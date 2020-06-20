Бросайте свои гнилые хрущевки у метро: почему надо переезжать из муравейников в загородные таунхаусы

Я уже не говорю про само качество такого жилья — небольшие комнаты, низкие потолки, крохотные кухни и ванные, страшно узкие коридоры и туалеты. Даже если это какая-нибудь трёшка — ходишь по ней с чувством ограниченного пространства. Уставшие подъезды, пахнущие старостью, тесные дворы, отсутствие лифта. «Зато мы живем в черте города или даже у метро!» — один из основных аргументов защитников хрущевок.

Не спорю, такое жилье имеет свои плюсы — оно высоколиквидное, всегда готово под сдачу в аренду. Но вот для жизни современной семьи с автомобилем — это как-то уже не то. Можно же попробовать расширить границы своего мировосприятия и попытаться изменить жизнь.

Недавно был в одном поселке таунхаусов в ближнем пригороде Новосибирска — и еще раз задумался, что обитание в таких местах имеет ряд существенных плюсов. Многие даже не догадываются о них и вообще не представляют, насколько это другой уклад и уровень жизни. Летом так это вообще натуральная Европа — кругом плиточка, чистота, всякие елочки, зелень. Конечно, это должен быть приличный поселок — с централизованной системой обслуживания, ухода за территорией, единым дизайн-кодом.