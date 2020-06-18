Испытываем новый Toyota RAV4: в чем его крутизна, а в чем — досадные минусы

Новый Toyota RAV4 многие ругали за смелую внешность, но первые месяцы продаж показали — машина хорошо «зашла», дизайн клиентам нравится. А если и не нравится, то все равно берут: за марку, за ликвидность, за потребительские качества. Так какие же у популярного кроссовера выдающиеся качества и какие недостатки — подробнее в материале Дмитрия Косенко.
Toyota RAV4 (автомобиль предоставлен официальным дилером «Автомир») обновился кардинальнее, чем от него ожидали, переехав на новую платформу TNGA и получив принципиально иную внешность.
Эксперименты с рубленым дизайном были определенного рода риском, но в итоге японцы не прогадали — новый RAV4 продается еще бойче, чем прежний, как у нас, так и в мире.
Несмотря на не самые большие размеры (вживую кроссовер вообще кажется невеликим), инженерам удалось организовать отличное пространство в салоне автомобиля, как спереди, так и сзади — в общем, перейдем к основным плюсам RAV4.
Простор в салоне
Длина кроссовера 4600 мм, ширина 1855 мм, колесная база 2690 мм — но внутри кажется, что автомобиль несколько крупнее, чем есть на самом деле. Крыша не давит, обзорность достаточная, V-образная алюминиевая вставка на центральной консоли визуально расширяет салон.
Сзади можно даже сесть нога на ногу, если впереди — невысокий человек, а над головой остается более кулака запаса пространства.
Динамика
С 2,5-литровым 199-сильным атмосферным мотором наш полноприводной кроссовер разгоняется до сотни за 8,5 секунды — неплохой результат. Набор скорости уверенный и равномерный, управлять тягой удобно — педаль газа острая, реакции быстрые. Гидроавтоматическая коробка передач работает настолько плавно, что можно принять ее за вариатор — вообще нет никаких толчков при переключениях.
Шумоизоляция
В салоне автомобиля приемлемый акустический комфорт на скоростях за 100 км/ч — шум от колес минимальный, свист ветра задавлен. Отлично изолирован моторный отсек — даже на высших оборотах двигатель не голосит, а приятно урчит своими четырьмя цилиндрами. Негромко работает и подвеска на особо жестких ямах — ударные звуки получаются сглаженными.
Плавность хода
RAV4 оказался в меру мягким автомобилем, не расхлябанным, но комфортным. Его тихая подвеска аккуратно обрабатывает средние выбоины, не допуская грубых толчков, а мелкий рельеф и вовсе разглаживается в ровную дорогу. Но особо опасные ямы все же коварно подстерегают вас на этом кроссовере — расслабившись, вы можете переоценить возможности подвески и словить тяжелый удар.
Полный привод, клиренс
Дорожный просвет RAV4 составляет 20 сантиметров, что вкупе с оптимальной длиной дает вам неплохую геометрическую проходимость. Полный привод в топовой версии — не просто муфта, подключающая заднюю ось. Новая система под названием Dynamic Torque Vectoring AWD System предполагает наличие для каждого заднего колеса своей электромагнитной муфты, которая позволяет дозировать крутящий момент в зависимости от конкретных дорожных условий. На бездорожье это заменяет блокировку межколесного дифференциала — машина гребет обоими задними колесами. А на шоссе контроль вектора тяги позволяет добиться более точного управления и устойчивости машины в поворотах.
Теперь поговорим о недостатках нового RAV4.
Мультимедийная система
Кроссовер-то стал новым, а вот мультимедийка по сути осталась старой, никаких принципиально новых разработок тут Toyota не предлагает. Скромный по размерам дисплей с неоправданно толстой рамой, прежние скучные шрифты, графика без выдумки, да еще и задержки при переключениях пунктов меню. Зато такая мультимедийка меньше побуждает вас лезть в нее — реже будете отвлекаться от дороги.
Штатная акустика
Звучание штатных колонок оказалось совсем уж посредственным — очень сильно задавлены высокие частоты, бас получается гулким и ненасыщенным. Исправить все это регулировками эквалайзера невозможно — так что, если вы меломан, ставьте новую акустику, может быть, поможет.
Недостатки оформления интерьера
К дизайну салона претензий нет — современно, эргономично, без кричащих решений. Но не хватает нарядности и разнообразия материалов — можно было бы добавить каких-нибудь вставок, сделать интересные акценты в интерьере. Опять же материалы — допустим, мягкий пластик передней панели и дверей неплох, но некоторые другие жесткие пластиковые детали на вид невзрачны и портят общее впечатление.
Отсутствие газовых упоров капота
В машине стоимостью за 2 миллиона рублей (подробнее о ценах ниже) хотелось бы видеть максимальное количество дружелюбности в разных мелочах. Хочется, например, спокойно одной рукой открыть капот — но тут надо искать ручной упор и ставить его — не совсем соответствует классу.
Цена
Стоимость машины, может быть, и не минус, а объективная реальность, но тем не менее. RAV4 дороже многих своих конкурентов, в частности, корейских — переплата за «Японию» и марку? В базе кроссовер стоит 1 852 500 рублей — это за 2-литровый мотор, механику и скромное оснащение. В максималке же с активными системами безопасности цена достигает 2 764 500 рублей — а когда планка подбирается к 3 миллионам, на горизонте маячит уже другой, более крупный класс кроссоверов.