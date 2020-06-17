12 июня мы начали финальное тестирование всей системы. Это абсолютно уникальный проект. В последний раз проект такого уровня был реализован на «Газпром арена» в Санкт-Петербурге — и хотя он был дороже, но по количеству световых приборов всё равно несопоставим с нашим. Когда подсветка на здании НОВАТа будет доделана, то ей не будет равных во всей России. 1500 световых приборов! Мало того, что их нужно установить, мы должны еще и предусмотреть правильный ракурс подстветки. Это очень тяжело — никто в России никогда этого не делал, у нас просто нет таких специалистов. Всё это мы делаем удаленно с нашими итальянскими партнерами.



Хотели успеть до 12 мая, но не успели — из-за пандемии итальянцы не могли передать нам свои наработки. Сейчас они работают из дома. Мы вышли на финальную стадию. Финал — это Парад Победы 24 июня, нас как Театр Победы будут показывать в онлайн-трансляции, к этому моменту мы должны полностью завершить все работы по наладке подсветки. Так что с 12 по 24 июня — последний этап реального тестирования системы подсветки и её окончательной наладки. Как она будет выглядеть — жители Новосибирска увидят совсем скоро, но внешний вид будет не такой, как на тестовом видео.

В будущем эту систему сможет использовать любой видеохудожник. Мы сделаем конкурс, чтобы молодые художники и видеодизайнеры могли использовать свой контент и делать на нашем оборудовании любые варианты украшения НОВАТа.

— Как пройдет презентация подсветки? Позовете весь город?



— Мы пока не понимаем ограничений с точки зрения карантинных мер, поэтому народ приглашать не будем. Но как только закончится самоизоляция, то мы, безусловно, сделаем презентацию.



— А что с куполом? В мае у стен НОВАТа собиралась целая делегация — активисты, представитель прокуратуры, профессор академии водного транспорта и инженер-архитектор Геннадий Чибряков... По мнению Чибрякова, купол театра и вовсе может обрушиться в любой момент.

— С куполом вообще нет никаких проблем. Мы постоянно делаем мониторинг, разговоры о его опасности — абсолютные инсинуации. Но, теоретически, чтобы с ним не было проблем в ближайшие сто лет, нужно кое-что сделать. Внутри есть деревянные перекрытия, которые якобы являются пожароопасными. С другой стороны, именно деревянные перекрытия показывают, в каком состоянии находится это самое перекрытие. И архитекторы Новосибирска это тоже признают. То есть проблем никаких нет, но существуют мнения, что купол находится в пределах максимально допустимой нагрузки. Впрочем, сегодня нет ни одного действующего предписания о проблемах с техническим состоянием НОВАТа. Нас проверяют — и пусть проверяют, мы полностью открыты и взаимодействуем с проверяющими органами.