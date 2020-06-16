— Там какая-то стычка, что-то не поделили. Возможно, всё дело в кошке. Там кошка отличается крайне агрессивным характером. Все говорили — усыпляй её. А Лёха любил её. Он мог любой конфликт на нет свести, но из-за своей кошки — прям сцепиться. Есть видео, где блогер заходит к Лёхе, как он с этой кошкой обращается. Вот из-за такого Лёха мог выйти на конфликт. А они оба были пьяные. Да, мы понимаем, что, скорее всего, убийство было случайным. Мы не просим большого срока. Но ведь скинули его уже мёртвым? Вот это уже за гранью, — негодует Дмитрий Хомлянский.



Версия близких Гомзякова

Девушка Гомзякова — Софья — признаётся, что на суде у неё было чувство, будто всё заранее предрешено и сам процесс прошёл лишь для галочки. Но сейчас она больше всего переживает из-за комментариев, которые оставляют под постами в поддержку Анатолия друзья погибшего Алексея Хребтова — она не понимает, откуда знакомые Алексея могут так хорошо знать материалы дела и переживает, что кто-то из них работает в следственных органах.

Про видеозаписи

При этом сама Софья также ознакомлена с некоторыми материалами уголовного дела. В том числе девушка видела видеозаписи, которые в разговоре с НГС упоминал Дмитрий Хомлянский.

— Что значит прячется под капюшоном? — негодует подруга подозреваемого. — Был апрель, было достаточно холодно. Толя шапок не носит. Там всё отчётливо видно, зачем ему лицо капюшоном прикрывать? К трупу никто не подходил. Родственники как говорят — что он якобы подошёл к телу. Я смотрела материалы дела, смотрела фотографии. Он подошёл к забору, посмотрел, ничего там не было.

При этом Софья рассказывает, что на этажах многоквартирного дома камер нет. А значит, по её мнению, кто угодно мог там отсидеться, спрятаться, чтобы потом зайти в перчатках в квартиру и профессионально убить Алексея.

Про коронавирус и инфекционку

В разговоре с журналистом НГС девушка ушла от ответа на вопрос, действительно ли Анатолий болел коронавирусом, когда ходил в гости. Вместо этого она подчёркивает, что если бы блогер хотел скрыться от следствия, то уехал бы в Европу.

— Какая здесь логика? Если бы человека подозревали, то какой коронавирус, чего смеяться? Скрыться от следствия — если бы он взял свой паспорт и в Париж бы улетел. В больницу лёг — у нас все данные поступают. Это бред. Всё это в полиции знают, это известный факт. Связь с полицейскими он держал, если надо было — его вызывали. Толя шёл спокойно, у него даже мыслей не было убежать.

Драка и жалобы на шум от соседей

Софья уверена, что если бы Гомзяков действительно подрался с Хребтовым, то после стычки двух взрослых мужчин у блогера бы на теле обязательно остались синяки или царапины — но ничего такого нет.

— Я слышала только показания одной соседки. Соседей, которые живут слева-справа от Алексея, никто не опрашивал, — объясняет она. — Для меня это тоже сомнительно. Что соседка сверху может слышать? Они по потолку должны были бегать, чтобы она драку услышала? Сомнительная соседка, я читала её показания. В итоге — откуда она слышала этот шум, так и непонятно. А то, что соседи рядом также шумели, почему она это не рассматривает?