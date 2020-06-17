Раздумываете, где же отдыхать этим летом? Мы поговорили с нашей коллегой и автором подкаста «Как там Крым» Аленой Хазинуровой, которая сейчас живет на полуострове. Журналистка рассказала, кого могут остановить на въезде в регион, как обстановка на пляжах и какая ситуация с коронавирусом.
Удивительно, но море еще холодное — всего 19 градусов. Купаются пока только смельчаки. Неофициально пляжный сезон открыли уже давно, а официально он с 15 июня. И власти утопически думают, что можно будет заставить людей соблюдать дистанцию, обрабатывать руки и измерять температуру.
В Крыму и Севастополе, а это разные федеральные единицы, ситуация с коронавирусом лучше, чем в целом по стране. Например, в Севастополе последние пару недель в день выявляют по одному-два зараженных. А бывает, что и вовсе ни одного. В Крыму — чуть похуже, но и там количество зараженных около 500. Такие цифры связаны с тем, что практически с самого начала Крым и Севастополь стали очень закрытыми регионами.
На Крымском мосту и на пяти въездах в Севастополь стоят блокпосты. Там у всех въезжающих проверяют температуру и документы. До недавнего времени в Севастополь можно было въехать только по QR-коду, который получают на сайте правительства, — например, для учебы, работы или по семейным обстоятельствам. Но по факту этот код практически никогда не сканируют. То есть на въезде порой показывают всё что угодно, хоть QR-код магазина диванов. Сейчас для крымчан и севастопольцев въезд в город свободный, а туристам с материка надо показать справку об отсутствии коронавируса или сделать тут же экспресс-тест.
В Крыму народ уже расслабился, и в масках на улице почти никто не ходит. Сейчас мы прочно находимся на втором этапе снятия самоизоляции. В Севастополе разрешено практически всё. Открыты даже летние кафе, а с 24 июня разрешат работу ресторанам в полном объеме. Открываются кинотеатры. Работают торговые центры, но там просят надеть маски. Правда, везде по-разному, где-то смотрят сквозь пальцы, а где-то могут без макси и не пустить.
Экскурсии на лодках, например, проходят и сейчас. Власти, конечно, обязали бизнес соблюдать правила, но на деле это мало где выполняют.
С 15 июня постепенно открывают и всё, что связано с развлечениями и культурой. До этого в музеи было не попасть, но не то чтобы это кого-то сильно расстраивало — в Крыму есть множество природных красот, доступ куда всегда открыт.
На въезде в Крым тест на коронавирус не нужен, а у тех, кто едет из других регионов в Севастополь, анализы берут бесплатно. И это очень возмущает местных жителей — им такие тесты не делают.
Сейчас всё очень быстро меняется. Ещё две недели назад глава Крыма Аксенов говорил, что сезона в этом году не будет, потому что мы не сможем обеспечить всем безопасность, надо затянуть пояса. А сейчас выясняется, что сезон будет и всех пустят.
С медициной в Крыму всё примерно так же, как везде. Были несколько вспышек в больницах, в том числе в Евпатории и Алуште. Закрывали целые больницы, потому что один человек был с коронавирусом, и пока ему делали тесты, все пациенты и врачи успевали перезаразиться. В итоге так несколько десятков человек могли заболеть. Например, на днях в Крыму было 25 случаев. И 13 из них — это больница в Евпатории.
Инфраструктура тут, конечно, проще, чем в обычном большом городе страны: кафе меньше, и они не такие современные, меньше мероприятий. Хотя это и понятно — море и солнце расслабляют. При этом не стоит ждать от Крыма суперсервиса и «оллинклюзив». Это не Турция, где пылинки сдувают. Здесь в каком-то плане остался Советский Союз. Здесь очень простые люди, никто не заморачивается. И косо посмотрят, и что-нибудь могут сказать. Но не со зла, а потому что они очень прямолинейные.
Но в Крым приехать все же стоит, и причем именно сейчас, чтобы вы смогли приехать когда-нибудь потом. Потому что если этот сезон будет провальным, то потом бизнес будет очень долго восстанавливаться. Сейчас тот момент, когда надо поддержать бизнес рублем. При этом, конечно, сложно кого-то звать. С одной стороны, хочется, чтобы приехали, но страшно, как бы кто чего ни привез. Поэтому, если вы все-таки приедете в Крым этим летом, пожалуйста, соблюдайте дистанцию и чаще мойте руки.
Собираетесь в Крым в этом году?
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции