорожками.

3

Озеро рядом с садом Мичуринцев

Озеро рядом с садом Мичуринцев

Озеро рядом с садом Мичуринцев

На карте озеро без названия. Водоём находится между Есенина и Лазурной, недалеко от стадиона НГАУ, за перинатальным центром. Пейзаж вокруг озера — мягко говоря, на любителя. Любителя гаражей и строек.

К сожалению, даже на фото со спутника видно залежи мусора возле озера.

Местные жители говорят, что здесь родниковые воды

Местные жители говорят, что здесь родниковые воды

10 лет назад НГС писал про операцию по спасению от бытового мусора этого озера с родниковой водой. Инициатором проекта «Наше озеро» выступала председатель новосибирской ассоциации инвалидов «Интеграция» Ирина Федорова. Она собрала инициативную группу в 20 человек из числа жителей домов, расположенных недалеко от водоема, куда вошли и подопечные ей инвалиды. По традиции люди хотели очистить озеро, а в будущем превратить это место в парковую зону.

Но с парковыми зонами внутри массивов у нас пока, мягко говоря, сложно.

4

Озеро в районе улицы Объединения

Улица Объединения в Калининском районе

Улица Объединения в Калининском районе

Озеро небольшое. Большой плюс в том, что гаражи и частные дома вдалеке. Вокруг водоёма много деревьев. Но рядом ЛЭП.

По берегу озера растут камыши

По берегу озера растут камыши

Жители частного сектора говорят, что видят там уток.

— Озеро чистое, люди там ходят пешком, от Фадеева до Объединения есть тропинка. Есть камыши. Красиво и не грязно, — рассказала хозяйка частного дома на Фадеева.

5

Лесное озеро

Озеро — часть территории парка «Сосновый бор»

Озеро — часть территории парка «Сосновый бор»

Озеро с красивым названием Лесное находится на территории парка «Сосновый бор», рядом спа-центр «Термы Мира». Вероятно, это дало озеру шанс быть более-менее ухоженным.

Озеро давно облюбовали утки

Озеро давно облюбовали утки

Во всяком случае, с одной стороны берега. Водоём большой, здесь целые стаи диких уток и есть места с пологим спуском.

На одной стороне озера находится банный комплекс «Термы Мира»

На одной стороне озера находится банный комплекс «Термы Мира»

Но с другой стороны озера, к сожалению, грязно. Тем не менее Лесное озеро в нашей подборке скорее исключение — один берег точно чистый и ухоженный.

Новосибирцам так не хватает зон отдыха внутри города. Хотя бы в лайт-версии это сделать несложно. Достаточно просто навести порядок, а лучше его поддерживать.

На противоположном берегу от комплекса территория выглядит по-другому

На противоположном берегу от комплекса территория выглядит по-другому

Что ещё прочитать про возможные зоны отдыха

В прошлом году в Министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области предложили сделать парком территорию с выгоревшим лесом в Караканском бору — экологи считают, что защищать нужно весь Каракан вместе с реками.

В 2018 году житель села под Новосибирском Евгений Бутышев решил убирать пляж у водохранилища. Каждую весну ямы, в которые отдыхающие бросают мусор, затапливает и памперсы, консервные банки и одноразовая посуда попадают в Обское море.

В прошлом году в Новосибирской области экологи провели экскурсию по заказнику «Колтыракский», часть территории которого уничтожили золотодобытчики.

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