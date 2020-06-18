МКБ-10 — международная классификация болезней, документ, который выпускает Всемирная организация здравоохранения. Она содержит специальные коды, которыми шифруют болезнь в медицинской документации. Эту классификацию и соответствующие коды используют все страны, которые ее приняли, в том числе — Россия. Когда была обнаружена новая коронавирусная инфекция, ВОЗ внесла болезнь в список и придумала коды для нее.



По данным Росстата, в апреле таких смертей было 1270 из 2712, так или иначе связанных с коронавирусом. За май и июнь данных пока нет. Врачи должны провести вскрытия, исследовать в лабораториях биоматериал, дать заключения, и только потом данные попадут в окончательную статистику. Это занимает много времени, поскольку иногда коронавирусную инфекцию не успевают подтвердить тестами при жизни — врачи диагностируют ее только по симптомам. В таком случае пациента проверяют на коронавирус еще и посмертно.



Результаты анализов должны быть готовы в течение 45 дней после того, как установлена причина смерти. Пока этих результатов нет, врачи используют в документах код болезни U07.2, это означает, что вирус не идентифицирован. Если в лаборатории подтвердят коронавирус у умершего пациента, то заключение о смерти будет заменено. Этим объясняется, что оперативные данные по смертности могут отличаться от окончательных.

