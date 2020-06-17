«Был поражён тому, сколько всего можно купить на 30 евро»

Основу ассортимента составляют товары под собственными торговыми марками «Декатлона», которые изготовлены по прямым заказам, то есть в цену не включены расходы на маркетинг. Так, в отделе обуви покупатель здесь не найдет ни Nike, ни Adidas, его будут ждать названия, которые вряд ли скажут что-то человеку, который никогда не был в «Декатлоне»: KALENJI, NEWFEEL, TARMAK. То же касается товаров для туризма (QECGUA), велоспорта (ROCKRIDER) и всех прочих отделов.

Интересно, что новосибирцы уже знакомы с «Декатлоном», потому что покупали его товары за границей или в других городах. Винный эксперт Кристина Татьянкина, например, говорит, что специально ездила в Барнаул за SUP-доской (приспособление для плавания, с помощью которого можно грести стоя), потому что «в Новосибирске она стоила вдвое больше». А ресторатор Виктория Коротышева отмечает, что покупает их товары несмотря на то, что пользоваться ими считается «непрестижным».