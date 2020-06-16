Предприниматель из Новосибирска бросил бизнес и поехал на «Дом-2» ради любимой

23-летний новосибирец Сергей Тавлинский пришел на скандальное телешоу «Дом-2» 15 июня, чтобы «усмирить» неоднозначную звезду проекта — 32-летнюю Селену Майер.

Ведущие устроили конкурс «Угадай новичка», в котором действующие участники шоу должны были по наводящим вопросам узнать, кто из вновь пришедших занимается спортом, а кто был следователем. Затея ведущих провалилась, поэтому они решили просто познакомить всех с четырьмя парнями.



Сибиряк поведал участникам бесконечного реалити-шоу, что у него есть совместный с отцом бизнес по обслуживанию автомобилей. Также Тавлинский — выступающий боксер и тренер. Но он оставил всё, чтобы защищать Селену от недоброжелателей в коллективе и строить с ней отношения.