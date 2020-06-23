Виллами по воде: обзор самых дорогих яхт Новосибирска (они не хуже роскошных домов и стоят десятки миллионов)

Большая часть дорогих яхт стоят в яхт-клубе «Аквалэнд», но получить комментарий корреспонденту НГС не удалось: по одному из телефонов говорить отказались, сославшись на то, что это номер бухгалтерии, другой либо не отвечал, либо был занят.



Продавец большей части дорогих яхт в Новосибирске Вячеслав, отвечая на вопрос о рынке и о том, можно ли считать яхты транспортом, как автомобили, заметил, что, конечно, нет: это роскошь. Сколько стоит содержать таких красоток в Сибири, НГС разобрался здесь.