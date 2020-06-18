Мёртвый рынок: в Новосибирске резко перестали снимать квартиры на сутки. Даже по крайне низким ценам

В период коронавирусного кризиса самым незащищённым сегментом рынка недвижимости оказалась краткосрочная аренда. Ни командировок, ни туристов, ни семей с детьми, приехавших в аквапарк или зоопарк, которых нет в соседних регионах, в Новосибирске не стало за считанные дни. Подобного обвала, пожалуй, не было никогда, и никто его не ждал и не смог подготовиться. В результате, считают эксперты, совсем скоро то, что останется от этого рынка после такого потрясения, может измениться до неузнаваемости. Почему — узнала Лиза Пичугина.
Полный провал
Аналитики сайта «Авито Недвижимость», который собрал одну из крупнейших баз объявлений, подсчитали данные по краткосрочной аренде (тем самым квартирам посуточно, в которых многие сами живут в отпусках и командировках) и пришли к неутешительным выводам: всё упало.
По данным экспертов сайта, за год квартиры посуточно в Новосибирске подешевели на 13% и на столько же — с начала коронавирусного кризиса, то есть с марта 2020 года. Вариантов на «Авито» при этом за коронавирусные месяцы убавилось на треть, хотя если сравнивать с прошлым годом, то всего на 9%. Но самое интересное в аналитике — это динамика спроса: за год интерес к квартирам на сутки упал на 53%. Если сравнивать показатели мая и марта, то он пропал почти полностью, потеряв 96%.
Примечательно, что в разделе посуточной аренды домов данные совсем другие: цены не изменились ни на йоту ни год к году, ни май к марту, вариантов также стало немного меньше (на 8% и 19% соответственно периодам), зато спрос в последние месяцы очень заметно скакал. Например, за год арендой домов в Новосибирске стали интересоваться в 2,5 раза чаще, зато за коронавирусные месяцы спрос упал на 79% в городе и на 77% в области.
Заранее такое спрогнозировать было, конечно, невозможно, комментирует данные руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимость» Артём Кромочкин.
— Во многом негативный экономический эффект подстегнул ещё тот факт, что рынок краткосрочной аренды в Новосибирске продолжает формироваться. С одной стороны, это хорошо, потому что восстановление будет достаточно быстрым. Но с другой — не многие игроки смогут пережить этот этап, — рассуждает он. — Сложнее будет ещё и потому, что рынок краткосрочной аренды в Новосибирске поддерживался и развивался за счёт медицинского туризма и командировочных. Однако в 2020 году их количество сильно сократится.
При этом эксперты отметили, что новосибирцы с середины июня стали активно интересоваться жильём на короткий срок в других регионах. Самыми популярными стали Свердловская область (там посуточные квартиры искали 27,1% новосибирцев), Красноярский край (6,7%) и Алтайский край (5,6%).
Дома в стабильном плюсе
У аналитиков портала N1.RU данные получились немного другими. Например, с мая 2019 года к марту 2020-го аренда квартир действительно снизилась с 2195 до 1725 рублей в сутки, но за период пандемии снова подскочила, обогнав прошлогодние цены, — до 2286 рублей. Дома тоже сперва подешевели (с 11 108 рублей до 10 450), а потом резко подорожали (до 13 790 рублей).
Число вариантов, по данным N1.RU, тоже росло, а вот спрос на квартиры зафиксировали и здесь, правда, не такой объёмный — всего на 7%. Зато аренда домов оказалась очень востребованной: интерес к ним вырос на 45%.
— Сейчас разгар дачного и отпускного сезонов, людей тянет на природу, — кратко заметили в N1.RU.
«Даже постоянщики сели и замерли»
Реальные участники рынка согласились, что коронавирус подпортил им жизнь. Пришлось и цены снизить, признала управляющая сетью апартаментов «Апартель» в Новосибирске Наталья Сурикова.
— Когда началась пандемия, люди стали паниковать. Все студенты, которые снимали длительно, уехали, командировочных поубавилось — это основные гости. Соответственно, цены на аренду упали, — рассказала она.
Антонина Думенко, владелица компании Antonina Apartments, которая управляет квартирами в краткосрочной аренде, говорит, что с конца марта до середины апреля был «мёртвый период»: все бронирования разом отменились, а новых не было ни одного, «даже постоянщики сели и замерли». Но цены обрушились, по её мнению, не из-за этого, а по большей части из-за недальновидных владельцев жилья.
— Я не хотела оставлять квартиры на рынке, потому что понимала, что цены придётся скидывать в два раза, поэтому отдавала их в долгосрочную аренду. А кто-то подумал, что если сейчас опустит цены с полутора тысяч до тысячи, то к нему повалят клиенты. Никто не повалил, а рынок порушили. Я видела, что в итоге сдавали квартиры и по 600 рублей за сутки, — рассказала Антонина Думенко.
Участницы рынка заметили, что с ослаблением карантинных мер появилось небольшое оживление: снова появились командировочные и медицинские туристы. Но говорить о восстановлении рынка всё ещё нельзя, и средние цены держатся на 20% ниже обычного летнего уровня.
«Мы уже три месяца заложники ситуации»
По мнению Натальи Суриковой, рынок быстро оправиться не сможет, потребуется не меньше полугода. Откатиться к докризисной позиции — тоже, в частности, и из-за обилия предложений: тем, кто занимается краткосрочной арендой квартир и апартаментов, придётся «брать» гостя чем-то кроме цены за спальное место, чтобы конкурировать с гостиницами.
— Того, что было, точно уже не будет, люди изменились — и те, кто едут, и те, кто сдают, — согласилась Антонина Думенко. — Есть собственники, которые решили поиграться с посуточной арендой, но поняли, что им это будет дороже, и ушли с рынка. Кто-то разорился — мы же, по факту, три месяца уже заложники этой ситуации. Какие-то неликвидные объекты слетели. Всё это отразится на качестве и сервисе.
В Новосибирске рынок краткосрочной аренды пока сравнительно молод, а рынок апартаментов и вовсе только недавно начал формироваться. Доля тех, кто занимается этим бизнесом и покупает квартиры для посуточной аренды, пока слишком мала, чтобы оказать влияние на рынок, считает директор по маркетингу компании «Квадротека» Александр Астахов.
Астахов отметил и то, что интерес частных лиц к посуточной аренде как к способу заработать может упасть — например, из-за боязни потерять более стабильный доход. Ведь если в комплексах апартаментов (которых пока можно по пальцам пересчитать) кое-где и есть дополнительный сервис по управлению, то в квартирах точно нет.
— Например, у вас есть постоянная занятость, стабильный доход, у вас накопилось 2,5 миллиона рублей, у вас есть где жить. Вы думаете: куплю я апартаменты недалеко от работы и буду сдавать — и деньги сберегу, и доход буду получать. Но вам работодатель пальчиком погрозит: «Ты чего бегаешь каждый день, чтобы квартиру пересдать». И вы думаете: лучше получать меньше, но сдавать на месяц или на год, — рассуждает эксперт.
В целом же будущее рынка краткосрочной аренды будет зависеть от экономики: коронавирусный кризис пока сглаживает более серьёзный экономический провал, о котором давно уже говорят аналитики. Всё это, несомненно, влияет на поведение и платёжеспособность «суточных арендаторов».
Не так впечатляюще, но не меньше пострадал и рынок обычной аренды: владельцы жилья даже признались, что пускали квартирантов жить бесплатно.