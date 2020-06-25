«То, что останется, станет родным, как шваль»: почему борьба с иностранными словами обречена на факап

Не проходит недели, чтобы я не увидел, как опять какой-нибудь очередной радетель за чистоту русского языка не вывесил картинку на тему «Говори правильно». Не менеджер, а управляющий, не фейк, а неправда и так далее. Всё это пустое. Обозреватель НГС Стас Соколов объясняет, почему заимствования, сколь бессмысленными они не выглядели бы, ничем не грозят языку.



Русский со словарем



Те, кому кажется, что русский язык захлестнула какая-то там волна иностранных слов, просто не знают истории. Даже если взять слова с очевидным происхождением, то мы обнаружим, что используем заимствования постоянно. Просто к большинству из них носители русского языка давно привыкли. Я что-то ни разу не слышал, чтобы современные ревнители чистоты родной речи призывали отказаться от немецких бутерброда (Butterbrot), циферблата (Zifferblatt), стула (Stuhl) или фартука (Vortuch). Оно и понятно, германизмы проникли в Россию ещё в первой половине 18-го века и так прочно вросли в наш язык, что человек без лингвистического образования (или хотя бы чутья) и не угадает их иностранное происхождение.