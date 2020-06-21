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На инвалидном месте

На инвалидном месте

В новом, 181-м выпуске, проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: как паркуются в городе обладатели блатных госномеров, как массово давят газоны и что увидели наши читатели в Заельцовском парке.

Этот шикарный скоростной Mercedes AMG с крутыми номерами ООО стоит себе спокойно на инвалидном месте (фото выше).

На тротуаре&nbsp;

На тротуаре 

А этот Mercedes с номерами ООО вальяжно расположился на тротуаре в самом центре.

Массовая стоянка на газоне

Массовая стоянка на газоне

— Угол Степной и Серафимовича, двор и торец дома № 15/1 по ул. Серафимовича. Куча автохлама и автохамов на газонах. Впрочем, в этом райончике ожидать другого и не приходится, — язвят наши читатели.

Встал на траву

Встал на траву

Еще один любитель стоять на траве.

«Волга» на газоне

«Волга» на газоне

И еще один уничтожитель газонов.

Range Rover в пешеходной зоне

Range Rover в пешеходной зоне

Range Rover забрался на тротуар на Красном проспекте.

В микрорайоне Родники

В микрорайоне Родники

— Ул. Немыткина, 12, микрорайон Родники, — уточняют очевидцы нарушения.

Стоянка на траве

Стоянка на траве

— В вашу рубрику «Я паркуюсь как...». Адрес: ул. Свечникова, 9, — информирует читательница Лидия.

Парковка вторым рядом

Парковка вторым рядом

Стоянку вторым рядом еще никто не отменял.

В Заельцовском парке

В Заельцовском парке

— Заельцовский парк. Парковка автохама при наличии свободных мест на парковке, — пишут посетители парка.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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Я паркуюсь как чудакпарковка
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