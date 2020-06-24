50 оттенков перца: как финансовый директор бросила карьеру ради открытия своей лавки в Новосибирске

— Изначально мы отбирали поставщиков методом проб и ошибок, а сейчас уже, за столько лет изучения образцов качество видно на глаз. В принципе, можно и глаза завязать — по аромату и тактильным ощущениям понимаешь, насколько качественный продукт. Неоднократно нам приходилось возвращать товар: приезжает образец прекрасный, а потом мы покупаем 25-килограммовыми мешками — продукт совсем другого качества, — делится Марина. — Приходится отправлять обратно, потому что я борюсь за репутацию и не хочу продавать людям всякую ерунду, несмотря на дополнительные транспортные расходы, которые ложатся на наши плечи.



«Многие не додумываются прочитать состав»



Есть ещё один вариант обмана у поставщиков: когда под видом более качественного товара продают менее качественный.



— Любые пряности делятся на сорта, как колбаса, как пельмешки. Экстракачество, высший, первый, второй сорт, потом идут спенты — это истощённые пряности, из которых вытянули эфирные масла. А дальше — лом, сор, пыль и так далее. У крупных поставщиков в прайсах все эти позиции отражены, и цены на них очень разные: экстра может быть в 10 раз дороже, чем спенты, сор. Чаще всего в магазинах в пакетиках ради выгоды, ради наживы используют низкокачественное сырьё или спенты. Например, корицу вываривают, эфирные масла уходят, а потом палочки просушивают и продают. Пользы, явного вкуса и аромата там уже не остаётся, — говорит Марина.



Поэтому часто многие люди приходят и очень сильно удивляются тому, что какие-то пряности в лавке очень сильно пахнут:



— Были случаи, когда спорили: «Я всю жизнь пью кофе с кардамоном, он не пахнет». Ну как не пахнет, откройте баночку, понюхайте. Мы всё даём нюхать и пробовать.



Ещё, например, часто спрашивают, почему асафетида — распространённая в Индии пряность, своеобразная замена лука и чеснока — такого цвета. Люди привыкли к ярко-жёлтой, а в лавке она бледная. Марина сама выясняла почему так:



— Оказывается, всё просто: я поговорила с поставщиками — даже самые знаменитые марки не поставляют её в 100% виде. Её смешивают с куркумой, мукой. А у нас чистая, поэтому и дороже. Просто многие не додумываются прочитать состав мелкими буквами.



А, например, настоящая куркума как раз яркая, и хранится она только в стекле: если она настоящая, то расплавляет пакет буквально за два-три дня, начинается плавится полиэтилен. На желудок она так не действует, смеясь, уточняет Марина Головина.



«Не бывает людей, которые не любят пряности»



Марина Головина уверена, что не каждому человеку понравится всё, что стоит в баночках в лавке. У них порядка 200 разновидностей пряностей, которые периодически меняются: что-то заканчивается, что-то на рынке появляется новое.



— Человек может прийти, понюхать что-то и сказать, что это не его. Нужно найти себя, понять, к чему откликается сердце. Всё перенюхать, всё перепробовать. Некоторые говорят: «Ой, я вообще не люблю пряности». Не бывает таких людей, которые не любят пряности. Это вкус, аромат, разнообразие в блюдах, которые мы готовим. Не только ресторанная еда может быть вкусной, если домашнюю приготовить с теми пряностями, которые ты любишь, которые отзываются, то это будет изумительно вкусно, — говорит Марина Головина.



У самой Марины много любимых пряностей — всё зависит от блюда, настроения, от того, что просят её домочадцы:



— Я очень люблю паприку копчёную, добавляю её везде, в любые супчики — солянку, борщ, гороховый. В овощи, в картошечку лодочкой, запечённую под сыром. Везде, где был бы уместен вкус копчёных рёбрышек, уместен вкус копчёной паприки. Причём это паприка натурального копчения, испанская — её коптят на дубовых веточках, никакого жидкого дыма. Очень люблю корицу, разные её виды отличаются вкусом и ароматом. Если варить глинтвейн, то это индонезийская корица, если кофе — цейлонская.