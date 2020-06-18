Мёртвый рынок: в Новосибирске резко перестали снимать квартиры на сутки. Даже по крайне низким ценам

Полный провал

Аналитики сайта «Авито Недвижимость», который собрал одну из крупнейших баз объявлений, подсчитали данные по краткосрочной аренде (тем самым квартирам посуточно, в которых многие сами живут в отпусках и командировках) и пришли к неутешительным выводам: всё упало.



По данным экспертов сайта, за год квартиры посуточно в Новосибирске подешевели на 13% и на столько же — с начала коронавирусного кризиса, то есть с марта 2020 года. Вариантов на «Авито» при этом за коронавирусные месяцы убавилось на треть, хотя если сравнивать с прошлым годом, то всего на 9%. Но самое интересное в аналитике — это динамика спроса: за год интерес к квартирам на сутки упал на 53%. Если сравнивать показатели мая и марта, то он пропал почти полностью, потеряв 96%.



Примечательно, что в разделе посуточной аренды домов данные совсем другие: цены не изменились ни на йоту ни год к году, ни май к марту, вариантов также стало немного меньше (на 8% и 19% соответственно периодам), зато спрос в последние месяцы очень заметно скакал. Например, за год арендой домов в Новосибирске стали интересоваться в 2,5 раза чаще, зато за коронавирусные месяцы спрос упал на 79% в городе и на 77% в области.

