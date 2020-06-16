В предыдущих подборках мы уже рассказывали об автомобилях с сомнительным внешним видом: речь шла в основном о редких или слабо продающихся моделях. Но существуют «страшненькие» машины, которые пользуются хорошим спросом, несмотря на свою внешность: есть ведь у автомобиля и другие потребительские качества, которые, вероятно, перевешивают спорный дизайн. Подробнее о таких популярных машинах нашего вторичного рынка — в обзоре Дмитрия Косенко.
Nissan Murano, второе поколение
Nissan Murano первого поколения был прорывным автомобилем в плане дизайна — это как раз тот случай, когда потомок оказался хуже предка. Неудачное переосмысление внешнего вида сделало из Murano какую-то страшную рыбину с вытянутым носом, непонятной оптикой и гипертрофированной радиаторной решеткой. Но машина хороша своим отличным богатым салоном, оснащением и мощью 3,5-литрового двигателя. Вариаторная коробка, с которой могут быть проблемы, сделала цены на этот внедорожник достаточно низкими на вторичке, так что тем, кто хочет комфорта в салоне и динамики, можно присмотреться к этой модели. Сколько стоят Murano на вторичном рыке — смотрите здесь.
Renault Duster I, дорестайл
Неказистый румынский кроссовер под французской маркой завоевал на нашем рынке огромную популярность. Людям была безразлична скучная внешность, грубые дизайнерские линии, простенькие фары, похожие на «глаза в кучу». «Дастер» брал своей неприхотливостью, внедорожными возможностями, надежностью, ну и, конечно, адекватной ценой. Рестайлинг чуть изменил переднюю часть «Дастера», но все равно он остался таким же незамысловатым авто из прошлого. Подробнее о ценах на Renault Duster разных годов выпуска вы узнаете тут.
Toyota Camry, XV50, рестайл
Toyota Camry в 50-м кузове, по мнению многих автолюбителей, органично выглядела до рестайлинга 2014 года. Когда появились этот узкий рыбий нос, огромная «борода» на бампере и непонятные закорючки вокруг противотуманок, машина стала менее гармоничной. Что не помешало её отличным продажам: Camry ценится за ездовой комфорт, надежность, престиж и высокую ликвидность. Подобрать себе Camry в 50-м кузове и увидеть все цены можно тут.
Hyundai ix35
Hyundai ix35 — один из самых популярных кроссоверов этой марки на вторичном рынке благодаря соотношению цена/качество. Но вот изящество — не его конёк, это точно. Куцая радиаторная решетка, маленькие задние арки, низко посаженные дверные ручки, смешение этих непонятных азиатских линий. Но машину всё равно покупают, предложений достаточно много, приличные цены не отпугивают клиентов. Сколько именно стоят кроссоверы Hyundai ix35 на вторичке, смотрите здесь.
Infiniti QX56, второе поколение
Выпускаемый с 2010 года монстр Infiniti QX56 поражает не только размерами, но и жутким оформлением передней части. Фары посажены настолько низко, а радиаторная решетка расположена настолько непропорционально высоко, что автомобиль точь-в-точь похож на какую-то огромную белугу. Зато у машины есть неоспоримые преимущества — размеры, престиж, шикарный салон, полный привод, мощь 5,6-литрового мотора, вот и покупают люди самое огромное изделие Infiniti. Сколько нужно денег на такой автомобиль, смотрите здесь.