«На УЗИ врачи молча переглядывались»: в семье новосибирцев, где уже подрастают близняшки, родилась тройня

Жительница Новосибирска Ольга Савоськина в 37 лет стала мамой во второй раз — у неё родилась тройня. А в первый раз она родила близняшек. Мы поговорили с многодетной мамой и узнали, как они с мужем отреагировали на новость о том, что у них будет такое прибавление в семье.



«На экран смотрю — там три кружочка»

Сергей Савоськин занимается ремонтом и строительством, Ольга — домохозяйка. Старшим детям — Василисе и Варваре — 7 лет. О том, что Ольга снова беременна, стало известно прошлой осенью.

— Я приехала на УЗИ. Врачи осматривают меня и говорят, что, наверное, беременность внематочная. Сказали приехать на следующий день, чтобы повторно посмотреть, — вспоминает Ольга. — Предупредили, что если появится резкая боль в животе, то нужно сразу вызывать скорую и ехать в больницу. В итоге я проездила в больницу четыре дня. На четвертый день мы приехали, ребятишки с мужем остались ждать меня в машине, я одна зашла в больницу. Врачи смотрели-смотрели, потом я заметила, что они молча переглядываются. Я на экран смотрю — там три кружочка. Я спрашиваю: «Тройня, что ли?» Они говорят: «Да». И объясняют, что можно сделать редукцию.

