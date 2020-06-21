«Дикарями поедем»: 9 случайных новосибирцев — о том, как проведут свой отпуск в эпоху коронавируса

Коронавирус бесцеремонно ворвался в жизнь новосибирцев и разрушил их планы на летний отпуск. Одни вместо того, чтобы греться на пляжах Турции, готовятся к каникулам у родственников в Чулымском районе. Другие сдают билеты в Европу, купленные еще до начала пандемии, и пишут на работе заявление о переносе отпуска на осень. Другие не теряют надежды съездить в Санкт-Петербург, но уже не на спортивный чемпионат, как планировали, а просто погулять. Мы вышли на улицы Новосибирска и узнали у случайных прохожих, как они планируют провести отпуск-2020.
Александр Юн, инженер-строитель, с дочкой Викторией
— Какой-то особый отпуск мы не планировали. Будем здесь, в Новосибирске, может быть, на Алтай съездим, раньше там уже бывали. Но пока не знаем, получится ли нормально добраться, если что, дикарями поедем. Знаю, что блокпосты уже убрали, по крайней мере, недавно знакомые спокойно доехали до Абакана, хотя раньше уже за Тогучином всё было перекрыто.
Антон Кононенко, специалист по ИТ и связи
— Собирались куда-нибудь за границу. Например, в Турцию. Теперь всё сорвалось, непонятно, что будет дальше и когда/куда поедем. Думали, в августе полететь, но сейчас неизвестно, что нас ждет во второй половине лета. Может, хотя бы к родственникам в деревню съездим, в Чулымский район.
Максим Михеев, банковский сотрудник
— В отпуск собираюсь в середине или конце июля, поеду на Алтай. Бюджет уже накоплен, палатки собраны, всё готово. Вряд ли поездка сорвется. Уже открыли несколько районов Алтая открыты для туристов, думаю, к тому времени и остальные откроют. Очень люблю бывать там. В прошлом году, например, раз пять ездил на Алтай.
Владимир, строитель
— Честно говоря, планов вообще нет, максимум Алтайский край, Горный Алтай. Теоретически я, конечно, планирую отдохнуть этим летом, но дальние поездки не планирую — сперва хочу избавиться от долгов, всё-таки ситуация в стране непростая.
Юлия Тагун, региональный тренинг-менеджер и пиар-менеджер сети баров
— Этим летом я продаю квартиру, развожусь с мужем, переезжаю из Новосибирска в Москву, и там тоже не будет отпуска, потому что собираюсь постоянно работать, — бар, где я работаю, только-только открывают там. Работаю я в баре «Гадкий Койот», который раньше находился в Новосибирске. В декабре мы открылись в Сингапуре, я сначала туда слетала, а потом в Германию — в марте открывали бар в Кёльне. И как раз тогда начался коронавирус. Когда закрыли границу, то нам пришлось выбираться из Германии окольными путями и затем ещё сидеть две недели на самоизоляции.
Илья Кургузов, юрист
— Вообще планировал полететь этим летом в Питер, там должен был состояться чемпионат Европы по футболу, который в итоге накрылся. Уже всё было спланировано! А получилось вот так. Я уже собирался покупать билеты на матчи (и хорошо, что не купил, хотя знакомые без проблем вернули деньги). Отпуск запланирован, две недели в июле, его, как чемпионат, не отменить. Какие планы? Буду смотреть по ситуации. Надеюсь, скоро всё изменится, потому что многие любимые места в городе закрыты, либо в них введен масочный режим, что тоже непривычно. Скорее всего, поеду к родителям в деревню в Здвинском районе — дрова колоть.
Елена Борисова, специалист по энергетике
— Отпуск через неделю, планирую на выходные слетать в Москву. А так, буду в городе и на даче, она у нас в Рыбачьем поселке.
Виктор, строитель
— Если проблем не будет, то, скорее всего, поеду на Алтай. Обычно работа занимает всё время, на то, чтобы куда-то выбраться, не хватает времени, сегодня вот удалось выйти погулять, а так всегда занят.
Алексей, системный администратор
— Я устроился на работу совсем недавно, поэтому до отпуска ещё надо дожить. Так что всё лето я буду работать, коронавирус мои планы никак не затронул.
А у вас какие планы на лето-2020?
На днях мы спросили у новосибирцев, честно сидевших на карантине, что они чувствуют в связи с тем, что в Новосибирске снимают последние ограничения. Они рассказали, почему сидели дома с конца марта.
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