С развитием современных интернет-сервисов по продаже подержанных автомобилей стало достаточно просто определить, скручивался у машины пробег или нет. И тем не менее, люди продолжают заниматься этим делом (которое во многих странах считается мошенничеством), автосервисы всегда рады за небольшие деньги смотать вам пройденный километраж до любых значений. Как нагло скручивают одометр и сколько за это надо заплатить в Новосибирске — подробнее в материале Дмитрия Косенко.

Мы провели эксперимент — решили подобрать себе на вторичке седан Toyota Camry и заказали несколько платных отчетов по автомобилям. Конечно, можно было догадываться, что у некоторых авто пробег может быть скручен разок, но реальность показала, насколько нагло меняются показания одометра по несколько раз.