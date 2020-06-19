Каникулы уже, можно сказать, в самом разгаре, но отдых у детей не то чтобы получается — учителя до сих пор забрасывают заданиями на лето: от конкурсов рисунков до классики летнего образования — списка литературы. Учителя настаивают, дети сопротивляются, родители мечутся между двух огней: и образование важно, и контролировать постоянно сил уже нет — еще дистант утомил. Вместе с учителями, психологами и родителями мы размышляем, как быть в этой ситуации.
С пятеркой и истерикой
Начнем с вечного — список литературы. Его, как правило, дают на лето во всех школах. Но с ним есть сразу две проблемы. Во-первых, мало кому из детей хочется читать классику, да еще и летом, когда хочется не с книжкой сидеть, а проводить время с друзьями. Во-вторых, он объективно большой — никакого лета не хватит. Например, в 10-м классе школьникам нужно прочитать, согласно федеральному списку рекомендуемых программных произведений, книги 40 авторов. При этом у некоторых — по два, три, а то и пять произведений. Среди авторов — Достоевский, Толкиен, Киплинг, Маркес, Ремарк и другие. И, очевидно, далеко не они интересны современному подростку.
— Хорошо, конечно, если ребенок читает сам. Но если нет — нужно не заставлять из-под палки, а помочь читать с интересом. Рассказать какую-то предысторию произведения. Родители часто сами недовольны тем, что много задали, не хотят помогать и оставляют это все на ребенка. Но лучше все-таки проявлять интерес: что тебе задали, какая книжка, давай обсудим, что ты думаешь по этому поводу? Тогда у ребенка нет ощущения, что это какая-то каторга, непреодолимый труд, — считает психолог Жанна Русина.
С психологом согласна автор книги «ЕГЭ без стресса», мама двоих сыновей Светлана Иконникова. Она убеждена, что нельзя ставить цель «умри, но сделай» — не только оценки важны в жизни.
— Надо понять, кто главный: родители или учитель. Для ребенка важнее родитель, при всем моем уважении к учителям. Родитель — это менеджер ребенка, который помогает ему вырасти. Даже если учитель задал 150 тысяч книг, родитель может проанализировать это и сократить список, — считает Светлана.
«Давай мы вот это и это будем читать, а это не будем. Да, нам за это могут поставить двойку — окей, мы с этим смиримся, ничего страшного»
Светлана Иконникова
Она сравнивает оценки с дождем, который может начаться, когда тебе срочно нужно куда-то пойти — если цель действительно важна, то ты все равно пойдешь и доберешься. Так какой смысл сердиться на дождь?
— Родители вместе с ребенком ставят цель: мы хотим добраться вот сюда. И да, у нас на пути к этой цели будет несколько двоек, но зато мы придем туда здоровыми людьми, без неврозов, истерик и севшего зрения, — считает Иконникова.
А вот что именно читать из летнего списка — угадать трудно. Ну хорошо, предположим, без Достоевского школьная программа вряд ли обойдется, а вот Довлатова читать или нет?
— Я никогда точно не знаю, что из списка будет на уроках в следующий год, а что дополнительно дали. Поэтому читаем по желанию. И вообще часто мимо списка: Дэна Брауна, например. А вообще у нас в семье тут нет обязаловки. Есть список — читай оттуда, что хочется, — делится опытом доктор филологических наук, мама двоих детей Евгения Горина.
«Да, бывает, что я скажу: дети, как же вы не читаете Чехова, как стыдно! А детям все равно. Им не стыдно. Им неинтересно»
Евгения Горина
— Интерес возникнет, когда эти произведения будут обсуждать на уроках — тогда и прочитают. Дети сейчас так много читают и смотрят в интернете, что «список книг для них, как гильотина». Поэтому настаивать, чтобы все было прочитано от корки до корки — издевательство, — добавляет она.
Евгения Горина не первый раз говорит о том, что нужно немного отстать от детей. Прежде мы публиковали ее колонку о том, почему не нужно пытаться во всем переделывать ребенка. Можете почитать ее здесь.
Ваш ребенок читает весь список литературы?
Так сколько нужно заниматься?
Тут главное — не перестараться ни с отдыхом, ни с учебой. Психологи советуют отложить учебники в первый месяц лета, а в июле уже понемногу возвращаться к занятиям.
— Дети, которые занимаются летом хотя бы чуть-чуть, приходят готовые к школе. Они помнят, что такое дисциплина. А если только отдыхают — их не нужно заново обучать всем регулятивным навыкам, — признается учительница муниципальной школы, попросившая не называть ее имени.
По словам педагога, летние занятия помогают детям структурировать собственное время, сохранить режим дня и, в конце концов, не растерять за лето все, чего добились в прошлом учебном году. Это сильно облегчает работу в сентябре как учителям, так и самим детям.
— Не думаю, что час занятий 5 раз в неделю — ужасно для ребенка на каникулах. Нормально абсолютно. Решил задачи, написал упражнение, вспомнил словарные слова — гуляй. Зато в сентябре не так тяжело входить в рабочий режим, — рассказывает о своем опыте Евгения Горина.
— Я считаю, что хотя бы пару часов в день нужно уделять учебе. Не каждый день заниматься по всем предметам, распределить — сегодня мы час занимаемся математикой и час русским, завтра — литературой и иностранным, — объясняет учитель.
Психологи же советуют не забывать, что развитие — это не только школьные уроки, кружки, сессии и онлайн-курсы. Общение с друзьями, игры, прогулки — это все тоже полезно, если правильно чередовать.
— Пообщаться со сверстниками, с родителями — это тоже развитие. Съездить к бабушке, к родственникам, перенять какой-то опыт, просто пообщаться со старшим поколением — это тоже важно. Родители часто думают, что дети ничем не занимаются летом и стараются их нагрузить. А развитие происходит даже тогда, когда кажется, что ребенок бездельничает, — считает Русина.
А вот искать подработку она не советует — хотя бы не в первый месяц лета. Всем нужно отдыхать — взрослые тоже берут отпуск, чтобы не выгореть на работе. А ведь у детей часто нагрузки не меньше.
К чему приводят перегрузки
Многие родители считают, что лето — не время расслабляться: можно отправиться в обучающий лагерь, записаться на дополнительный курс, срочно выучить английский и китайский, научиться играть на саксофоне и подготовиться к полету в космос. Светлана Иконникова предлагает экстраполировать на себя ситуацию.
— Вот предлагают вам курсы по бухучету: бесплатные, хорошие! Иди скорей, учись! А вы, ну, учитель или слесарь. Что вы ответите? Скажете: в гробу я видел этот бухучет, пусть и бесплатный. Вот хочется ребенку, или он не понимает, еще интересно ему или нет — можно попробовать. Пошло — отлично, не пошло — ничего страшного. Очень много сейчас бесплатных курсов, все сожрать невозможно. Можно пробовать разное, что-то зацепит — пусть человек этим и занимается. Когда ребенок занимается чем-то с удовольствием — перегрузить невозможно, — объясняет Светлана.
А вот «насиловать» лишними занятиями не стоит. Жанна Русина говорит, что самое важное ребенку во время летних каникул все-таки отдохнуть.
— Если перегрузить ребенка, он просто перестанет любить учебу. А когда сильный протест — знания не усваиваются, энергии недостаточно... И не нужно переживать, что если ребенок летом отдыхает. Не обязательно быть все время очень сильно загруженным, должен быть обязательно баланс учебы и отдыха, — считает психолог.
Она предупреждает, что перегрузки могут привести не только к недовольству школой, но и более серьезным проблемам, в том числе — долгосрочным.
— Если не отдыхать, плохо питаться, постоянно находиться в стрессе, то это приведет к хронической усталости. Если человек какое-то время находится в состоянии хронической усталости, то могут потребоваться и антидепрессанты, и нормотимики.
«Может дойти до того, что человек просто физически не может работать или учиться от усталости»
Жанна Русина, психолог
Это, конечно, уже тяжелое расстройство, оно, скорее, свойственно студентам и людям старше. Но само неумение вовремя остановиться и отдохнуть как раз происходит из детских перегрузок, — считает Русина.
В то же время совсем забывать об учебе все-таки не стоит. Слишком расслабленное состояние приводит к неуспеваемости в первой четверти, а это — тоже стресс.
Отдельная история — подготовка к ЕГЭ, которая сейчас вышла на финишную прямую. О том, как помочь выпускнику не сойти с ума и победить панику накануне экзаменов, мы писали в этом материале.