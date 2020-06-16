Метро в конце тоннеля: строители прокопали переход сквозь дамбу Октябрьского моста

Перейти с одной стороны дамбы Октябрьского моста в Новосибирске на другую теперь можно по тоннелю, проложенному под дорогой. Пока эта опция, правда, доступна только строителям. Но к середине 2022 года здесь должна появиться система переходов и лифтов, по которым с будущей станции «Спортивная» можно будет напрямую попасть на другую строну дамбы. Сегодня по нему впервые провели мэра Новосибирска Анатолия Локтя, которому составил компанию и корреспондент НГС.
Тоннель под проезжей частью сквозь дамбу Октябрьского моста начали строить еще зимой. Сейчас здесь можно не просто пройти пешком, но даже проехать на небольшом автомобиле. По замыслу проектировщиков, он станет частью целой системы пешеходных переходов, которые свяжут левую и правую сторону дамбы.
По будущим переходам новосибирцы смогут добираться на станцию метро «Спортивная», остановку автобусов и троллейбусов и к дорожкам, ведущим к новому ледовому дворцу.
Сверху к тоннелю, проходящему сквозь дамбу, можно будет спуститься, выйдя на остановке общественного транспорта, идущего через мост. Снизу — подняться от автодороги, ведущей к Оби.
Три уровня — станцию метро, остановку и дорожки к ЛДС — свяжут лифты. Причем, как уверяет директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» (УЗСПТС) Александр Мысик, эту будут не те хлипкие устройства, которые устанавливались в надземных переходах, а полноценные, как устанавливают в зданиях. Два лифта будут поднимать людей с уровня пешеходных дорожек и нижней автомобильной дороги на уровень эстакады и еще два — на уровень перехода сквозь дамбу.
Весь этот комплекс должен быть готов уже к концу лета 2022 года, когда будет достроена и станция метро «Спортивная». Её корпус уже возвышается до уровня метромоста, а в этом году строительные работы должны быть в целом завершены, пообещал мэр Анатолий Локоть. После этого начнется монтаж оборудования (прежде всего, эскалаторов) и общая отделка, которую планируется сделать в одном стиле со строящимся чуть дальше зданием ЛДС.
Переход сквозь эстакаду — только часть запланированных работ. До открытия станции предстоит ещё построить новую дорогу рядом с ЛДС и вокруг него. Также к этому времени должны буду закончить строительство системы канализации и очистных сооружений, которые разместятся под будущим четвертым мостом через Обь.
У нового подземного перехода обнаружилась ещё одна неожиданная функция. По дамбе Октябрьского моста проходит часть границы между Кировским и Ленинским районами, однако наверху, на городских улицах, это факт до сих пор нигде не отмечен. Поэтому строители решили провести границу хотя бы в тоннеле — она появится здесь после того, как в нем закончится отделка.
Также во время совещания на стройплощадке мэр Новосибирска решил поделиться дальнейшими планами в отношении этой части города. По словам Анатолия Локтя, в городской администрации уже готов перспективный план по превращению всей береговой зоны между Октябрьским и Бугринским мостами в парковую зону. Но прежде чем заняться этим, нужно сначала достроить ЛДС и привести в порядок всю зону от реки до площади Лыщинского.
Будущий переход сквозь дамбу Октябрьского моста станет самым сложным сооружением для пешеходов, которое когда-либо возводилось в Новосибирске. Тем же, кто предпочитает передвигаться на автомобиле, может быть интересно посмотреть, где в Новосибирске уже запроектированы многоуровневые развязки.