Одна из крупнейших европейских сетей по торговле спорттоварами — французский «Декатлон» — может выйти на новосибирский рынок уже к концу года. Строительство отдельного здания для её гипермаркета уже идёт на Фабричной, рядом с «Леруа Мерлен». Новосибирским партнером французов стал известный девелопер Тимур Саттаров, чьи последние проекты были ориентированы на людей с достатком выше среднего. «Декатлон» же известен своими низкими ценами и принципиальным отказом от известных брендов.
Где строится «Декатлон»
О намерении построить магазин в Новосибирске в компании говорили ещё в 2016 году. Тогда, правда, речь шла о 2018 годе. Директор по развитию «Decathlon Россия» Юлия Горощеня рассказывала, что компания сейчас выбирает для себя подходящий участок, на котором собирается самостоятельно построить магазин площадью 3–3,5 тыс. кв. м. В итоге строительство началось только в конце 2019 года.
Судя по информации на паспорте объекта, застройщиком является компания известного новосибирского девелопера Тимура Саттарова «Спорт-Инвест». Большинство проектов Саттарова ориентированы на обеспеченных клиентов (универмаг Lukse, жилой комплекс «Монблан», новосибирский фитнес-центр сети World Class и так далее).
«Декатлон» занял вытянутый участок рядом с автомобильной развязкой перед Димитровским мостом. Здесь же, через дорогу расположен один из гипермаркетов «Леруа Мерлен». Строительство уже в самом разгаре, возведена значительная часть первого этажа и начат монтаж каркаса для второго этажа. Объект планируется сдать в четвертом квартале этого года. В группе компаний «Сатико» Тимура Саттарова проект комментировать отказались.
«Декатлон» (Decathlon) — французская сеть спортивных гипермаркетов, которая принадлежит семье Мюлье (владеет также сетями «Ашан» и «Леруа Мерлен»). «Декатлон» позиционирует себя как сеть с невысокими ценами. В России работает около 60 магазинов, в Сибири гипермаркеты уже открыты в Барнауле и Красноярске. Главная особенность «Декатлона» для покупателя состоит в том, что в нём почти нет известных брендов.
«Был поражён тому, сколько всего можно купить на 30 евро»
Основу ассортимента составляют товары под собственными торговыми марками «Декатлона», которые изготовлены по прямым заказам, то есть в цену не включены расходы на маркетинг. Так, в отделе обуви покупатель здесь не найдет ни Nike, ни Adidas, его будут ждать названия, которые вряд ли скажут что-то человеку, который никогда не был в «Декатлоне»: KALENJI, NEWFEEL, TARMAK. То же касается товаров для туризма (QECGUA), велоспорта (ROCKRIDER) и всех прочих отделов.
Интересно, что новосибирцы уже знакомы с «Декатлоном», потому что покупали его товары за границей или в других городах. Винный эксперт Кристина Татьянкина, например, говорит, что специально ездила в Барнаул за SUP-доской (приспособление для плавания, с помощью которого можно грести стоя), потому что «в Новосибирске она стоила вдвое больше». А ресторатор Виктория Коротышева отмечает, что покупает их товары несмотря на то, что пользоваться ими считается «непрестижным».
— Мои трейловые кроссы — недорогие, но мне прям сели. Трейловый рюкзак, кстати, тоже не хуже Solomon, но дешевле в два раза. И беговые носки — беру две пары, хватает на год, — говорит Виктория.
Основатель новосибирской многопрофильной спортивной школы I Love Sport Егор Егошин рассказал, что, впервые попав в магазин сети в Европе, «был поражён тому, сколько всего можно купить на 30 евро».
— Как часто бывает с недорогими вещами, то, что я купил тогда, прослужило всего год. Но для человека, который просто хочет купить базовую экипировку, чтобы начать заниматься, это самый оптимальный вариант, — говорит Егошин.
Рядом с центром, но трудно подобраться
В Новосибирске у «Декатлона» будет, по сути, отдельный магазин. Обычно торговые точки находятся в крупных ТЦ (как, например, в Барнауле) или в ритейл-парках (зоны, где крупноформатные магазины выстроены на одной территории). Это усложнит доступ в гипермаркет покупателям без машин. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена буквально на другой стороне улицы Фабричной.
Руководитель консалтингового агентства RID Analytics Елена Ермолаева признает, что место, выбранное застройщиком, «неоднозначное».
— Очень важно, насколько удобно будут организованы подъезд и выезд и парковка. Вроде как близость к «Леруа» может дать синергетический эффект, если люди будут заезжать по дороге. Но по факту пешком ходить между ними неудобно, только на машине. А для такого магазина, как «Декатлон», отсутствие удобной пешеходной доступности — это минус, — говорит эксперт.
Впрочем, единственный прямой конкурент «Декатлона» — крупноформатный магазин на Ипподромской сети «Спортмастер» — также имеет слабую пешеходную доступность. В целом же в Новосибирске сейчас на рынке спортивных товаров кроме «Спортмастера» (который работает в более высокой ценовой нише) конкурентов пока не просматривается. Сеть «Интерспорт», у которой в своё время было несколько магазинов в крупных торговых центрах, сейчас сократилась до единственной торговой точки в Академгородке. А сеть «Спортугалия» закрыла свою последнюю точку в Новосибирске в мае прошлого года.