Бросайте свои гнилые хрущевки у метро: почему надо переезжать из муравейников в загородные таунхаусы

Чем хороши загородные (и городские) поселки с хорошей организацией инфраструктуры и по каким причинам качество жизни там может быть выше, чем в старой панельной хрущевке даже в центральной части Новосибирска? Об этом в своей авторской колонке рассуждает Дмитрий Косенко. Хотите поспорить с ним — добро пожаловать в комментарии.
Советские, особенно панельные, хрущевки всегда навевали на меня уныние своей серостью и расчерченными клетками межпанельных швов. Это как строго расчерченная жизнь — предсказуемая, скучная, с известным стандартным сценарием, с жесткими рамками. В сущности, это не плохо и не хорошо, это просто факт, который лично меня не устраивает.
Я уже не говорю про само качество такого жилья — небольшие комнаты, низкие потолки, крохотные кухни и ванные, страшно узкие коридоры и туалеты. Даже если это какая-нибудь трёшка — ходишь по ней с чувством ограниченного пространства. Уставшие подъезды, пахнущие старостью, тесные дворы, отсутствие лифта. «Зато мы живем в черте города или даже у метро!» — один из основных аргументов защитников хрущевок.
Не спорю, такое жилье имеет свои плюсы — оно высоколиквидное, всегда готово под сдачу в аренду. Но вот для жизни современной семьи с автомобилем — это как-то уже не то. Можно же попробовать расширить границы своего мировосприятия и попытаться изменить жизнь.
Недавно был в одном поселке таунхаусов в ближнем пригороде Новосибирска — и еще раз задумался, что обитание в таких местах имеет ряд существенных плюсов. Многие даже не догадываются о них и вообще не представляют, насколько это другой уклад и уровень жизни. Летом так это вообще натуральная Европа — кругом плиточка, чистота, всякие елочки, зелень. Конечно, это должен быть приличный поселок — с централизованной системой обслуживания, ухода за территорией, единым дизайн-кодом.
Свое отдельное крылечко, большие площади, собственный участок с лужайкой — это совсем другая идеология, отличающаяся от проживания в тесной квартире. В развитых поселках есть свои места отдыха, многочисленные магазины, даже рестораны — есть куда сходить и чем заняться. И атмосфера царит какая-то умиротворяющая, уютная и располагающая к жизни.
Конечно, многие скажут: «А как оттуда ездить в город/школу/садик и сколько стоит такое жилье?». Ну, во-первых, во многие близкие к городу поселки добираться не так уж и страшно — при наличии своей машины, остановки маршрутки и современном уровне развития такси транспортный вопрос уже не стоит так остро. Во-вторых, купить бюджетный таунхаус вполне можно, продав хрущевскую двушку/трешку у метро и немного добавив.
В общем, определенные плюсы есть в этом, пока еще новом для нас образе жизни. Но они не отменяют того факта, что каждый выбирает для себя место жительства, исходя из конкретных требований и жизненных обстоятельств. Кому-то и в старом «хруще» хорошо.
Где жить лучше?
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Как обустраивают свои квартиры владельцы сталинок и хрущевок? Мы заглянули в уютные квартиры, расположенные в старых домах. Интерьер и дизайн удивляют — смотрите сами.
До этого мы рассказывали про первую экспериментальную хрущевку Новосибирска. Кто ее построил, чем она отличается от других домов эпохи Хрущёва — читайте в репортаже.
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