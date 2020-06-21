Виктория Пан лежит в больнице № 11 с двусторонней пневмонией. Она сама обратилась к врачу, когда почувствовала недомогание — в больницу её положили в выходной день, тогда же сделали тест, результаты которого девушка не знает до сих пор. Подтвержденного ковида у Виктории нет, однако на лицо все симптомы коронавирусной инфекции. Корреспонденту НГС сибирячка рассказала о том, как обстоят дела в больнице и как врачи борются с эпидемией.



— Наверняка я не знаю, где могла заразиться. Предполагаю, что в компании друзей — там тоже есть заболевшие, — говорит Виктория.