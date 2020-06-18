Лицом не вышла: 9 неожиданных ошибок, из-за которых вы ужасно получаетесь на фото (и выглядите крупнее)

Ногу отставить, спину прогнуть, подбородок вверх и не дышать, повторить упражнение пятьдесят раз. Ничего не напоминает? Так девушки фотографируются для соцсетей, а кадры, туда попадающие, стали уже практически отдельным жанром. Из ста снимков выбирается один, путем долгих придирок к самой себе, ракурсу, свету. И — о ужас, если эпопею придется повторять еще раз (потому что тут слишком крупная и ноги короткие). Мы решили попросить гуру позинга научить нас делать красивые фото с первого раза — запоминаем и сохраняем в закладки.
Если мы хотим получить удачную фотографию, то заранее продумываем детали. Конечно, случайные красивые снимки тоже получаются, но это скорее исключение, чем правило. Все блогеры и фотографы как один твердят про рабочую сторону, и если вы ее нашли — это уже половина успеха. Если нет — срочно ищем (крутим головой то вправо, то влево, делаем селфи и оцениваем результат).
Фотограф Надежда Кашкевич подсказывает нам, на что еще обратить внимание при постановке идеального кадра, и делится полезными лайфхаками, например — длинные сережки визуально удлиняют шею, а небольшой каблук — ноги.
5 удачных позировок для фото
Самая распространенная поза — стоя. Встаньте немного полубоком, отведите одно бедро назад, следите, чтобы вес всегда был на ноге, дальней от фотографа, переднюю ногу поставьте немного на пальчики, таким образом ноги будут казаться длиннее, а фигура стройнее. Разверните оба колена в направлении кадра вбок. Всегда прогибайте спину и выпрямляйте плечи — сутулость редко выглядит уместно на фото.
Фото в позе сидя — следите за ровной спиной, сделайте небольшой прогиб в пояснице. Следите, чтобы ваши ноги не расползались по поверхности, на которой вы сидите.
— Не направляйте колени прямо в кадр, разверните ножки вбок, можно закинуть одну на другую, опять же, следите, чтобы они не превратились в лепешки. Макушкой всегда тянемся наверх, — советует фотограф.
Фото в купальнике — оно сложно тем, что нужно максимально правильно позировать, чтобы скрыть все недостатки. Можно встать на носочки, ближняя нога впереди, вес — на задней, плечи ровно, спина прогнута, голову поворачиваем рабочей стороной и втягиваем живот.
— Можете на фотографии поставить руки так, будто вы сейчас подтягиваете или поправляете бикини, это всегда смотрится эффектно. Если хотите фотографироваться в бассейне, не спешите прыгать в воду — сухие волосы имеют больший объем и смотрятся лучше, чем мокрые локоны и мокрый купальник, который в воде может потерять форму, — объясняет Надежда.
Ошибки, которые делают все
Не поворачивайтесь к камере ровно, вы визуально будете казаться стройнее, если развернете бедра и ноги немного боком. Руки выгоднее смотрятся, когда они асимметричны, расставлены по-разному.
Яна Горячова — профессиональная модель и преподаватель в модельной школе. Об удачных позировках и ракурсах она знает все. Яна говорит, что запретных поз не бывает, бывают, скорее, неудачные.
— Старайтесь не выносить на первый план (близко к объективу) какие-либо части тела: локти, колени, ступни, так они будут смотреться слишком массивно. Но опять же, для фотосессии в стиле fashion это очень даже характерно, — объясняет Яна.
Если вы обладательница пышных форм, то стоит исключить такие позы, как на фото ниже, — есть риск получиться крупнее, чем вы есть на самом деле.
Для девушек небольшого роста не рекомендуются фотографии сверху вниз или чуть выше среднего плана. Лучше снимать снизу, так вы будете казаться выше и стройнее.
— Идеального ракурса не бывает, все зависит от вашего роста, телосложения, умения позировать, — объясняет Яна. — Вот пример универсальных поз, которые подойдут практически всем.
Свет, образ и одежда играют очень важную роль в фотосессии. Нужно заранее продумать то, в каком стиле вы хотите снимать. Работайте с предметами, которые будут у вас под рукой, — взяться за спинку стула, облокотиться о подоконник, взять в руки букет цветов, например. А если их нет, то можно обыграть позы с одеждой или волосами.
— Улыбайтесь от души, смейтесь и разные испытывайте эмоции. Хорошая эмоция на фотографии — это основа качественного снимка, — советует модель.
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