После трёх месяцев самоизоляции (многие ведь до сих пор её соблюдают) нестерпимо хочется пойти хотя бы куда-нибудь. НГС решил водить своих читателей в гости к интересным людям, которые смогли сделать из стандартных квартир интересное жилье. И первым нашим героем стала руководитель сети кондитерских Kuzina Евгения Головкова со своей квартирой в знаменитом Стоквартирном доме на Красном проспекте. Обозреватель НГС Стас Соколов побывал на кухне у Евгении, посмотрел на квартиру с необычной планировкой и попробовал пару летних блюд из того, что нашлось в её холодильнике.
Как Стоквартирный дом прославился в Париже
Стоквартирный дом был сдан в 1937 году и построен по проекту архитекторов Андрея Крячкова и Виталия Масленникова. Для Новосибирска того времени это было по-настоящему элитное жилье. Окна выходили на разные стороны здания. В жилых помещениях были уложены паркетные полы. Многие квартиры имели специальную комнату для прислуги — вещь для советского домостроения очень редкая. Проект получил диплом первой степени на Международной выставке искусств и техники в Париже в 1937 году.
— Квартиру здесь купила больше 10 лет назад. Тогда в городе особо и не было качественного современного жилья. А поскольку я жила до этого также в центре, в советском старом доме, то хотела чего-то похожего, с историей. Я понимала, что у старых домов есть свои проблемы, но мне вообще больше нравится красивое, чем комфортное, — говорит Евгения.
Стоквартирный дом особенный, квартиры тут появляются на открытом рынке нечасто. По словам Головковой, раньше здесь довольно долго жила семья. Но дети разъехались, и пожилые уже владельцы решили сменить престижный дом на что-то попроще, чтобы после переезда остались деньги.
Красота Стоквартирного, конечно, несколько обветшала. Вблизи (особенно если зайти во двор) видно, что здание нуждается в ремонте — то там, то здесь осыпается штукатурка. Печально видеть и разнобой оконных переплетов — кто-то поставил недорогой пластик, кто-то новые, но отличающиеся по рисунку деревянные рамы, а где-то ещё сохранились старые, уже изрядно облупившиеся.
— Будь моя воля, я бы штрафовала за такое нещадно, а злостных выгоняла бы из квартир, — неожиданно сердито говорит Головкова.
Видно, что даже 10 лет в доме сталинской эпохи сказываются на настроениях даже самых прозападных жильцов.
В подъезде мало что уже напоминает о былой роскоши (по советским, провинциальным меркам, конечно). Старые лифты с сетчатыми прозрачными кабинами давно заменены на недорогие железные коробки. Стоявших здесь изначально массивных деревянных дверей почти не осталось — их место заняли стальные, часто лишенные даже намека на какое-то украшение. Даже перила, которые когда-то, наверное, смотрелись солидно, теперь выглядят как недорогая поделка толкового, но самого обычного плотника.
Квартира с колонным залом и ванной с окном
Квартира выглядит вполне в духе времени, когда был построен дом. Но, конечно, если представить, что он построен где-то за пределами социалистического быта. Большая комната с двумя колоннами, ванная комната с большим окном и двумя дверьми (одна в зал, другая в спальню), отдельное помещение под гардероб.
Евгения признается, что от прежней планировки не осталось ничего, кроме географического расположения туалета и душа — их место определил стояк. Отдельная кухня уступила место просторной ванной. А комнатой для прислуги пожертвовали ради более просторной спальни. Только вот с прямоугольными в сечении колоннами сделать было ничего невозможно — они несущие. Поэтому пришлось зашивать их в декоративные трубы, чтобы они выглядели не так брутально.
— На балконе лучше долго не стоять, тут периодически отваливается штукатурка сверху. Её приходится регулярно убирать, — предупреждает Евгения.
В углу, в ведре, действительно уже лежат собранные осколки, и если взглянуть наверх, то понимаешь, скоро придется проводить уборку опять.
На кухне у Евгении: загадочные гаджеты и особенный гаспачо
Прийти к ресторатору и не попросить его что-то приготовить самому — просто невозможно. Когда мы договаривались о встрече, в плане был целый обед, но в последний момент что-то пошло не так и купить нужных продуктов Евгения не успела. Точнее, не успела купить вообще ничего, кроме того, что было в холодильнике. Этим пришлось довольствоваться.
Как таковой кухни (как отдельного помещения) в квартире нет, это просто зона в зале, где за стойкой выстроились мойка, плита и холодильник. Плита с двумя конфорками — видно, что готовить меню в несколько перемен для званых ужинов тут никто не планировал. Из еды в холодильнике нашлись томаты, большой болгарский перец, огурцы, редиска, сельдерей и зелень. Плюс остатки орехов, оливковое масло, немного творожного сыра и серый хлеб. Осмотрев этот зелёный набор, Евгения предложила приготовить гаспачо. Точнее, даже два гаспачо — красный и зелёный.
Гаспачо — блюдо андалузской кухни. Это самый юг Испании, где летом бывает настоящее пекло. Вот андалузцы и придумали себе нечто вроде окрошки, только совсем уже лёгкой — из одних только овощей. Базовый рецепт несложен. Берёте овощи с большим количеством сока (обычно томаты и огурцы, но можно добавить всё что угодно) и пробиваете в блендере до почти однородной массы. В неё нужно будет добавить немного оливкового масла и (в этом суть рецепта Головковой) мякиш черного хлеба. Для того чтобы сделать гаспачо более интересным, в него можно добавлять мяту (и вообще пряные травы), орехи, чеснок — в общем, всё что заблагорассудится, главное, чтобы результат понравился.
Евгения признаётся, что не большой кулинарный энтузиаст. Сфера занятий заставляет постоянно что-то есть «по работе». Новое меню, новинки конкурентов, контроль качества привычных позиций, отработки на будущее. Да ещё интересно просто сходить куда-то, посмотреть, как, чем кормят в заведениях, которые работают и в других ценовых нишах. После всего этого немудрено, что в холодильнике одни помидоры с огурцами.
В квартире несколько картин, на самом большом полотне — огромный ресторан, который, если не присматриваться, можно принять за библиотеку. Евгения говорит, что купила работу на блошином рынке в Париже. Судя по всему, в подобных местах Головкова бывает нередко — здесь же на книжных полках выстроились статуэтки и какие-то местами загадочные приспособления. Оказывается, что это старые кухонные гаджеты: деревянное устройство для приготовления лапши из Юго-Восточной Азии, формы для рисовых блинчиков и так далее.
Головкова признается, что живёт в этой квартире всё меньше. В последнее время компания активно пытается развивать своё столичное отделение, а любая такая работа на новом месте требует тройных усилий.
— Я люблю Новосибирск, но в последнее время всё труднее возвращаться сюда. Город кажется серым, пыльным и неуютным. Но когда вижу этот дом, сразу как-то делается лучше на душе.
В гостях у знаменитостей
Иногда соглашаются рассказать о своём доме и другие известные люди Новосибирска. Однажды мы побывали в гостях у Миши и Греты Алоян. Чемпион мира продемонстрировал коллекцию обуви и леопардовую куртку Givenchy, признался, что не экономил на ремонте, и показал огромную птицу.
Очень необычная квартира оказалась у известного новосибирского художника Сергея Меньшикова. В своём настоящем лофте с 4-метровым потолком он хранит бивень мамонта, топит камин и пишет картины стоимостью 200 тысяч рублей.
НГС продолжит ходить в гости к рестораторам, другим видным бизнесменам и известным новосибирцам. Также мы постоянно ищем обычных горожан, которые сделали интересный ремонт, превратили хрущевку или сталинку в современное жильё, построили красивый дом или сумели сделать ремонт очень дешево. Присылайте свои истории и фотографии эксперту по домам и домикам Лизе Пичугиной — e.pichugina@iportal.ru.