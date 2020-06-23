Виллами по воде: обзор самых дорогих яхт Новосибирска (они не хуже роскошных домов и стоят десятки миллионов)

Зарубежные моря новосибирцам пока недоступны, остаётся довольствоваться только своим, Обским. Впрочем, некоторые мало потеряли в комфорте, разве что чайки кричат без средиземноморского акцента: на яхтах несложно представить себя на пути к каким-нибудь живописным островам или казино в Монако. Невероятно, но судов, которыми полноценно можно пользоваться лишь несколько месяцев в году, стоимостью десятки миллионов в Новосибирске немало. Лиза Пичугина изучила объявления и выбрала самые интересные — по цене полноценных коттеджей: с роскошными интерьерами, оборудованными по последнему (или предпоследнему в ряде случаев) слову техники.
Парусная красотка за 1,55 миллиона рублей
Начнём, пожалуй, с парусных яхт. Во-первых, яхтенный спорт и отдых всё ещё ассоциируются в первую очередь с парусами, во-вторых, в Новосибирске тут практически не о чем говорить: действительно роскошных парусных судов у нас просто не продают. Можно разве что заказать из Владивостока — там есть роскошный вариант за
Яхта небольшая, всего
Вячеслав, продавец яхты (кстати, и большинства других яхт в обзоре), отказался говорить о новосибирском рынке яхт:
— Я не буду лукавить даже, я не силён в этом, — признался он.
Яхта с летучей мышью за 1 миллион рублей
Тот же продавец предлагает и ещё одну парусную яхту —
Роскошный «Галеон» за 35,5 миллиона рублей
Выбор моторных яхт и роскошных катеров у нас немного шире. Самая дорогая сегодня,
Яхту длиной 13,25 м с дизельным двигателем мощностью
Техническое оснащение тут тоже внушительное, есть камеры заднего вида и автопилот. На яхте три каюты, так что, с учётом объёмов холодильника, можно уйти в море небольшой компанией на неделю.
Яхта Grandezza с салоном для вечеринок — 28,5 миллиона рублей
Дешевле обойдётся яхта Grandezza 39 — всего-то
На яхте могут с комфортом разместиться до
Салон оборудован для вечеринок: тут есть проигрыватель с сабвуфером, выезжающий телевизор с TV-тюнером и бар, обеденную зону можно трансформировать, а из дополнительных подушек соорудить спальное место для засидевшихся гостей. В каютах, конечно, ковры на полу и трансформируемая мебель, а в душе есть хамам.
Яхта «Фантом» — 27,5 миллиона рублей
Яхту FairLain Phantom 48 длиной больше
На «Фантоме» три каюты с системой кондиционирования на шесть спальных мест, есть электрическая плита, микроволновка и электрогриль, телевизор (куда без телевизора) со спутниковой антенной, лежак для загара. В каютах для удобства всё необходимое встроено в стены: светильники, выключатели, системы управления. Как в лучших домах, право слово.
Яхта из Великобритании — 20 миллионов рублей
Яхта FairLine Targa 52 тоже не новичок обзоров и на продаже давно. За судно длиной почти
На яхте три каюты со спутниковым TV и кондиционированием в каждой и два санузла, просторная кают-компания и камбуз, оборудованный всей необходимой техникой, кокпит с грилем. В качестве бонуса — моторная лодка.
Яхта по имени Lady — 16,5 миллиона рублей
Яхту Doral Mediterra с романтичным названием Lady за
На судне длиной около 14 м две каюты, просторный салон и кокпит с мебелью и техникой, лежак для загара из красного дерева на передней палубе и увеличенная платформа для купания. Тесным кругом, пожалуй, несколько дней на такой яхте можно пожить в удовольствие, хотя, возможно, и не с таким комфортом, как на более дорогих моделях.
Катер Linssen Grand Sturdy —16 миллионов рублей
Катер Linssen Grand Sturdy за
На катере стоит относительно скромный двигатель мощностью
Яхта по индивидуальному проекту — 12,7 миллиона рублей
Эту яхту за 12,7 миллиона рублей изготовили по индивидуальному проекту в
На судне три спальные каюты, нижняя палуба оборудована кондиционерами, на носовой палубе есть диваны для загорания, а на флайбридже — открытой площадке наверху — мебель для пикника. На яхте сравнительно большая площадь остекления, так что в салоне очень светло и можно наблюдать за видами, проплывающими снаружи. Правда, в последние четыре года она в плавания не ходила, отмечает продавец, и была законсервирована в трейлере.
Моторная яхта Meridian 368 — 11 миллионов рублей
Моторная яхта Meridian 368 — редкий вариант, который за год подешевел, причём основательно: с 20 до
Одновременно на яхте можно покатать
Большая часть дорогих яхт стоят в яхт-клубе «Аквалэнд», но получить комментарий корреспонденту НГС не удалось: по одному из телефонов говорить отказались, сославшись на то, что это номер бухгалтерии, другой либо не отвечал, либо был занят.
Продавец большей части дорогих яхт в Новосибирске Вячеслав, отвечая на вопрос о рынке и о том, можно ли считать яхты транспортом, как автомобили, заметил, что, конечно, нет: это роскошь. Сколько стоит содержать таких красоток в Сибири, НГС разобрался здесь.