Красота Стоквартирного, конечно, несколько обветшала. Вблизи (особенно если зайти во двор) видно, что здание нуждается в ремонте — то там, то здесь осыпается штукатурка. Печально видеть и разнобой оконных переплетов — кто-то поставил недорогой пластик, кто-то новые, но отличающиеся по рисунку деревянные рамы, а где-то ещё сохранились старые, уже изрядно облупившиеся.



— Будь моя воля, я бы штрафовала за такое нещадно, а злостных выгоняла бы из квартир, — неожиданно сердито говорит Головкова.



Видно, что даже 10 лет в доме сталинской эпохи сказываются на настроениях даже самых прозападных жильцов.

