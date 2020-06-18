«На УЗИ врачи молча переглядывались»: в семье новосибирцев, где уже подрастают близняшки, родилась тройня

Жительница Новосибирска Ольга Савоськина в 37 лет стала мамой во второй раз — у неё родилась тройня. А в первый раз она родила близняшек. Мы поговорили с многодетной мамой и узнали, как они с мужем отреагировали на новость о том, что у них будет такое прибавление в семье.
«На экран смотрю — там три кружочка»
Сергей Савоськин занимается ремонтом и строительством, Ольга — домохозяйка. Старшим детям — Василисе и Варваре — 7 лет. О том, что Ольга снова беременна, стало известно прошлой осенью.
— Я приехала на УЗИ. Врачи осматривают меня и говорят, что, наверное, беременность внематочная. Сказали приехать на следующий день, чтобы повторно посмотреть, — вспоминает Ольга. — Предупредили, что если появится резкая боль в животе, то нужно сразу вызывать скорую и ехать в больницу. В итоге я проездила в больницу четыре дня. На четвертый день мы приехали, ребятишки с мужем остались ждать меня в машине, я одна зашла в больницу. Врачи смотрели-смотрели, потом я заметила, что они молча переглядываются. Я на экран смотрю — там три кружочка. Я спрашиваю: «Тройня, что ли?» Они говорят: «Да». И объясняют, что можно сделать редукцию.
При такой процедуре, объясняет Ольга, в сердце плода через живот вводят специальный раствор, чтобы он не развивался. Обычно выбирают тот, что поменьше.
— Дали мне снимок, я вышла. Так как у меня первая двойня, я знаю, что это такое, что с двумя детьми совсем нелегко. Я вышла, плачу. В машину села, мужу ничего не говорила. Он говорит: «Ну что, нашли?» Я ему не говорю, плачу и головой киваю. Я ему три пальца показала, потом про редукцию сказала. И мы замолчали, до дома доехали. Я пошла ужин готовить, он фильм скачал. Поели, посмотрели, все это молча, и спать легли. А на утро уже он подходит ко мне и говорит: «Не будем делать никакую редукцию, сколько будет — столько будет».
Малышня как на подбор
Врачи очень внимательно следили за беременностью Ольги — риск, что один из плодов остановится в развитии, был очень велик. Но все УЗИ были хорошими и показывали, что с детьми всё в порядке.
Предполагалось, что роды начнутся 1 июля. Но утром 31 мая Ольга проснулась из-за того, что у неё отошли воды.
— Врачи сделали мне укол для раскрытия лёгких у малышей. И сказали, что на капельницах до 2 июня постараются протянуть. В худшем случае — до первого. И где-то в 22:30 у меня начались схватки. А я же не знаю, что такое схватки, у меня первое-то было кесарево, — рассказывает Ольга.
В этот раз ей тоже сделали кесарево сечение. Все малыши — один мальчик и две девочки — родились здоровыми. Они весят столько, сколько обычно дети на таком сроке — 1 кг 720 граммов, 1 кг 730 граммов и 1 кг 650 граммов. Сейчас мама с детьми лежит в больнице, потому что крохам нужно набрать вес.
Ольга признается, что не успела подготовить дом к приезду тройняшек, рассчитывала, что они родятся позже:
— Сейчас, когда появляется время, смотрю кроватки, чтобы заказать. Вещички, пеленки остались от старших детей.
Семья Савоськиных живет в двухкомнатной квартире, которую взяли в ипотеку с использованием материнского капитала. Долг погашен ещё не полностью, но супругам уже хочется задумываться об улучшении жилищных условий — всё-таки в семье теперь подрастают пятеро детей.
На этой неделе НГС рассказывал о многодетной семье Усовых. Родители и 10 детей живут в небольшом доме за Расточкой в Кировском районе. Седьмой год они стоят в очереди на улучшение жилищных условий (семью признали малоимущей по этому вопросу), но дождутся ли Усовы обещанной помощи от государства и будет ли она на тот момент актуальна, пока непонятно.
А до этого мы публиковали удивительную историю семьи Терлецких-Беккер, где семь лет назад родились четверняшки. Посмотрите, как выглядят сейчас подросшие дети (их легко отличить).