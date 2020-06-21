История крошки Софии с болезнью, при которой дети перестают есть и дышать. Её спасет укол за 145 млн рублей

Спинально-мышечная атрофия — это заболевание, при котором у человека повреждён или полностью отсутствует ген, отвечающий за работу двигательных нейронов (SMN1 и SMN2). Есть четыре разные формы протекания заболевания. Оно приводит к атрофии мышц, поэтому дети перестают ходить, есть, дышать. Колоссальная стоимость лечения — миллионы долларов — практически не оставляет российским семьям шанса. Но есть истории, которые не позволяют опускать руки. Одна из них случилась в Тюмени. Там удалось собрать 163 миллиона рублей на подобный укол для 6-месячного Димы Тишунина. Сбор закрыли в канун нового, 2019 года: почти всю сумму на счет родителям перевел один человек, он остался анонимом.



В семье Дарбинян — три дочки: старшая — Элина, средняя — Мила и младшая София, которая родилась 23 февраля 2020 года. ⁣⁣⠀



— В роддоме всё было хорошо: по шкале Апгар (система быстрой оценки новорожденных. — Прим. ред.) — 8,8. София нормально росла и развивалась. Но где-то в 1,5 месяца мы начали замечать, что она чуть меньше двигается, чем обычные дети. Хватательный рефлекс тоже был слабенький, не было попыток шагать, когда ножки чувствуют опору. Это рефлекс, и он есть с рождения. Потом пропадает. Но у Сони — не было. Из-за COVID-19 нам не рекомендовали ходить в месяц на осмотры к специалисту. И к неврологу тоже. Хотя, наверное, ничего и не увидели бы. Многие дети в этом возрасте и голову ещё не держат, и игрушки не берут. Поэтому в 1,5 месяца мы пошли сразу к нашему семейному неврологу, у которого наблюдались и со старшими дочками. Он поставил нам синдром «вялого ребёнка» — это совокупность симптомов, которые обычно свидетельствуют о каком-то нейромышечном заболевании. Заподозрил он и СМА. Сказал, что нужно исключить этот диагноз, — рассказывает Анастасия Дарбинян.⁣⁣⠀