Лицом не вышла: 9 неожиданных ошибок, из-за которых вы ужасно получаетесь на фото (и выглядите крупнее)

Если мы хотим получить удачную фотографию, то заранее продумываем детали. Конечно, случайные красивые снимки тоже получаются, но это скорее исключение, чем правило. Все блогеры и фотографы как один твердят про рабочую сторону, и если вы ее нашли — это уже половина успеха. Если нет — срочно ищем (крутим головой то вправо, то влево, делаем селфи и оцениваем результат).

Фотограф Надежда Кашкевич подсказывает нам, на что еще обратить внимание при постановке идеального кадра, и делится полезными лайфхаками, например — длинные сережки визуально удлиняют шею, а небольшой каблук — ноги.

5 удачных позировок для фото

Самая распространенная поза — стоя. Встаньте немного полубоком, отведите одно бедро назад, следите, чтобы вес всегда был на ноге, дальней от фотографа, переднюю ногу поставьте немного на пальчики, таким образом ноги будут казаться длиннее, а фигура стройнее. Разверните оба колена в направлении кадра вбок. Всегда прогибайте спину и выпрямляйте плечи — сутулость редко выглядит уместно на фото.