В новом, 181-м выпуске, проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: как паркуются в городе обладатели блатных госномеров, как массово давят газоны и что увидели наши читатели в Заельцовском парке.
Этот шикарный скоростной Mercedes AMG с крутыми номерами ООО стоит себе спокойно на инвалидном месте (фото выше).
А этот Mercedes с номерами ООО вальяжно расположился на тротуаре в самом центре.
— Угол Степной и Серафимовича, двор и торец дома № 15/1 по ул. Серафимовича. Куча автохлама и автохамов на газонах. Впрочем, в этом райончике ожидать другого и не приходится, — язвят наши читатели.
Еще один любитель стоять на траве.
И еще один уничтожитель газонов.
Range Rover забрался на тротуар на Красном проспекте.
— Ул. Немыткина, 12, микрорайон Родники, — уточняют очевидцы нарушения.
— В вашу рубрику «Я паркуюсь как...». Адрес: ул. Свечникова, 9, — информирует читательница Лидия.
Стоянку вторым рядом еще никто не отменял.
— Заельцовский парк. Парковка автохама при наличии свободных мест на парковке, — пишут посетители парка.
Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.