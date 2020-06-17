С развитием современных интернет-сервисов по продаже подержанных автомобилей стало достаточно просто определить, скручивался у машины пробег или нет. И тем не менее, люди продолжают заниматься этим делом (которое во многих странах считается мошенничеством), автосервисы всегда рады за небольшие деньги смотать вам пройденный километраж до любых значений. Как нагло скручивают одометр и сколько за это надо заплатить в Новосибирске — подробнее в материале Дмитрия Косенко.
Мы провели эксперимент — решили подобрать себе на вторичке седан Toyota Camry и заказали несколько платных отчетов по автомобилям. Конечно, можно было догадываться, что у некоторых авто пробег может быть скручен разок, но реальность показала, насколько нагло меняются показания одометра по несколько раз.
Вот к примеру Camry 2012 года выпуска с заявленным пробегом в 102 000 километров. Согласно отчету, на 2016 год одометр машины показывал 262 988 км, затем непонятное падения счетчика до нуля, затем резкий рост пробега до 435 307 км, потом опять до нуля и итоговая скрутка на текущие показания. Современные интернет-сервисы берут эту информацию из объявлений о продаже, из смет по пройденным техосмотрам, из расчетов восстановительных ремонтных работ и зафиксированных ДТП — заодно можно узнать, когда и в каких авариях побывал автомобиль.
Или вот, Camry с заявленным пробегом в 130 000 километров. В 2016 году показания одометра меняют с 52 000 до 32 500 километров, в 2018-м — с 94 000 до 52 000 километров. Итоговая скрутка составляет 62 тысячи километров, то есть можно предположить, что машина проехала около 200 тысяч километров как минимум.
Еще одна машина, пробег в объявлении 122 320 километров. Однако в марте 2018 года показания одометра у этой машины после очередного ремонта достигали почти 500 тысяч километров. Ремонтов, кстати, у автомобиля было целых 13, один из них после тяжелого ДТП — по смете на 652 040 рублей.
Скорректировать показания одометра на сегодня не составляет никаких проблем — в интернете полно таких предложений. В нашей стране подобные действия никак не регламентируются и преступлением не считаются, поэтом скруткой занимаются вполне серьезные и зарегистрированные автосервисы.
— Скинуть показания прибора можно практически для любого автомобиля. Разница лишь в том, что некоторые производители предусматривают несколько резервных мест хранения данных. Дополнительные блоки есть в Land Rover и BMW. Удачно смотать пробег можно как на механическом, так и на электронном одометре. Для механического прибора возможно два способа: с помощью электрического моторчика, установленного на входной вал. Скручивать показания электроники можно с помощью специальных электронных устройств и программного обеспечения, — описывает свои услуги и технологию работы один из таких сервисов.
— Смотать пробег можно практически на любом автомобиле. В основном для этого необходимо снимать панель приборов, реже — через диагностический разъем, — сообщает другой сервис.
В самом простом случае с электронным одометром стоимость скрутки до любого значения обойдется вам в 1000–1500 рублей. Процессорные системы в автомобиля Volvo, Honda CRV, Mazda Tribute потребуют расходов в сумме 2500 рублей. Для некоторых моделей BMW, Mercedes с дополнительными блоками памяти стоимость работ составит 6000 рублей.
Конечно, скручивают пробег не у всех автомобилей. Как правило относительно новые дилерские авто, находящиеся на гарантийном обслуживании, менее подвержены этой напасти. В зоне риска популярные и ликвидные японские модели в возрасте от 7 лет.
— Как правило не сильно свежие машины, «Тойоты», «Ниссаны». Уже свежие автомобили, купленные через дилеров, они легко пробиваются через те же самые дилерские СТО. Смысл есть скручивать, если какие-то модели очень востребованные, Lexus RX 330 лохматых 2003–2004 годов или «Крузеры» тех же годов, которые до сих пор берут, — такие машины, вечно пользующие спросом, — отмечает гендиректор автоцентра «7 ключей» Геннадий Евграшин.