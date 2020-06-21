В новом, 181-м выпуске, проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: как паркуются в городе обладатели блатных госномеров, как массово давят газоны и что увидели наши читатели в Заельцовском парке.



Этот шикарный скоростной Mercedes AMG с крутыми номерами ООО стоит себе спокойно на инвалидном месте (фото выше).