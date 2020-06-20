Плачь и смотри: истории пар, которые решились на секс втроем — они нарушили главное табу, но остались довольны

— Сначала всё было как обычно, мы встретились вроде случайно, потом обсудили, что она нам обоим понравилась. Потому муж предложил ей, и тут начались странности. Она сначала отказалась, а через несколько дней согласилась.



В назначенный день мы встретились на заранее спланированной гулянке, и в процессе общения мне очень понравилась эта девушка. Она была обаятельной и красивой, какой-то неземной. Я впервые почувствовала, что отношение моего мужа к ней схоже с моим, и я рядом с ней как старая кляча. В этот вечер я поняла, что мне невыгодно участвовать в этом. Хотя я в отличной форме.



Это, кстати, ещё одно правило таких встреч. Все обговорено заранее в переписке, но вечером вы встречаетесь непринужденно. Вроде случайная тусовка, и она может не перерасти ни во что. Если не появится нужного настроя у всех участников процесса. Такая запланированная спонтанность. В тот вечер я деликатно отказалась, но позже девушка стала бывать у нас дома. Стоит уточнить, что для нашей семьи такой поворот вполне нормален. Хотя муж тщательно это скрывал, я увидела, что он бы хотел быть с ней и вдвоем. Но знал, что это разрушит наши отношения, и поэтому боялся мне сказать. Я деликатно сделала вид, что не замечаю этого, и сама начала встречаться с другими мужчинами, с ним и без него. Это было давним камнем преткновения в наших отношениях — только секс втроем и никаких отдельных встреч. Когда он сам захотел, молчаливо разрешил и мне.

