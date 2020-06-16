Nissan Murano первого поколения был прорывным автомобилем в плане дизайна — это как раз тот случай, когда потомок оказался хуже предка. Неудачное переосмысление внешнего вида сделало из Murano какую-то страшную рыбину с вытянутым носом, непонятной оптикой и гипертрофированной радиаторной решеткой. Но машина хороша своим отличным богатым салоном, оснащением и мощью 3,5-литрового двигателя. Вариаторная коробка, с которой могут быть проблемы, сделала цены на этот внедорожник достаточно низкими на вторичке, так что тем, кто хочет комфорта в салоне и динамики, можно присмотреться к этой модели. Сколько стоят Murano на вторичном рыке — смотрите здесь.