17 июня среда
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 4/10
usd 69.75
eur 79.04
Тема дня Как родные умерших в ковидной больнице ищут правду
Фото пользователя

Алёна Хазинурова

журналист
Фото пользователя

Алёна Хазинурова

журналист

Все новости

Все новости
Море там без вас волнуется

Море там без вас волнуется

Раздумываете, где же отдыхать этим летом? Мы поговорили с нашей коллегой и автором подкаста «Как там Крым» Аленой Хазинуровой, которая сейчас живет на полуострове. Журналистка рассказала, кого могут остановить на въезде в регион, как обстановка на пляжах и какая ситуация с коронавирусом.

Удивительно, но море еще холодное — всего 19 градусов. Купаются пока только смельчаки. Неофициально пляжный сезон открыли уже давно, а официально он с 15 июня. И власти утопически думают, что можно будет заставить людей соблюдать дистанцию, обрабатывать руки и измерять температуру.

В Крыму и Севастополе, а это разные федеральные единицы, ситуация с коронавирусом лучше, чем в целом по стране. Например, в Севастополе последние пару недель в день выявляют по одному-два зараженных. А бывает, что и вовсе ни одного. В Крыму — чуть похуже, но и там количество зараженных около 500. Такие цифры связаны с тем, что практически с самого начала Крым и Севастополь стали очень закрытыми регионами.

На Крымском мосту и на пяти въездах в Севастополь стоят блокпосты. Там у всех въезжающих проверяют температуру и документы. До недавнего времени в Севастополь можно было въехать только по QR-коду, который получают на сайте правительства, — например, для учебы, работы или по семейным обстоятельствам. Но по факту этот код практически никогда не сканируют. То есть на въезде порой показывают всё что угодно, хоть QR-код магазина диванов. Сейчас для крымчан и севастопольцев въезд в город свободный, а туристам с материка надо показать справку об отсутствии коронавируса или сделать тут же экспресс-тест.

Севастопольские чайки

Севастопольские чайки

В Крыму народ уже расслабился, и в масках на улице почти никто не ходит. Сейчас мы прочно находимся на втором этапе снятия самоизоляции. В Севастополе разрешено практически всё. Открыты даже летние кафе, а с 24 июня разрешат работу ресторанам в полном объеме. Открываются кинотеатры. Работают торговые центры, но там просят надеть маски. Правда, везде по-разному, где-то смотрят сквозь пальцы, а где-то могут без макси и не пустить.

Экскурсии на лодках, например, проходят и сейчас. Власти, конечно, обязали бизнес соблюдать правила, но на деле это мало где выполняют.

С 15 июня постепенно открывают и всё, что связано с развлечениями и культурой. До этого в музеи было не попасть, но не то чтобы это кого-то сильно расстраивало — в Крыму есть множество природных красот, доступ куда всегда открыт.

На въезде в Крым тест на коронавирус не нужен, а у тех, кто едет из других регионов в Севастополь, анализы берут бесплатно. И это очень возмущает местных жителей — им такие тесты не делают.

Сейчас всё очень быстро меняется. Ещё две недели назад глава Крыма Аксенов говорил, что сезона в этом году не будет, потому что мы не сможем обеспечить всем безопасность, надо затянуть пояса. А сейчас выясняется, что сезон будет и всех пустят.

Крымские утесы прекрасны&nbsp;

Крымские утесы прекрасны 

С медициной в Крыму всё примерно так же, как везде. Были несколько вспышек в больницах, в том числе в Евпатории и Алуште. Закрывали целые больницы, потому что один человек был с коронавирусом, и пока ему делали тесты, все пациенты и врачи успевали перезаразиться. В итоге так несколько десятков человек могли заболеть. Например, на днях в Крыму было 25 случаев. И 13 из них — это больница в Евпатории.

Инфраструктура тут, конечно, проще, чем в обычном большом городе страны: кафе меньше, и они не такие современные, меньше мероприятий. Хотя это и понятно — море и солнце расслабляют. При этом не стоит ждать от Крыма суперсервиса и «оллинклюзив». Это не Турция, где пылинки сдувают. Здесь в каком-то плане остался Советский Союз. Здесь очень простые люди, никто не заморачивается. И косо посмотрят, и что-нибудь могут сказать. Но не со зла, а потому что они очень прямолинейные.

Но в Крым приехать все же стоит, и причем именно сейчас, чтобы вы смогли приехать когда-нибудь потом. Потому что если этот сезон будет провальным, то потом бизнес будет очень долго восстанавливаться. Сейчас тот момент, когда надо поддержать бизнес рублем. При этом, конечно, сложно кого-то звать. С одной стороны, хочется, чтобы приехали, но страшно, как бы кто чего ни привез. Поэтому, если вы все-таки приедете в Крым этим летом, пожалуйста, соблюдайте дистанцию и чаще мойте руки.

Собираетесь в Крым в этом году?

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

    Автором колонки может стать любой. У вас есть свое мнение и вы готовы им поделиться? Почитайте рекомендации и напишите нам!

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК1
    • СМЕХ0
    • УДИВЛЕНИЕ0
    • ГНЕВ0
    • ПЕЧАЛЬ0

    Поделиться

    Поделиться

    Крымтуризмпандемия коронавирусавнутренний туризмлето
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

    КОММЕНТАРИИ (10)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!