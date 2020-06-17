Оформляйте правильно: как получить путинское пособие на ребенка до 3 лет (и выгодно ли это вообще)

1
Сколько платят?
Сумма пособия не зависит от того первый ребенок или второй, но зависит от региона, в котором семья проживает. Выплата равна установленному в текущем году прожиточному минимуму ребенка — он отличается от прожиточного минимума взрослого. Для взрослого в среднем по России он составляет 12 130 рублей в месяц, для ребенка 11 004 рубля. То есть платить будут 11 004 рубля. Это средняя по стране сумма, она может варьироваться от региона к региону. Таблицу с актуальными данными о прожиточном минимуме в вашем регионе можно найти на сайте Пенсионного фонда.
2
Кто может получить?
Выплата полагается не всем семьям, а только тем, чей среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов. Здесь в расчет берется прожиточный минимум взрослого человека. То есть доход на одного человека в семье должен составлять меньше 24 260 рублей в месяц. Соответственно, если семья состоит из мамы, папы и ребенка, то она будет иметь право на пособие, если доход меньше 72 780 рублей в месяц. Сумма может немного отличаться в зависимости от региона.
3
Оформить выплату может только мать?
Да, пока она жива и не лишена родительских прав. В случае смерти женщины или лишения ее родительских прав, подать заявление о назначении пособия может отец, опекун или усыновитель ребенка.
4
Как считать доход семьи?
Суммируем доходы всех членов семьи за год. Потом делим на 12 месяцев и на количество членов семьи. По закону в состав семьи входят не все люди, проживающие в одной квартире, а только заявитель, его законный супруг и несовершеннолетние дети. Лишенные родительских прав, солдаты-срочники и заключенные не учитываются.
Доход — это не только зарплата или пенсия, но и все пособия, стипендии, алименты. Хорошая новость: само путинское пособие, если вы получали его в прошлом году, больше не учитывают.
Обратите внимание, что сумму дохода будут брать до вычета подоходного налога. То есть к зарплате, которую вы получаете на руки, добавьте еще 13 процентов.
5
Могут ли отказать в пособии?
Да. На детей, рожденных до января 2018 года, выплата не распространяется. Кроме того откажут в выплате, если заявитель лишен родительских прав. Также для получения пособия и заявитель, и ребенок должны быть гражданами Российской Федерации и постоянно проживать в России. В выплате на второго ребенка откажут также, если вы потратили материнский капитал на другие нужды.
6
При чем тут материнский капитал?
Именно в наличии маткапитала заключается разница между выплатами на первого ребенка и на второго. Деньги на первенца перечисляют непосредственно из бюджета, хотя с 2020 года и на первого ребенка полагается материнский капитал. А вот на второго ребенка платят уже из средств маткапитала — то есть каждый месяц он будет уменьшаться, а когда кончится — пособие перестанут платить. Если второй ребенок родился в 2020 году, то сумма материнского капитала составит 616 617 рублей. Если считать, исходя из текущего прожиточного минимума, то за три года получения пособия он уменьшится до 220 473 рублей. Эти деньги вы сможете потратить на приобретение жилья или что-то еще из разрешенного списка.
7
Какие нужны документы?
Заявление можно подать через МФЦ или напрямую в ведомство, которое будет назначать пособие. Если оформляете на первого ребенка, обращаться нужно в соцзащиту, на второго — в Пенсионный фонд по месту жительства.
К заявлению приложите:
- свой паспорт;
- свидетельство о рождении или усыновлении ребенка;
- документы, подтверждающие, что ребенок и заявитель являются гражданами РФ;
- если мать ребенка умерла или лишена родительских прав — документы, которые это подтверждают;
- если родители разведены — свидетельство о расторжении брака;
- сведения о доходах каждого члена семьи (заработная плата, стипендии, пенсии, пособие по безработице, иные выплаты);
- справку из военкомата, если кто-то из родителей проходит срочную службу;
- если кто-то из родителей лишен родительских прав, отбывает наказание в колонии, находится под стражей, на принудительном лечении или на полном государственном обеспечении — документы это подтверждающие;
- реквизиты банковского счета (не путать с номером карты).
8
Когда подавать документы?
Когда родится ребенок и затем каждый год, пока ему не исполнится три года. Если вы обратились за назначением выплаты не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка — пособие начислят за все месяцы жизни малыша. В остальных случаях будете получать деньги со дня обращения, так что не затягивайте.
9
Какие еще деньги полагаются родителям?
- Временное пособие семьям с детьми до трех лет в связи с распространением коронавирусной инфекции;
- пособие на детей от 3 до 7 лет;
- разовая выплата семьям с детьми от трех до шестнадцати лет в связи с распространением коронавирусной инфекции;
- доплата родителям, потерявшим работу в период эпидемии.