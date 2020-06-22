Опасная командировка



Ехать или не ехать Ирина особо не думала. Муж был не против — сам он полицейский, который ездил по горячим точкам. Так что опасные работы в семье — дело привычное.

О том, что в московских больницах открыли вакансии, ей рассказала подруга. Ирина зашла на сайт и подала заявку. В тот момент в Искитимской центральной городской больнице, где она работала, случаев заболевания ковидом ещё не было, поэтому руководство без проблем оформило ей административный отпуск. Билет до Москвы медсестра купила за свой счёт, а проживание и питание ей оплачивала уже больница — ковидный госпиталь, в который переделали больницу в Бронницах.



— Требовались анестезиологи и реанимационные сёстры. Там была острая нехватка таких специалистов. Я подала заявку, мне позвонили, я приехала, — просто рассказывает Ирина. — Интересно было — люди приехали работать из разных уголков России, мы сильно сплотились. С одной стороны, было тяжело, а с другой — легко работать.