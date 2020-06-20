Плачь и смотри: истории пар, которые решились на секс втроем — они нарушили главное табу, но остались довольны

Если ханжи читают этот текст, то наверняка начнут презрительно морщить нос. «Там, где настоящая любовь, не может быть третьего» или «я не готова ни с кем делить своего мужа/жену», и коронное «что за грязь вы тут обсуждаете?». Но иногда пары, которые некоторое время находятся вместе, принимают решение о том, что сохранить отношения хочется — а спать только друг с другом уже скучно. И тогда каждая семья идет своим путем — мы записали несколько историй людей, которые решились на секс втроем, и спросили у эксперта, почему самая популярная сексуальная фантазия мужчин и женщин так редко красиво воплощается в жизнь (и что для этого нужно).
История Андрея и Ольги
Рассказывает Андрей:
— Надо сказать, что мы с Олей при таких обстоятельствах и познакомились (смеется). Почти. Я ее у знакомого увел, который сначала готовил кекс втроем, а потом передумал. А я подумал: «Классная девчонка, надо брать». И потом уже настроился. Если без шуток, это склад людей должен быть определенный. Нельзя так: вот живешь, живешь, скучно — и бах. Пригласили мальчика, девочку. Это же катастрофа для обычных людей. Они краснеют, белеют и не представляют, как так.
У нас весь круг общения такой, у нее много такого опыта, у меня. У нас это как развлечения, мы знакомимся с ребятами разными, дружим с ними, ревнуем друг друга, соревнуемся, а потом приглашаем к себе на утренний кофе. Живем не совсем парой. Большой общиной, компанией, где всем с этим ок.
— Драмы, конечно, тоже бывают. Например, Оле очень понравился один нестандартный, скажем, мужик, а мне вот совсем никак. И мы поругались тогда сильно, она упрашивала, а меня прям воротит. Я сказал «нет», а она всё равно к нему катит назло. Он ещё и не понял, в чем дело. Подумал, что мы того. Ещё всякие табу надо заранее обсуждать обязательно. Это вам кажется, что не много вариантов, на самом деле их слишком много, когда в койке больше двух тел. Потом можно сильно облажаться, когда выяснится, что человек рассчитывал на одно — а тут совсем другое.
Ещё была смешная ситуация. Мы девушку с парнем пригласили прямо недвусмысленно, почти в лоб. Пили весь вечер, всё было здорово. И потом в момент выясняется, что они не поняли, к чему мы клоним, и вообще такое не практикуют. Мы дружно посмеялись над этой историей, никто никого лицом в стол не скручивал.
Ревную ли я? Ревную, а что это меняет. И Оля ревнует. Вот вводим запрет на всё и сидим друг на друга смотрим. Долго просидим? Я не думаю. Просто разная половая конституция. Кому-то хватает раз в неделю пообниматься, а у кого-то так всё, что в карман не спрячешь. Большое горе, когда в паре один такой любитель погорячее, а второй просто семью хочет. Я думаю, не стоит изначально никого обманывать.
А у вас был секс с несколькими участниками?
История Евгении, 33 года, и Алексея, 35 лет. В браке 4 года
Рассказывает Евгения:
— Я всегда знала, что у мужа есть такие желания, мы практиковали подобное до брака, когда ещё просто дружили. Я не вижу в этом ничего плохого, это весело. Особенно если ты уверен в себе и себя комфортно чувствуешь голым. Потом мы как-то отдалились от этого, я забеременела, началась семейная жизнь, но разговоры про эти эксперименты всплывали. Я их поддерживала. Мы обсуждали разные варианты МЖМ и ЖМЖ, Леша был согласен на всё. Хотя большинство мужчин хотят видеть в постели двух женщин и более, и на этом их фантазии заканчиваются.
Для таких экспериментов нельзя ни в коем случае привлекать никого знакомых, тем более друзей. Идеальный вариант — это мимолетное общение на отдыхе или специальные форумы, чаты, приложения, где люди ищут единомышленников. Но муж любил нарушать это правило и подбирать новых партнеров спонтанно, где придется. Так он меня познакомил с его коллегой.
— Сначала всё было как обычно, мы встретились вроде случайно, потом обсудили, что она нам обоим понравилась. Потому муж предложил ей, и тут начались странности. Она сначала отказалась, а через несколько дней согласилась.
В назначенный день мы встретились на заранее спланированной гулянке, и в процессе общения мне очень понравилась эта девушка. Она была обаятельной и красивой, какой-то неземной. Я впервые почувствовала, что отношение моего мужа к ней схоже с моим, и я рядом с ней как старая кляча. В этот вечер я поняла, что мне невыгодно участвовать в этом. Хотя я в отличной форме.
Это, кстати, ещё одно правило таких встреч. Все обговорено заранее в переписке, но вечером вы встречаетесь непринужденно. Вроде случайная тусовка, и она может не перерасти ни во что. Если не появится нужного настроя у всех участников процесса. Такая запланированная спонтанность. В тот вечер я деликатно отказалась, но позже девушка стала бывать у нас дома. Стоит уточнить, что для нашей семьи такой поворот вполне нормален. Хотя муж тщательно это скрывал, я увидела, что он бы хотел быть с ней и вдвоем. Но знал, что это разрушит наши отношения, и поэтому боялся мне сказать. Я деликатно сделала вид, что не замечаю этого, и сама начала встречаться с другими мужчинами, с ним и без него. Это было давним камнем преткновения в наших отношениях — только секс втроем и никаких отдельных встреч. Когда он сам захотел, молчаливо разрешил и мне.
Я считаю, что опыт именно группового секса хорош для молодежи и молодых пар, которые недавно вместе. Не только по моему опыту — в давних парах кто-то один пытается сохранить отношения с неинтересным партнером таким способом. Это мое мнение, могу ошибаться. Муж сейчас встречается 2 раза в неделю с этой девушкой. У меня свои увлечения легально, но живем мы вместе. Контакт втроем у нас тоже был. Это был не столь удачный опыт, как в пьяной студенческой юности. Чувствуешь себя слишком старой для этого.
Я бы не советовала проводить такие эксперименты сложившимся парам. Лучше тогда договориться о свободных отношениях и искать для этого компанию за пределами своей семейной жизни. Но тут всегда есть вариант, что один из участников предпочтет вам новую пассию. Хотя такая вероятность есть и без открытой договоренности. Ревности нет, потому что никто никому не принадлежит. А если кто-то живет в иллюзиях — это не мое дело.
20 презервативов и номер в гостинице
Александра Алексеевская, психолог-сексолог и телесно-ориентированный терапевт, считает, что идеальное обстоятельство, чтобы случился групповой секс — это когда все участники независимы друг от друга. То есть никто не является устоявшейся парой, а секс устраивается для разнообразия и веселья.
— Если мы говорим о том, что стабильная пара хочет пригласить к себе третьего участника — есть ряд подводных камней, к которым нужно быть готовым. Одна из главных ошибок — это когда один партнер хочет попробовать секс втроем, а другой не хочет. Но соглашается попробовать из страха, что партнер уйдет или попробует без него. Когда партнер по-настоящему не хочет — это всегда ведет к краху и самой сексуальной сессии, и вызывает проблемы в отношениях, — замечает эксперт.
Александра говорит, что, по статистике, самая популярная эротическая мужская фантазия — это секс с двумя женщинами, и формируется она на фоне просмотра порно.
— И это вторая ошибка при подготовке к первому контакту группового секса — ориентация на порно. Чаще всего подразумевается, что будет бисексуальный контакт у женщин, и крайне редко подразумевается, что такой контакт будет у мужчин. Поэтому важно проговорить, как вы себе это представляете и чего от этого ждете, какие есть неприемлемые действия для партнера или для вас, и не ориентироваться на порно, — советует сексолог.
И третья ошибка — если пара приглашает третьего участника, то не приглашать его к себе домой. Александра говорит, что лучше найти гостиницу или квартиру посуточно. Чтобы в случае чего всё можно было остановить и разойтись по домам. И потом, глядя на прикроватную тумбочку, не вспоминать, как это было.
Следующая ошибка — это не учитывать безопасность секса.
— Если мы говорим о сексе ЖМЖ — мужчина постоянно должен будет менять презервативы. Их понадобится на такой секс очень много. При оральном сексе также могут быть переданы заболевания половым путем, поэтому либо качественно проверять партнера, сдавать все анализы. Но некоторые заболевания (например, ВИЧ) могут быть в течение полугода в инкубационном периоде — поэтому никто вам не даст никаких гарантий. Для орального секса хорошо бы использовать латексные салфетки, — советует Александра.
По опыту сексолога — в большинстве случаев вопрос о сексе втроем встает, когда пара уже устала, ей стало скучно в сексе вдвоем. Там нет разнообразия и есть проблемы. И если из этого посыла пара начинает искать третьего участника — это чаще всего приводит к проблемам в паре.
— У пары был скучный секс — они призвали третьего участника — секс повеселел. Но когда они остались вдвоем — снова скучный секс. Чаще всего это приводит к разрыву отношений, — замечает она.
Есть ещё вариант — когда в паре классный секс, и обоих действительно возбуждает идея о третьем участнике. Эти люди могут время от времени участвовать в групповом сексе и при этом сохранять близкие доверительные эмоциональные отношения и хороший качественный секс вдвоем. Александра замечает, что таких пар всего 20% из тех, кто практикует или хочет попробовать групповой секс.
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