Испытываем новый Toyota RAV4: в чем его крутизна, а в чем — досадные минусы

Стоимость машины, может быть, и не минус, а объективная реальность, но тем не менее. RAV4 дороже многих своих конкурентов, в частности, корейских — переплата за «Японию» и марку? В базе кроссовер стоит 1 852 500 рублей — это за 2-литровый мотор, механику и скромное оснащение. В максималке же с активными системами безопасности цена достигает 2 764 500 рублей — а когда планка подбирается к 3 миллионам, на горизонте маячит уже другой, более крупный класс кроссоверов.