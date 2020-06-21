«Дикарями поедем»: 9 случайных новосибирцев — о том, как проведут свой отпуск в эпоху коронавируса

На днях мы спросили у новосибирцев, честно сидевших на карантине, что они чувствуют в связи с тем, что в Новосибирске снимают последние ограничения. Они рассказали, почему сидели дома с конца марта.



Куда съездить неподалеку от Новосибирска? Смотрите обзор пяти озер, до которых можно добраться на велосипедах (внутри подробные маршруты).

Если ваш максимум на это лето — дача, то обязательно загляните в нашу рубрику про самые классные дачные сообщества в Новосибирске. В СНТ «Нива» продают самую дорогую дачу — за 18 миллионов рублей. За что владельцы просят такие деньги? Смотрите фотографии из этого садового товарищества.