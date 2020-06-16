Ночью 2 апреля новосибирский тревел-блогер Анатолий Гомзяков пришёл в гости к своему интернет-знакомому Алексею Хребтову. Они общались по Instagram, но лично встретились первый раз, хотя и жили в одном жилом комплексе «Ясного берега». Мужчины всю ночь вдвоем пили самогонку и пиво, а утром Хребтова нашли мёртвым под окнами своего дома — он выпал из окна. Гомзяков сразу заявил, что после пьянки уснул, а когда проснулся — не обнаружил Хребтова в квартире и отправился к себе домой. Через два месяца Ленинский районный суд отправил Гомзякова в СИЗО — по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений Хребтову. Девушка и адвокат Гомзякова считают, что блогер стал жертвой полицейского произвола, он ничего не видел и не слышал, потому что спал пьяным. В тоже время родственники погибшего Хребтова утверждают, что в ту ночь произошло убийство — и у следствия достаточно доказательств. Криминальный журналист Алёна Истомина выслушала обе стороны. Подробности — в материале НГС.
Встреча и прямые эфиры
Буквально за несколько дней новосибирский Instagram завирусился сообщениями о полицейском произволе и незаконном задержании блогера Анатолия Гомзякова. Из скомканных объяснений следовало, что сибиряка обвиняют в смерти мужчины, выпавшего из окна ЖК «Ясный берег» ещё 2 апреля, аргументы защитников — «Толян не виноват, он хороший и не мог убить человека».
Анатолий Гомзяков в своём Instagram ведёт блог о путешествиях. На момент публикации на его странице было больше 41 тысячи подписчиков. Погибший Алексей Хребтов занимался рекламой. По словам друзей, мужчины познакомились в Instagram, где долго переписывались.
В марте Гомзяков вернулся в Новосибирск из Европы, а уже 2 апреля пришел в гости к Алексею — выяснилось, что они соседи, живут в одном жилом комплексе «Ясный берег». Мужчины выпивают, ведут прямые эфиры и выкладывают ролики в сеть. Утром тело Алексея найдено под окнами дома.
Версия Гомзякова: ничего не слышал, был пьян
После трагедии Анатолий Гомзяков никак не комментировал случившееся. В своем Instagram он освещал практически каждую минуту своей жизни, но случай в «Ясном береге» тщательно обходил стороной. Сейчас версию Гомзякова озвучивают двое — его девушка Софья и адвокат Андрей Дробин. Последний в своём аккаунте рассказывает, что блогер вместе с погибшим выпили несколько рюмок самогона, затем Анатолий выпил ещё две банки пива.
— Здесь нужно отметить одну замечательную особенность Толи: он может в любой момент во время гулянки уснуть в произвольном месте, например, в туалете. Это подтверждают все его многочисленные знакомые. Так произошло и в этот раз: Анатолий уснул, а проснувшись — не обнаружил хозяина квартиры. Всё еще находясь в алкогольном опьянении, он ушел к себе домой, — говорит адвокат.
По словам Софьи, с самого первого дня Гомзяков сотрудничал с полицейскими — давал показания, спокойно соглашался на все экспертизы. И жил спокойно, так как был полностью уверен в своей непричастности. До 10 июня, пока его не задержали следователи.
Версии близких погибшего Хребтова
Упал с высоты собственного роста
По словам друзей Хребтова, они долго думали, что произошедшее — какая-то шутка, розыгрыш. Алексей слишком любил жизнь, никогда ни с кем не ругался и «имел сверхспособность найти выход из любой конфликтной ситуации».
Версию суицида друзья и родственники исключили сразу — в финансовом плане у него было всё стабильно, в личном — тоже, он длительное время встречался с девушкой.
— Алексей перед смертью привёз мне все продукты, сказал сидеть дома, звонить, слать смс, всё будет привозить, — рассказывает Людмила Васильевна, мама погибшего Алексея Хребтова. — Говорил, что раз будет сидеть дома, то займется самообучением, подтянет английский язык. У него была мечта поехать на Кавказ. О многом мечтал и думал.
Женщина вспоминает, что когда Алексей видел по телевизору сообщения о суицидниках, то относился к ним с презрением и осуждением — повторял, что такие люди дураки, и недоумевал, как можно не любить жизнь, которую можно своими руками делать многогранной и интересной. Поэтому в первый день близкие думали о том, что случившееся — несчастный случай. Например, Алексей перепил и упал, когда делал селфи. До тех пор, пока им не показали заключение о смерти, в котором говорится, что Хребтов погиб от «тупой травмы головы в результате падения с высоты собственного роста».
Важная видеозапись
Матери Хребтова — восьмой десяток лет. Из-за рисков, связанных с коронавирусом, она лично ещё ни разу не виделась со следователем. Было только несколько звонков — сначала ей сказали, что это был не суицид, Алексея толкнули, а затем — сообщили, что подозреваемый в убийстве задержан и находится в СИЗО.
Активно с адвокатом и следователем по делу общается Дмитрий Хомлянский, один из близких друзей Хребтова. Он считает, что информации по делу уже собрано много — и на суде её будет достаточно, чтобы наказать предполагаемого убийцу. В то, что в доме произошло именно убийство, Дмитрий не сомневается.
Сначала в их распоряжении оказалось видео падения тела — Хомлянский говорит, что, судя по кадрам, в момент падения человек был или мёртв, или уже без сознания.
— Там просто был расчёт на то, что падение скроет все синяки и ссадины, а разбираться никто не будет, — считает Дмитрий Хомлянский. — Обычный просчёт убийцы-дилетанта. Тело в сознании никогда не падает на бок с такой высоты. Всё, что выше девяти метров — тело группируется. Дальше больше — мы увидели по камерам со всех подъездов, как действовал Гомзяков. Спустился с 8 этажа пешком, натянул капюшон, обошёл дом, посмотрел на тело. Все эти разговоры о том, что он не знал о смерти, — ложь полная. Камера зафиксировала, как Гомзяков стоял и смотрел на тело. Ещё раз — он спускается не через лифт, а по запасной лестнице. Выходит, обходит дом, смотрит на тело и уходит. Камера захватила ноги. Разве этого уже не достаточно?
Хомлянский еще раз проговаривает хронологию событий: тело Хребтова выпало из окна примерно в 2:15, через 40 минут после этого Гомзяков вышел из дома и отравился сначала посмотреть на лежащее тело, потом в круглосуточный магазин за алкоголем, а потом к себе домой (по словам Дмитрия, это всё видно по камерам).
Предоставить эти видеозаписи в распоряжение редакции (не для публикации, а чтобы журналист лично мог посмотреть) Дмитрий Хомлянский отказался. По его словам, родственники и адвокат опасаются обнародовать эти кадры. В редакцию Хомлянский предоставил только скрины из видео с указанием времени.
Странное поведение блогера Гомзякова
— Он блогер, пишет обо всём, — продолжает Дмитрий Хомлянский. — Но ни разу не написал про эту смерть. Да, они не близкие друзья, но сам факт полного молчания... А ещё мы узнали, что он в тот день уже болел коронавирусом, знал об этом и разъезжал по гостям. А на следующий день после убийства, которое он якобы не совершал, он резко ложится в инфекционную клинику.
По словам Хомлянского, дело затормозилось как раз из-за того, что стало известно о болезни блогера — из-за него следователь, которая вела дело, сама попала под карантин.
Гомзяков не скрывал от общественности, что болеет коронавирусом. Он ежедневно рассказывал об этом в своем Instagram, описывая лечение и условия в больнице. Весной журналист НГС связывался с ним, чтобы рассказать его историю борьбы с коронавирусом, но блогер, не скрывающий свою болезнь от подписчиков, отказался разговаривать со СМИ. На тот момент редакция не знала предысторию с падением человека из окна.
Драка
В результатах экспертизы записано: «колото-резаное ранение правой височной области, ссадины и кровоподтеки левой части лица, нанесенные «применительно к живому лицу». Также в распоряжении редакции имеются скриншоты переписки в чате дома, в котором соседи рассказывают о том, что слышали крики, шум и удары в квартире у погибшего примерно с 1:30 до двух ночи. Потом всё резко стихло.
Именно поэтому сторона погибшего считает, что между блогером и рекламщиком произошёл конфликт, который и привёл к трагедии.
— Там какая-то стычка, что-то не поделили. Возможно, всё дело в кошке. Там кошка отличается крайне агрессивным характером. Все говорили — усыпляй её. А Лёха любил её. Он мог любой конфликт на нет свести, но из-за своей кошки — прям сцепиться. Есть видео, где блогер заходит к Лёхе, как он с этой кошкой обращается. Вот из-за такого Лёха мог выйти на конфликт. А они оба были пьяные. Да, мы понимаем, что, скорее всего, убийство было случайным. Мы не просим большого срока. Но ведь скинули его уже мёртвым? Вот это уже за гранью, — негодует Дмитрий Хомлянский.
Версия близких Гомзякова
Девушка Гомзякова — Софья — признаётся, что на суде у неё было чувство, будто всё заранее предрешено и сам процесс прошёл лишь для галочки. Но сейчас она больше всего переживает из-за комментариев, которые оставляют под постами в поддержку Анатолия друзья погибшего Алексея Хребтова — она не понимает, откуда знакомые Алексея могут так хорошо знать материалы дела и переживает, что кто-то из них работает в следственных органах.
Про видеозаписи
При этом сама Софья также ознакомлена с некоторыми материалами уголовного дела. В том числе девушка видела видеозаписи, которые в разговоре с НГС упоминал Дмитрий Хомлянский.
— Что значит прячется под капюшоном? — негодует подруга подозреваемого. — Был апрель, было достаточно холодно. Толя шапок не носит. Там всё отчётливо видно, зачем ему лицо капюшоном прикрывать? К трупу никто не подходил. Родственники как говорят — что он якобы подошёл к телу. Я смотрела материалы дела, смотрела фотографии. Он подошёл к забору, посмотрел, ничего там не было.
При этом Софья рассказывает, что на этажах многоквартирного дома камер нет. А значит, по её мнению, кто угодно мог там отсидеться, спрятаться, чтобы потом зайти в перчатках в квартиру и профессионально убить Алексея.
Про коронавирус и инфекционку
В разговоре с журналистом НГС девушка ушла от ответа на вопрос, действительно ли Анатолий болел коронавирусом, когда ходил в гости. Вместо этого она подчёркивает, что если бы блогер хотел скрыться от следствия, то уехал бы в Европу.
— Какая здесь логика? Если бы человека подозревали, то какой коронавирус, чего смеяться? Скрыться от следствия — если бы он взял свой паспорт и в Париж бы улетел. В больницу лёг — у нас все данные поступают. Это бред. Всё это в полиции знают, это известный факт. Связь с полицейскими он держал, если надо было — его вызывали. Толя шёл спокойно, у него даже мыслей не было убежать.
Драка и жалобы на шум от соседей
Софья уверена, что если бы Гомзяков действительно подрался с Хребтовым, то после стычки двух взрослых мужчин у блогера бы на теле обязательно остались синяки или царапины — но ничего такого нет.
— Я слышала только показания одной соседки. Соседей, которые живут слева-справа от Алексея, никто не опрашивал, — объясняет она. — Для меня это тоже сомнительно. Что соседка сверху может слышать? Они по потолку должны были бегать, чтобы она драку услышала? Сомнительная соседка, я читала её показания. В итоге — откуда она слышала этот шум, так и непонятно. А то, что соседи рядом также шумели, почему она это не рассматривает?
Кровь и «женский след в квартире»
По мнению близких Анатолия, следствие опирается только на следы крови, которые нашли на штанах у Гомзякова.
— Вернёмся к тому, что там была потасовка, какими-то предметами, нож не нож, непонятно. Там бы человек весь извазюканный в крови был. Формулировка — следы крови могут принадлежать, могут не принадлежать. Может, это мои следы вообще? Мне ещё в первый день следователь говорил, что в квартире обнаружены какие-то женские следы. Потом я про это не слышала. Версий может быть море, учитывая биографию погибшего. Недоброжелателей может быть целая гора, — рассуждает подруга Анатолия Гомзякова.
Девушка говорит, что якобы Алексей Хребтов был наркоманом и даже сидел из-за наркотиков (у редакции пока нет подтверждения этому факту).
— Со стороны погибшего тоже есть друзья, которые, возможно, из следственных органов, — переживает Софья. — Сейчас я борюсь за права Толи, за то, чтобы его выпустили. Эти пять дней я не сплю, решаю эти вопросы. Я уже физически разрываюсь.
По словам Дмитрия Хомлянского, потерпевшая сторона сейчас также переживает из-за информации, которая появляется в СМИ, и из-за общественной кампании, которую устроили в соцсетях друзья Гомзякова.
Официально
15 июня Ленинский районный суд избрал меру пресечения для Гомзякова — его отправили в СИЗО до 4 августа.
«По версии следствия, 2 апреля 2020 года Гомзяков, находившийся в квартире, расположенной в Ленинском районе Новосибирска, причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия», — говорится на сайте суда.
Анатолия подозревают в совершении преступления по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия).