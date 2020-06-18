Участок в «Удаче» с номером 122 и дом на нем принадлежат жене Александра Доброноса, Юлии Добронос. Соседним участком и двумя домами на нем владеют Владимир Афанасьевич Басюк и Татьяна Анатольевна Добронос, по всей видимости, мать Александра Доброноса. Кстати, соседом Басюка и Добронос с общим забором является человек по имени Денис Алексеевич Костенко — точно также зовут Западно-Сибирского транспортного прокурора (ранее этот участок принадлежал Сергею Викторовичу Штельмаху, полному тезке бывшего начальника ГИБДД Новосибирской области). А в 2019 году «Удача» прославилась обнаружением там дома площадью 527 квадратных метров у жены командующего войсками Росгвардии в Сибири Виктора Стригунова.



Но мы отвлеклись (хотя коттеджный поселок с говорящим названием засасывает, конечно).



У Татьяны Добронос и Владимира Басюка кемеровские ИНН. Татьяна Добронос является директором и совладельцем ООО «Агентство «Левобережное» (5404216981). У существующего с 2003 года агентства нулевая выручка в 2017 и 2018 годах.



Басюк Владимир Афанасьевич являлся учредителем двух киселевских юрлиц: ООО «Киселевская Строительная Фирма» (4211013817) и ООО «Киселевсктрансстрой» (4211012500), ликвидированы в 2013 и 2006 году соответственно (существовали с 2000 года и 2001 года), а также действующего новосибирского юрлица ООО «Мотто-сервис» (5406296750, основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом). В 2019 году мэрия Новосибирска подавала иск к «Мотто-сервис» о взыскании задолженности за аренду земельного участка (участок в документах суда не указан, заключено мировое соглашение).



В 2016 году мэрия Новосибирска потребовала от «Мотто-сервис» в суде снести постройки (автомойка, автомагазин, СТО, киоск с хот-догами) и освободить спорный участок земли на улице Курчатова (шесть лет я жила в этом районе и пользовалась этой мойкой, такая ирония). В иске отказано, так как выяснилось, что «Мотто-сервис» является ненадлежащим ответчиком, поскольку за три недели до подачи иска продал все строения легитимному арендатору участка, ООО «Мастер» (5402532935). Совладельцем «Мастера» является Александр Сергеевич Лобыня. Так же зовут младшего брата главы городского комитета рекламы и информации Дмитрия Лобыни.



Тайга.инфо писала: «Басюк был гендиректором ЗАО «Генподрядная строительная компания СБМ», которую учредил Гайик Магакелян. Фирма закрылась в 2010-м, но у Магакеляна был гораздо более известный бизнес — строительная компания «Афина Паллада». В ней некоторое время работал экс-начальник ГУ МВД по Новосибирской области Сергей Глушков».



В «Мотто-сервисе» у Басюка есть партнер — 33% долей принадлежит Валерию Петухову. Петухов является соучредителем АНО «Международная оздоровительная клиника» (5402575569, с февраля 2020 года находится в процедуре ликвидации). Директором (теперь — председателем ликвидационной комиссии) и еще одним соучредителем клиники является Анатолий Ефремов, ректор Новосибирского мединститута с 1996 по 2007 год.



«Международная оздоровительная клиника» зарегистрирована по адресу Еловая, 24 — это четырехэтажный коттедж площадью 537 квадратных метров и кадастровой стоимостью 29,3 миллионов рублей в одном из самых дорогих поселков Новосибирска, «Дубравушке» в Заельцовском районе.



Принадлежит дом на Еловой, 24 с 2013 года Ефремовой Людмиле Владимировне. Первым собственником дома, с 2009 по 2013 год, была Елена Анатольевна Васькина. По всей видимости, это дочь Анатолия Ефремова: она, Людмила Ефремова и Евгений Васькин, являлись владельцами ООО «Санаторий «Здравница Ая» (2232008211). А Анатолий Ефремов был соавтором первой, еще студенческой, научной работы Васькиной в 1993 году («Изменение микроциркуляции при СДС и после фармакологической коррекции биофлавоноидами // Проблемы саногенного и патогенного эффектов экологического воздействий на внутреннюю среду организма»). Сейчас Васькина профессор НГМУ, доктор медицинских наук.



Ефремов был фигурантом двух уголовных дел: в 2001–2002 годы — подозреваемым по делу об экспорте Германию трупных материалов (обвинение в итоге было предъявлено только начальнику областного бюро судмедэкспертизы, в суде он оправдан). А в 2006 году в отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По данным следствия, ректор НГМУ в период 2003–2006 годов организовал фальсификацию письменных работ на вступительных экзаменах в вуз, за что получал от родителей деньги. В 2008 году дело прекращено по причине деятельного раскаяния обвиняемого. В 2008 году построен и дом на Еловой.



Главного государственного инспектора отдела автотранспортного надзора Сибирского УГАДН зовут Басюк Василий Афанасьевич, родился в Кемеровской области. В начале 90-х годов был председателем Искитимского совета депутатов. Доказать родство с Владимиром Афанасьевичем Басюком не удалось.



14 мая 2020 года «ФрутЛайн» получил регистрационные удостоверения на два медицинских изделия: «Маски медицинские одноразовые по ТУ 32.50.50–001–50758989–2020» и «Комбинезон изолирующий по ТУ 14.12.30–002–50758989–2020».



3. ООО «Дорн» (5407485647). Поставщик медоборудования, в том числе сложного (УЗИ, ИВЛ, томографы). Выручка в 2018 году — 179 миллионов рублей. А с апреля текущего года заключил с новосибирским минздравом контрактов на 880,4 млн руб., в том числе два бесконкурсных контракта на поставку 270 аппаратов ИВЛ на 729 млн руб. ИВЛ минздрав закупает очень загадочные, почти мифические (об этом был отдельный пост).



Директор и владелец 50% «Дорна» Александр Филиппов (вторая половина принадлежит Елене Зацепиной, которая до весны 2019 года значилась в ЕГРЮЛ под фамилией Филиппова) в марте 2020 года выступил одним из соучредителей АНО Центр поддержки гражданских инициатив «Наш Заельцовский район» (5402059885). В компании с Филипповым учредителями Центра стали уважаемые люди: Александр Пономарев, кандидат в депутаты горсовета от «Единой России» на грядущих выборах; Арман Озманян, секретарь отделения «Единой России» в Заельцовском районе, племянник главы новосибирской общины езидов; Алексей Мишин, баллотировался в областное заксобрание от «Единой России» в 2015 году.



4. ООО «Винорт» (5433967372) и ООО «Меркурий медикал» (9715349205). «Меркурий медикал» зарегистрирован в июне 2019 года в Москве, «Винорт» — в середине 2018 года в квартире поселка Краснообск возле Новосибирска. Юрлица принадлежат и управляются людьми с одинаковыми фамилиями и одинаковыми отчествами — Зобовыми Максимом и Александром Васильевичами. Изначальный вид основной деятельности «Винорта» — рекламное агентство, но выручка в 2018 году равна нулю. В «Винорте» значится 0 сотрудников, в «Меркурий медикал» — 1.



Начав сотрудничество с новосибирским минздравом в октябре 2019 года, «Винорт» уже успел заключить 12 госконтрактов на 166,6 миллионов в сумме, 11 из них на 108,5 миллионов — с минздравом, и еще один, на 58,1 миллионов, с ГКУ НСО «Служба технического контроля и развития материально-технической базы» (СТК и РМБТ). «Меркурий медикал» первый госконтракт заключил в августе 2019 года, сейчас в его активе 8 контрактов на 195,5 миллионов, 171,4 миллионов из которых приходится на новосибирский минздрав, а 19,9 миллионов — на зубодробительное СТК и РМБТ. Обе компании, как понятно из среднего чека контрактов, поставляют только очень дорогое оборудование.



В посте, где я впервые упоминала «Винорт» и «Меркурий медикал», я написала, что «Зобовы представляются мне типичными номиналами». Я ошиблась. Братья Зобовы — сыновья поставщика спецсигналов с тридцатилетним стажем.



ООО НПКО «Элект» (5402105933) с 1991 года производит «широкий ассортимент качественной продукции для силовых и специальных структур» (цитата с сайта компании): проблесковые маячки, стробоскопы, громкоговорители, жезлы и многое другое. В 2011–2017 годы по 25% компании принадлежали сыновьям Максиму и Александру, с 2017 года 100% у Василия Зобова. Выручка «Электа» в 2018 году — 218 миллионов рублей. У производителя 253 госзаказчика в разных регионах страны, в основном это структуры МВД и МЧС. Сам себя «Элект» называет одним из крупнейших в стране игроков этого специфического рынка.



За последние пару недель «Винорт» обзавелся логотипом и простеньким сайтом, на котором именует себя официальным дилером Samsung Medison и публикует авторизационное письмо (если у кого-то есть знакомые в российском Samsung, покажите им этот пост, пожалуйста).



И два с половиной (один не про закупки потому что) маленьких бонус-трека.



Бонус первый. Если у вас сложилось впечатление, что минздрав — чудище лесное, а вокруг все в белых польтах, то увы. Вот, допустим, отдельно взятый пример, от незамутненности которого у меня глаз подергивается.



ООО «Джаз медикал» (7716754315) из города Челябинска. Зарегистрирован в сентябре 2013 года. Наработал за время трудовой деятельности четырех госзаказчиков — новосибирскому ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» (ФЦН) поставил оборудования на 1,17 миллиардов рублей, а трем остальным заказчикам — на 4 миллиона рублей в сумме. 40% «Джаз медикала» изначально принадлежит Ринату Байрамову. В мае 2015 года «Джаз медикал» заключает первый контракт с ФЦН, в ноябре 2015 года Байрамов исчезает из учредителей компании, с весны 2016 года «Джаз медикал» становится регулярным поставщиком ФЦН, заключая иногда по несколько контрактов в день.



У Рината Байрамова было (все ликвидированы в 2016–2017 годы) три компании с партнером по имени Микаэл Афетович Рзаев. Главврача ФЦН зовут Джамиль Афетович Рзаев. Уроженец Баку, Джамиль Рзаев провел в Челябинске 10 лет, с 1990 по 2000 годы — учился в Челябинской медакадемии, потом работал в облбольнице.



Бонус второй, во искупление оплошности с Зобовыми, названными ранее номиналами. ООО «Медикус системс» (7801670994). Зарегистрировано в августе 2019 году в санкт-петербургской квартире. С ноября 2019 года заключает контракты (преимущественно некрупные) с несколькими медучреждениями в разных городах, 4 из 7 приобретенных за время работы госзаказчиков — новосибирские больницы (ЦКБ, ГКБ №12, областной кардиодиспансер и Кольцовская районная больница).



Директором и учредителем «Медикус системс» значится Маргарита Ладова. В контактных данных контрактов с «Медикусом» указывается мобильный телефон. Если поискать его через Getcontact, то видно, что номер и впрямь принадлежит человеку по имени Маргарита Ладова, но ни одного тэга, связанного с медицинской сферой, там нет, но зато есть сразу несколько, приводящих в питерское свадебное агентство Skazka Project. На сайте агентства подробный раздел с сотрудниками. «Я человек, рожденный в семье организатора торжеств, в том числе и свадеб. В далекой Уфе моя мама организует мероприятия на высшем уровне. О ненормированном графике и решение нестандартных задач знаю с пеленок. Хожу на работу как на праздник», — сообщает о себе координатор агентства Маргарита Ладова.



Бонус-половинка, человеческий



Министр здравоохранения Новосибирской области Констатин Хальзов в 2007 году выступил одним из учредителей ТСЖ «Октябрьский» (5407036641, ТСЖ просуществовало менее полугода — потом собственники предпочли нанять управляющую компанию). В доме, по счастью, всего 32 квартиры, так что запросить выписки не составило слишком большого труда. Выяснилось, что квартиру (79,5 квадратных метров) в собственность Хальзов оформил в 2017 году, за две недели до продажи. А ТСЖ учреждал (то есть являлся фактическим собственником) в 2007 году. Знаю, что застройщики часто не регистрируют непроданные квартиры в сданным домах, чтобы сэкономить на налоге на имущество (на своем рукожопом застройщике прямо прицельно проверяла однажды — не регистрирует) или владельцы очень дорогих объектов, а чтобы рядовую квартиру… Гм.



Покупателя той квартиры, кстати, зовут Наталья Николаевна Солодкина. Я не знаю, имеет ли она отношение к той семье, о которой все подумали.



Я последний эпизод к чему рассказала. Квартиру я разыскивала в надежде встретить там ФИО жены Хальзова. Но ни там, ни во всех прочих открытых источниках мне пока не удается идентифицировать супругу министра. Шепните же, кто знает.

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Источники Юлии Дроковой для написания этого текста собраны здесь. Выписки из Росреестра на упомянутые объекты недвижимости — вы можете найти тут.

Ранее Юлия Дрокова изучала пандемические закупки средств защиты для врачей. По её наблюдениям, все закупки Минздрав провел по бесконкурсной схеме закупки у единственного поставщика. Среди поставщиков она обнаружила сомнительные компании, а в ценах на закупаемые маски и защитные костюмы интересный рост. Следующее исследование она посвятила подозрительным поставщикам минздрава. И, наконец, особого внимания удостоились аппараты искусственной вентиляции лёгких.

— Всего ИВЛ с начала года для отдельно взятого дотационного региона закуплено на 1,1 миллиардов, 729 миллионов из которых потрачены на агрегат столь экзотический, что его, вероятно, никто из ответственных лиц в глаза не видел. И это пиршество происходит на фоне официальных данных о находящихся на искусственной вентиляции легких 10–20 ковид-пациентах одновременно (по данным на 18 июня, на ИВЛ находятся только 17 пациентов), — рассказывала Юлия Дрокова. НГС готовит отдельный материал на эту тему.



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Пока в новосибирских больницах регистрировали вспышки коронавируса среди врачей, на их защиту тратили миллионы, но досталось не всем. Мама одного доктора спустила 100 тысяч на респираторы для сына, а где-то медики закупали нитки и шили маски сами.