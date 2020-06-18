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Стиль и красота Инструкция

Лицом не вышла: 9 неожиданных ошибок, из-за которых вы ужасно получаетесь на фото (и выглядите крупнее)

Внутри — полезные лайфхаки и позировки для идеального кадра, которыми не стыдно похвастаться в соцсетях

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Запоминаем, как сделать идеальное фото на зависть бывшему и всем подружкам

Запоминаем, как сделать идеальное фото на зависть бывшему и всем подружкам

Ногу отставить, спину прогнуть, подбородок вверх и не дышать, повторить упражнение пятьдесят раз. Ничего не напоминает? Так девушки фотографируются для соцсетей, а кадры, туда попадающие, стали уже практически отдельным жанром. Из ста снимков выбирается один, путем долгих придирок к самой себе, ракурсу, свету. И — о ужас, если эпопею придется повторять еще раз (потому что тут слишком крупная и ноги короткие). Мы решили попросить гуру позинга научить нас делать красивые фото с первого раза — запоминаем и сохраняем в закладки.

Если мы хотим получить удачную фотографию, то заранее продумываем детали. Конечно, случайные красивые снимки тоже получаются, но это скорее исключение, чем правило. Все блогеры и фотографы как один твердят про рабочую сторону, и если вы ее нашли — это уже половина успеха. Если нет — срочно ищем (крутим головой то вправо, то влево, делаем селфи и оцениваем результат).

Фотограф Надежда Кашкевич подсказывает нам, на что еще обратить внимание при постановке идеального кадра, и делится полезными лайфхаками, например — длинные сережки визуально удлиняют шею, а небольшой каблук — ноги.

5 удачных позировок для фото

Самая распространенная поза — стоя. Встаньте немного полубоком, отведите одно бедро назад, следите, чтобы вес всегда был на ноге, дальней от фотографа, переднюю ногу поставьте немного на пальчики, таким образом ноги будут казаться длиннее, а фигура стройнее. Разверните оба колена в направлении кадра вбок. Всегда прогибайте спину и выпрямляйте плечи — сутулость редко выглядит уместно на фото.

Если вы сможете встать на носочки и сохранять равновесие, то визуально будете смотреться еще стройнее&nbsp;<br><br>&nbsp;

Если вы сможете встать на носочки и сохранять равновесие, то визуально будете смотреться еще стройнее 

 

Фото в позе сидя — следите за ровной спиной, сделайте небольшой прогиб в пояснице. Следите, чтобы ваши ноги не расползались по поверхности, на которой вы сидите.

— Не направляйте колени прямо в кадр, разверните ножки вбок, можно закинуть одну на другую, опять же, следите, чтобы они не превратились в лепешки. Макушкой всегда тянемся наверх, — советует фотограф.

Селфи снимаем на уровне глаз, ни в коем случае не снизу (а то можно будет посчитать подбородки)

Селфи снимаем на уровне глаз, ни в коем случае не снизу (а то можно будет посчитать подбородки)

Фото в купальнике — оно сложно тем, что нужно максимально правильно позировать, чтобы скрыть все недостатки. Можно встать на носочки, ближняя нога впереди, вес — на задней, плечи ровно, спина прогнута, голову поворачиваем рабочей стороной и втягиваем живот.

— Можете на фотографии поставить руки так, будто вы сейчас подтягиваете или поправляете бикини, это всегда смотрится эффектно. Если хотите фотографироваться в бассейне, не спешите прыгать в воду — сухие волосы имеют больший объем и смотрятся лучше, чем мокрые локоны и мокрый купальник, который в воде может потерять форму, — объясняет Надежда.

Ошибки, которые делают все

Не поворачивайтесь к камере ровно, вы визуально будете казаться стройнее, если развернете бедра и ноги немного боком. Руки выгоднее смотрятся, когда они асимметричны, расставлены по-разному.

Не поворачивайтесь к камере ровно, лучше встать немного боком

Не поворачивайтесь к камере ровно, лучше встать немного боком

При <b class="_">позе сидя</b> обязательно разверните ноги вбок, прогнитесь в пояснице и потянитесь макушкой вверх

При позе сидя обязательно разверните ноги вбок, прогнитесь в пояснице и потянитесь макушкой вверх

Не поднимайте плечи — из-за этого шея на фото кажется короче

Не поднимайте плечи — из-за этого шея на фото кажется короче

Старайтесь всегда переносить вес на заднюю ногу в позе стоя, особенно если у вас небольшой рост

Старайтесь всегда переносить вес на заднюю ногу в позе стоя, особенно если у вас небольшой рост

Яна Горячова — профессиональная модель и преподаватель в модельной школе. Об удачных позировках и ракурсах она знает все. Яна говорит, что запретных поз не бывает, бывают, скорее, неудачные.

— Старайтесь не выносить на первый план (близко к объективу) какие-либо части тела: локти, колени, ступни, так они будут смотреться слишком массивно. Но опять же, для фотосессии в стиле fashion это очень даже характерно, — объясняет Яна.

Локоть кажется больше, чем есть, и так как это не fashion-съемка, выглядит нелепо

Локоть кажется больше, чем есть, и так как это не fashion-съемка, выглядит нелепо

Если вы обладательница пышных форм, то стоит исключить такие позы, как на фото ниже, — есть риск получиться крупнее, чем вы есть на самом деле.

Такие позы противопоказаны девушкам с пышными формами&nbsp;

Такие позы противопоказаны девушкам с пышными формами 

Запомните лучше вот эти&nbsp;— и постарайтесь <a href="https://ngs.ru/more/69253474/" target="_blank" class="_">подобрать правильную одежду</a>

Запомните лучше вот эти — и постарайтесь подобрать правильную одежду

Для девушек небольшого роста не рекомендуются фотографии сверху вниз или чуть выше среднего плана. Лучше снимать снизу, так вы будете казаться выше и стройнее.

Фото справа сделано сверху вниз — ноги от этого кажутся слишком короткими.<br>Фото слева — ракурс взят чуть ниже (не резко) — картинка смотрится гармоничнее

Фото справа сделано сверху вниз — ноги от этого кажутся слишком короткими.
Фото слева — ракурс взят чуть ниже (не резко) — картинка смотрится гармоничнее

— Идеального ракурса не бывает, все зависит от вашего роста, телосложения, умения позировать, — объясняет Яна. — Вот пример универсальных поз, которые подойдут практически всем.

Запоминаем и репетируем перед зеркалом — руку расположить на боку, отставить локоть (помним про передний план), рука тыльной стороной к лицу или слегка обхватить себя за шею

Запоминаем и репетируем перед зеркалом — руку расположить на боку, отставить локоть (помним про передний план), рука тыльной стороной к лицу или слегка обхватить себя за шею

Свет, образ и одежда играют очень важную роль в фотосессии. Нужно заранее продумать то, в каком стиле вы хотите снимать. Работайте с предметами, которые будут у вас под рукой, — взяться за спинку стула, облокотиться о подоконник, взять в руки букет цветов, например. А если их нет, то можно обыграть позы с одеждой или волосами.

Если нет ничего под рукой — обыгрывайте детали: возьмите себя за одежду, за дужку очков или накрутите волосы на палец

Если нет ничего под рукой — обыгрывайте детали: возьмите себя за одежду, за дужку очков или накрутите волосы на палец

— Улыбайтесь от души, смейтесь и разные испытывайте эмоции. Хорошая эмоция на фотографии — это основа качественного снимка, — советует модель.

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