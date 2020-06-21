Виктория Пан лежит в больнице № 11 с двусторонней пневмонией. Она сама обратилась к врачу, когда почувствовала недомогание — в больницу её положили в выходной день, тогда же сделали тест, результаты которого девушка не знает до сих пор. Подтвержденного ковида у Виктории нет, однако на лицо все симптомы коронавирусной инфекции. Корреспонденту НГС сибирячка рассказала о том, как обстоят дела в больнице и как врачи борются с эпидемией.
— Наверняка я не знаю, где могла заразиться. Предполагаю, что в компании друзей — там тоже есть заболевшие, — говорит Виктория.
Почувствовав недомогание, она сделала КТ, и осталась дома соблюдать самоизоляцию, ни с кем не контактировала и никуда не ходила. На четвертый день ей стало хуже и она вызвала скорую.
— Врачи приехали через 10 минут, сделали мне кардиограмму и проверили сатурацию (уровень насыщения крови кислородом — прим. ред.), — продолжает она.
Виктория поступила в больницу на выходных, ей сделали тест, результатов которого она до сих пор не знает — предполагает, что тест потерялся. Вику заселили в палату и начали лечить от двусторонней пневмонии, хотя все симптомы короновирусной инфекции на лицо — отсутствие обоняния, головная боль, скачущая температура и боль в груди.
Сейчас Виктория находится в больнице № 11, и, несмотря на все байки и ужасы о том, что творится внутри больниц, имеет обратное мнение: «Да, больница не люкс, но чистая, все более чем прилично, кормят 5 раз в день, по расписанию. Всех лечат, медики работают в поте лица, они как солдаты, и при этом еще и улыбаются, остаются вежливым и ласковыми в своих защитных костюмах. Я уверена, что пессимистичный настрой создают точно не они, а люди, которые по своей природе вечно всем не довольны. Тут такие тоже есть».
Виктория говорит, что её лечат согласно протоколу — утром капельница и укол, в обед два укола, вечером снова капельница и укол — антибиотики, противотромбное и несколько дней гормона, чтобы пациентка смогла задышать полной грудью. Нет ни паники, ни страха, ни переживаний — лежать в больнице и лечиться необходимо в любом случае. Хронических заболеваний у Вики нет, поэтому риск не так высок.
— У меня никогда не было пневмонии, я в принципе очень здоровый человек. Пневмония может быть вирусная, а может быть вызвана Covid, а может и вовсе быть бактериальной, что в целом — неважно, потому что лечат именно её, а не Covid, — объясняет Виктория и добавляет, что считает вирус действительно очень опасным, прежде всего потому, что он передаётся в бессимптомный период. — Это коснётся всех рано или поздно.
Скоро Виктории сделают повторный тест. Он и результаты КТ покажут, эффективно ли лечение и станет понятно, когда её выпишут домой. Пока что Виктория старается не унывать, хоть и скучает по привычному образу жизни. В своем Instagram она выкладывает истории, в которых сообщает, что ей стало значительно лучше — уже три дня не скачет температура и вернулась чувствительность к запахам.
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