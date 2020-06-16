Метро в конце тоннеля: строители прокопали переход сквозь дамбу Октябрьского моста

Перейти с одной стороны дамбы Октябрьского моста в Новосибирске на другую теперь можно по тоннелю, проложенному под дорогой. Пока эта опция, правда, доступна только строителям. Но к середине 2022 года здесь должна появиться система переходов и лифтов, по которым с будущей станции «Спортивная» можно будет напрямую попасть на другую строну дамбы. Сегодня по нему впервые провели мэра Новосибирска Анатолия Локтя, которому составил компанию и корреспондент НГС.



Тоннель под проезжей частью сквозь дамбу Октябрьского моста начали строить еще зимой. Сейчас здесь можно не просто пройти пешком, но даже проехать на небольшом автомобиле. По замыслу проектировщиков, он станет частью целой системы пешеходных переходов, которые свяжут левую и правую сторону дамбы.