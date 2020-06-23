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Лето Обзор

Виллами по воде: обзор самых дорогих яхт Новосибирска (они не хуже роскошных домов и стоят десятки миллионов)

Показываем, что внутри этих яхт

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Интерьеры дорогих моторных яхт не уступают в роскоши квартирам миллионеров (миллионеры-то зачастую одни и те же)

Интерьеры дорогих моторных яхт не уступают в роскоши квартирам миллионеров (миллионеры-то зачастую одни и те же)

Зарубежные моря новосибирцам пока недоступны, остаётся довольствоваться только своим, Обским. Впрочем, некоторые мало потеряли в комфорте, разве что чайки кричат без средиземноморского акцента: на яхтах несложно представить себя на пути к каким-нибудь живописным островам или казино в Монако. Невероятно, но судов, которыми полноценно можно пользоваться лишь несколько месяцев в году, стоимостью десятки миллионов в Новосибирске немало. Лиза Пичугина изучила объявления и выбрала самые интересные — по цене полноценных коттеджей: с роскошными интерьерами, оборудованными по последнему (или предпоследнему в ряде случаев) слову техники.

Парусная красотка за 1,55 миллиона рублей

Эта парусная красотка стоит всего 1,55 миллиона — ерунда для рынка яхт

Эта парусная красотка стоит всего 1,55 миллиона — ерунда для рынка яхт

Начнём, пожалуй, с парусных яхт. Во-первых, яхтенный спорт и отдых всё ещё ассоциируются в первую очередь с парусами, во-вторых, в Новосибирске тут практически не о чем говорить: действительно роскошных парусных судов у нас просто не продают. Можно разве что заказать из Владивостока — там есть роскошный вариант за 50 миллионов — это ли не мечта? Самый дорогой вариант у нас — это яхта MacGregor 26 MSL за 1,55 миллиона. Даже не стоимость новой однёшки.

Яхта небольшая, поэтому салон выглядит скромно и тесновато

Яхта небольшая, поэтому салон выглядит скромно и тесновато

Яхта небольшая, всего 7,85 м по корпусу, водоизмещением немногим больше тонны и с двигателем на 40 лошадей. На яхте две каюты, всего шесть спальных мест, есть газовая плита, электричество и прокачной туалет.

Зато она оборудована всем, что может пригодиться в регате

Зато она оборудована всем, что может пригодиться в регате

Вячеслав, продавец яхты (кстати, и большинства других яхт в обзоре), отказался говорить о новосибирском рынке яхт:

— Я не буду лукавить даже, я не силён в этом, — признался он.

Яхта с летучей мышью за 1 миллион рублей

В этой малышке могут разместиться шесть пассажиров

В этой малышке могут разместиться шесть пассажиров

Тот же продавец предлагает и ещё одну парусную яхту — 20-летнюю Conrad 760RT. В ней тоже шесть спальных мест, хотя уже в одной каюте, а стоит она дешевле — 1 миллион рублей. Эта яхта ещё меньше — всего 7,65 м длиной, а водоизмещением — 1750 кг. У яхты два варианта парусного вооружения: регатное и туристическое, почти новый двигатель Yamaha, а в каюте и в кокпите установлены водонепроницаемые колонки музыкальной системы Sony.

Роскошный «Галеон» за 35,5 миллиона рублей

Покупателя роскошной яхте за 35,5 миллиона ищут не первый год

Покупателя роскошной яхте за 35,5 миллиона ищут не первый год

Выбор моторных яхт и роскошных катеров у нас немного шире. Самая дорогая сегодня, Galeon 420 FLY, продаётся за 35,5 миллиона рублей — целый дом на воде по цене. Собственно, продаётся она уже не первый год (в прошлогоднем обзоре НГС она тоже была), но в цене не потеряла — кризис этой яхте нипочём.

Наверняка на ней можно с полным комфортом прожить неделю вдали от пыли города

Наверняка на ней можно с полным комфортом прожить неделю вдали от пыли города

Оборудована яхта всем необходимым — и самым технологичным

Оборудована яхта всем необходимым — и самым технологичным

Яхту длиной 13,25 м с дизельным двигателем мощностью 740 лошадиных сил можно сравнить с домом не только по цене. Перечень того, что на ней есть для комфортного отдыха, более чем внушительный. Часть поверхностей здесь покрыта дорогим тиком, в отделке использовано дерево ореха и дуба, а часть полов укрыта ковром. Есть кондиционер с отдельным генератором, кухня оборудована электрической плитой, плитой с грилем и огромным, на 130 л, холодильником. На яхте есть купальная платформа, в кокпите — раскладной диван, в санузле — душ.

Глядя на эту шикарную спальню, даже в голову не придёт, что это спальня на воде

Глядя на эту шикарную спальню, даже в голову не придёт, что это спальня на воде

Даже санузлы здесь мало отличимы от привычных в домах

Даже санузлы здесь мало отличимы от привычных в домах

Техническое оснащение тут тоже внушительное, есть камеры заднего вида и автопилот. На яхте три каюты, так что, с учётом объёмов холодильника, можно уйти в море небольшой компанией на неделю.

Яхта Grandezza с салоном для вечеринок — 28,5 миллиона рублей

Интерьер этой яхты уже не такой роскошный, но на качестве тут тоже не экономили

Интерьер этой яхты уже не такой роскошный, но на качестве тут тоже не экономили

Дешевле обойдётся яхта Grandezza 39 — всего-то 28,5 миллиона рублей, и на ней тоже вполне можно жить. Двигатель у неё такой же мощный, как у предыдущей, но в размерах она скромнее — длиной почти 12 м. Если верить описанию, яхту купили в Финляндии новой, а потом привезли в Сибирь.

На яхте есть посуда для вечеринок

На яхте есть посуда для вечеринок

На яхте могут с комфортом разместиться до 10 человек, хотя прямо полноценно пожить, конечно, меньше: тут всего две каюты. Одна из фишек — это реверсивный кондиционер, который может работать на подачу тёплого воздуха, с климат-контролем, и дизельный отопитель, чтобы поддерживать в каютах температуру 22–30 градусов, даже если за бортом до -7 °С — это позволяет ходить в плавания до поздней осени. Другая важная вещь — система очистки воды из-за борта до состояния питьевой.

Каюты здесь меньше, чем в самых дорогих вариантах, но уютные

Каюты здесь меньше, чем в самых дорогих вариантах, но уютные

Санузлы оборудованы душем с подачей горячей воды (у кого-то такой и в квартирах сейчас нет)

Санузлы оборудованы душем с подачей горячей воды (у кого-то такой и в квартирах сейчас нет)

Салон оборудован для вечеринок: тут есть проигрыватель с сабвуфером, выезжающий телевизор с TV-тюнером и бар, обеденную зону можно трансформировать, а из дополнительных подушек соорудить спальное место для засидевшихся гостей. В каютах, конечно, ковры на полу и трансформируемая мебель, а в душе есть хамам.

Яхта «Фантом» — 27,5 миллиона рублей

Эту яхту готовы поменять на ещё более роскошную с доплатой — можно только порадоваться за её явно успешного владельца

Эту яхту готовы поменять на ещё более роскошную с доплатой — можно только порадоваться за её явно успешного владельца

Салон в ней выглядит как полноценная уютная гостиная

Салон в ней выглядит как полноценная уютная гостиная

Яхту FairLain Phantom 48 длиной больше 15 м продают за 27,5 миллиона рублей — или готовы поменять на ещё более масштабную с доплатой. На ней установлено сразу два дизельных двигателя Volvo мощностью по 575 лошадей каждый, так что она развивает скорость около 60 км/ч (или 32 узла).

Всю мебель для яхты явно делали индивидуально и со вкусом

Всю мебель для яхты явно делали индивидуально и со вкусом

В каютах есть кондиционеры

В каютах есть кондиционеры

На «Фантоме» три каюты с системой кондиционирования на шесть спальных мест, есть электрическая плита, микроволновка и электрогриль, телевизор (куда без телевизора) со спутниковой антенной, лежак для загара. В каютах для удобства всё необходимое встроено в стены: светильники, выключатели, системы управления. Как в лучших домах, право слово.

Яхта из Великобритании — 20 миллионов рублей

Эту яхту продают за 20 миллионов рублей — цена очень неплохой квартиры в самом центре города

Эту яхту продают за 20 миллионов рублей — цена очень неплохой квартиры в самом центре города

В квартире, впрочем, вряд ли найдётся такая площадка для загорания

В квартире, впрочем, вряд ли найдётся такая площадка для загорания

Яхта FairLine Targa 52 тоже не новичок обзоров и на продаже давно. За судно длиной почти 16 м с двумя двигателями мощностью 715 лошадиных сил просят 20 миллионов рублей.

Яхту привезли из Великобритании

Яхту привезли из Великобритании

За несколько лет, что яхта стоит на продаже, она не подешевела ни на рубль

За несколько лет, что яхта стоит на продаже, она не подешевела ни на рубль

Внутри яхты прячется ещё и лодка

Внутри яхты прячется ещё и лодка

На яхте три каюты со спутниковым TV и кондиционированием в каждой и два санузла, просторная кают-компания и камбуз, оборудованный всей необходимой техникой, кокпит с грилем. В качестве бонуса — моторная лодка.

Яхта по имени Lady — 16,5 миллиона рублей

На этой яхте потенциальным покупателям обещают королевский отдых

На этой яхте потенциальным покупателям обещают королевский отдых

Обставлена она&nbsp; и правда как элитный загородный клуб

Обставлена она  и правда как элитный загородный клуб

Яхту Doral Mediterra с романтичным названием Lady за 16,5 миллиона рублей продавец описывает не иначе как «судно премиум-класса для королевского отдыха».

Как и на других, на яхте есть всё необходимое, чтобы отправиться в плавание на пару дней

Как и на других, на яхте есть всё необходимое, чтобы отправиться в плавание на пару дней

Каюты здесь небольшие, но выглядят вполне комфортными

Каюты здесь небольшие, но выглядят вполне комфортными

На судне длиной около 14 м две каюты, просторный салон и кокпит с мебелью и техникой, лежак для загара из красного дерева на передней палубе и увеличенная платформа для купания. Тесным кругом, пожалуй, несколько дней на такой яхте можно пожить в удовольствие, хотя, возможно, и не с таким комфортом, как на более дорогих моделях.

Катер Linssen Grand Sturdy —16 миллионов рублей

Этот катер — не столько роскошная вилла, сколько ухоженная и любимая дача

Этот катер — не столько роскошная вилла, сколько ухоженная и любимая дача

Катер Linssen Grand Sturdy за 16 миллионов рублей уже меньше похож на роскошный дом — скорее, на комфортную дачу. Хотя на нём, как и на более дорогих собратьях, целых шесть спальных мест — часть в двух каютах, часть, вероятно, можно обустроить в салоне.

В салоне здесь есть даже рабочее место — идеально для самоизоляции

В салоне здесь есть даже рабочее место — идеально для самоизоляции

Камбуз с салоном выглядят как полноценная кухня-гостиная в современных квартирах

Камбуз с салоном выглядят как полноценная кухня-гостиная в современных квартирах

На катере стоит относительно скромный двигатель мощностью 55 лошадиных сил, и скорость он развивает прогулочную — 8 узлов или 14,8 км/ч, но для не слишком обширной акватории Новосибирска этого точно должно хватить. На платформе для купания есть душ с горячей водой, интерьер выдержан в спокойной отпускной гамме, а каюты обеспечены всем необходимым.

Яхта по индивидуальному проекту — 12,7 миллиона рублей

Марки и модели у этой яхты нет — её построили на заказ по индивидуальному проекту

Марки и модели у этой яхты нет — её построили на заказ по индивидуальному проекту

У яхты два пункта управления: ещё один — наверху

У яхты два пункта управления: ещё один — наверху

Эту яхту за 12,7 миллиона рублей изготовили по индивидуальному проекту в 2009 году, указано в объявлении. Это самая длинная яхта в обзоре — 19,5 м, мощность двух её двигателей Mercruiser Diesel — 540 лошадок, так что она «разбегается» до 30 км/ч. Управлять яхтой можно с одного из двух постов.

На яхте много света, поэтому салон выглядит живописно

На яхте много света, поэтому салон выглядит живописно

Камбузный угол здесь выделен, а не объединён с салоном, как часто встречается на небольших судах

Камбузный угол здесь выделен, а не объединён с салоном, как часто встречается на небольших судах

На судне три спальные каюты, нижняя палуба оборудована кондиционерами, на носовой палубе есть диваны для загорания, а на флайбридже — открытой площадке наверху — мебель для пикника. На яхте сравнительно большая площадь остекления, так что в салоне очень светло и можно наблюдать за видами, проплывающими снаружи. Правда, в последние четыре года она в плавания не ходила, отмечает продавец, и была законсервирована в трейлере.

Моторная яхта Meridian 368 — 11 миллионов рублей

Эта изящная яхта — тоже не новичок в объявлениях о продаже

Эта изящная яхта — тоже не новичок в объявлениях о продаже

Интерьер у неё спокойный и очень уютный, а столик можно развернуть, как удобно

Интерьер у неё спокойный и очень уютный, а столик можно развернуть, как удобно

Моторная яхта Meridian 368 — редкий вариант, который за год подешевел, причём основательно: с 20 до 11 миллионов рублей. Она сравнительно небольшая, длиной 11,48 м, но при этом достаточно быстрая: развивает скорость свыше 60 км/ч — на ней установлены два двигателя по 330 лошадиных сил объёмом 5,9 л.

Остекление яхты расположено по периметру под потолком, поэтому днём её салон заливает яркий свет

Остекление яхты расположено по периметру под потолком, поэтому днём её салон заливает яркий свет

Телевизор, конечно, — обязательный атрибут кают-компаний, а на некоторых судах он ещё и оснащён спутниковой антенной

Телевизор, конечно, — обязательный атрибут кают-компаний, а на некоторых судах он ещё и оснащён спутниковой антенной

Одновременно на яхте можно покатать 12 человек, остаться на одну–две ночи смогут шесть: одна каюта с санузлом и душем расположена в кормовой части судна, другая — в носовой. Есть салон с баром и оборудованный всем необходимым для приготовления воскресных завтраков камбуз, а на флайбридже дополнительно есть холодильник для напитков.

Каюты на яхтах часто трансформеры: с разворачивающимися диванами и дополнительными подушками

Каюты на яхтах часто трансформеры: с разворачивающимися диванами и дополнительными подушками

На дорогих яхтах встречается автопилот — особенно если изначально они предназначались для круизов посерьёзнее, чем путешествие по островам Оби&nbsp;

На дорогих яхтах встречается автопилот — особенно если изначально они предназначались для круизов посерьёзнее, чем путешествие по островам Оби 

Большая часть дорогих яхт стоят в яхт-клубе «Аквалэнд», но получить комментарий корреспонденту НГС не удалось: по одному из телефонов говорить отказались, сославшись на то, что это номер бухгалтерии, другой либо не отвечал, либо был занят.

Продавец большей части дорогих яхт в Новосибирске Вячеслав, отвечая на вопрос о рынке и о том, можно ли считать яхты транспортом, как автомобили, заметил, что, конечно, нет: это роскошь. Сколько стоит содержать таких красоток в Сибири, НГС разобрался здесь.

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