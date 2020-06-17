С медициной в Крыму всё примерно так же, как везде. Были несколько вспышек в больницах, в том числе в Евпатории и Алуште. Закрывали целые больницы, потому что один человек был с коронавирусом, и пока ему делали тесты, все пациенты и врачи успевали перезаразиться. В итоге так несколько десятков человек могли заболеть. Например, на днях в Крыму было 25 случаев. И 13 из них — это больница в Евпатории.



Инфраструктура тут, конечно, проще, чем в обычном большом городе страны: кафе меньше, и они не такие современные, меньше мероприятий. Хотя это и понятно — море и солнце расслабляют. При этом не стоит ждать от Крыма суперсервиса и «оллинклюзив». Это не Турция, где пылинки сдувают. Здесь в каком-то плане остался Советский Союз. Здесь очень простые люди, никто не заморачивается. И косо посмотрят, и что-нибудь могут сказать. Но не со зла, а потому что они очень прямолинейные.



Но в Крым приехать все же стоит, и причем именно сейчас, чтобы вы смогли приехать когда-нибудь потом. Потому что если этот сезон будет провальным, то потом бизнес будет очень долго восстанавливаться. Сейчас тот момент, когда надо поддержать бизнес рублем. При этом, конечно, сложно кого-то звать. С одной стороны, хочется, чтобы приехали, но страшно, как бы кто чего ни привез. Поэтому, если вы все-таки приедете в Крым этим летом, пожалуйста, соблюдайте дистанцию и чаще мойте руки.