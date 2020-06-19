Середина рабочего дня. В троллейбусе № 13 почти нет пассажиров. Голос из динамика напоминает о соблюдении масочного режима и тонет в гулкой тишине. Кондуктор Василий со скучающим видом наблюдает, как пенсионерка в спешке натягивает на лицо маску, и неторопливо рассчитывает её. Объясняет — людей без масок он просто не вправе обилечивать, такие правила.

— Обычно люди соглашаются, что надо надевать маску, — рассказывает Василий. — Кто-то из принципа не надевает, кто-то дома забывает. В ночное время — тут уже такие персонажи гуляют, что им трудно что-то объяснять. Люди разные бывают — адекватные и не совсем. По инструкции, если человек отказывается надеть маску, то мы останавливаем вагон, вызываем полицию. У меня конкретно не было ещё таких случаев, мне всегда удавалось договориться.

Зато у коллег-кондукторов — целый запас таких историй. О том, как стояли час, два, из-за одного упрямого пассажира. Но чаще всего новосибирцы после спора и ругани просто выходят на остановке.