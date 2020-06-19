К масочному режиму новосибирцы привыкали долго и со скрипом. Распоряжение властей носить защитные маски в общественном транспорте и магазинах привело к публичным скандалам и серьезным штрафами. НГС уже показывал, как новосибирцы соблюдают масочный режим в метро (спойлер — многие просто проходят турникет и снимают маску на эскалаторе), а теперь наш журналист специально прокатилась на автобусах и трамваях, где маску уже не снять — за этим строго следят кондукторы. Как пассажиры воюют за право ездить без защитных масок, а также о гигантских штрафах и часовых остановках — в репортаже Алёны Истоминой.
Середина рабочего дня. В троллейбусе № 13 почти нет пассажиров. Голос из динамика напоминает о соблюдении масочного режима и тонет в гулкой тишине. Кондуктор Василий со скучающим видом наблюдает, как пенсионерка в спешке натягивает на лицо маску, и неторопливо рассчитывает её. Объясняет — людей без масок он просто не вправе обилечивать, такие правила.
— Обычно люди соглашаются, что надо надевать маску, — рассказывает Василий. — Кто-то из принципа не надевает, кто-то дома забывает. В ночное время — тут уже такие персонажи гуляют, что им трудно что-то объяснять. Люди разные бывают — адекватные и не совсем. По инструкции, если человек отказывается надеть маску, то мы останавливаем вагон, вызываем полицию. У меня конкретно не было ещё таких случаев, мне всегда удавалось договориться.
Зато у коллег-кондукторов — целый запас таких историй. О том, как стояли час, два, из-за одного упрямого пассажира. Но чаще всего новосибирцы после спора и ругани просто выходят на остановке.
— Когда я сам езжу на автобусе, то мне говорят: «Надевайте маску, иначе вас оштрафуют», — продолжает Василий. — Везде слышу это требование, кондукторы из-за всего этого зашуганными стали. В целом работать стало тяжелей. Особенно когда много народу бывает. Говоришь: «Надевайте маску», — а тебя не слушают. Кто я такой, чтобы им указывать? Вот как-то так отвечают. Из-за всего этого режима пассажиропоток упал в два раза, собственно, и зарплаты тоже сократились. Но сейчас уже полегче. Люди привыкли — им даже не приходится напоминать, сами заходят и надевают маску.
На остановках люди стоят плотной стеной, в масках единицы, многие просто крутят её в руках. Подходит автобус — и люди на ходу надевают маски.
— Бывает, что из-за одного человека тормозят автобус, и все ждут полицию, — рассказывает кондуктор Анастасия. — Как-то было, что за день раза два-три приходилось тормозить. Вчера знакомая девушка-кондуктор полицию вызывала два раза — ничего не могли сделать, просто ничего. А две женщины сидели в салоне в маске весь день. Люди из принципа сидели. Целый день потеряли. Полиция тоже ничего не могла сделать, потому что нет такого закона. Они аргументами заваливали полицейских, и те уезжали. Видимо, пассажирки были юридически подкованы. Сыпали словами, что людей травят, что это незаконно носить маски, что они не будут носить маски. Кондуктор им объясняет, что она ничего не может сделать, что все должны быть в масках, что пока не будет маски — она не сможет обилетить.
Самой Анастасии скандалисты пока не попадались. За этот день девушке ни разу не пришлось вызывать полицию. Был только один мужчина — немного поскандалил и вышел.
Кондуктор показывает мне небольшой пакетик с запакованными масками — специально для тех, кто забыл маску дома. Правда, надевать их люди всё равно не хотят.
— А нам куда деваться? Проверяющие ходят в основном по проспекту Калинина и возле метро «Красный проспект», вместе с Росгвардией. Будет пассажир без маски — конторе сто тысяч рублей штрафа, — объясняет Анастасия. — Мы морально уничтожены уже. Тебе постоянно грубят, постоянно хамят. Вот, допустим, я не имею права человека обилетить, пока он не наденет маску. И начинается... Матом кроют, что это дебилизм, что это собачий закон. Но мы-то тут причем?
— У меня все в масках всегда сидят, и у моих коллег тоже, — хвастается водитель маршрутки Султон. — Зайдёт человек без маски — я просто буду стоять, пока не уйдёт. Его, вон, пассажиры сами разорвут, мне ничего и делать не придётся. Лично у меня с этим режимом никаких проблем — как ездил, так и езжу.
Кондуктор автобуса медленно бредёт от пассажира к пассажиру. Останавливается возле женщины, которая копошится в кошельке.
— Я сейчас надену, я помню про маску, — суетится пассажирка. — У меня есть, я надену. Просто сначала рассчитаться хочу. А вообще, вон, у половины — нос открыт. Ваша маска — это камуфляж, вообще большая глупость эти маски. Ни себе, ни людям, это я вам как врач говорю.
— Дышать невозможно, нос уже не дышит, — жалуется пожилая пассажирка.
— А что делать, если требуется? — вступает с ней в диалог пенсионерка, сидящая неподалёку.
— Это самая вредная маска, она синтетическая. У меня есть ещё одна, она сшита. Так и меняю, на новые денег нет, — сетует женщина.
— Сейчас после этих масок столько других болезней пойдёт... Мы хуже всех, как всегда. Москва всё пооткрывала, а у нас никак.
— А вам не странно, что Москва открылась? Неделю назад всё было закрыто, а тут раз — и все здоровы.
— Так в правительстве есть голова, что мы сделаем? Мы никто и звать нас никак. Что поделать с этим?
После этого старушки замолкают и задумчиво смотрят в окно, каждая в своё.
— Придумают, а мы, как всегда, крайние. Люди мне говорят: «Вы не имеете права, покажите, где закон», — сетует кондуктор Татьяна. — Говорю, что все вопросы к властям города, или вы надеваете маску или выходите, приобретаете её и едете на следующем троллейбусе. По первости было очень тяжело. Когда только ввели, первую неделю было невозможно. До оскорблений доходило со стороны пассажиров, говорили: «Вы участвуете в концлагере». Упёртые и сейчас порой попадаются. У нас троллейбус как-то сорок минут стоял. А бывает, что минут пять постоим, и люди не выдерживают, сами уходят.
Что ещё можно прочитать о том, как новосибирцы соблюдают масочный режим? Например, репортаж из метро — пассажиры рассказали НГС о том, почему они не хотят носить маски.