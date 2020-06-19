Как дачники захватили остров в 15 минутах от метро. У них свой песчаный пляж, хвойный лес и катера

Сегодня в рубрике «Классно на даче» мы решили вспомнить наш материал про остров Кудряш. Это необычное место находится недалеко от центра, но добраться туда можно только на лодке. С одной стороны — сложно, с другой — романтика. Несмотря на все сложности с доставкой стройматериалов, на острове умудрились построить больше тысячи дач. Все минусы жизни на острове перекрывает главный плюс — отсутствие машин, а как следствие — тишина и свежий воздух. Летом песчаные пляжи и чистая Обь привлекают «заезжих чаек» — так местные жители называют туристов, которые массово высаживаются на берегу в выходные. Как живут дачники на острове посреди Оби — в материале Анны Богдановой.
Дача с катером впридачу
Дача на острове Кудряш — это место с изюминкой. Дело в том, что сам процесс доставки на остров — это уже романтика: не автобус, электричка или машина, а верхняя палуба теплохода или несущийся по волнам катер. От пристани речного вокзала теплоход идёт около часа. Взрослый билет стоит 110 рублей, детский — 55, дети до 5 лет бесплатно. Минус в том, что ходит он редко, всего трижды в неделю. Альтернатива — лодка или катер: с левого берега через протоку на вёслах, с правого — на катерах и моторках от пристани возле базы ГУВД.
Лодки курсируют с острова на большую землю с 6 до 21 часа, в среднем примерно каждые 15 минут. С правого берега проезд стоит 50 рублей, с левого — 30.
— Мы лицензированные, — говорит перевозчик Вячеслав Носиков, который работает на переправе уже 23 года. — Каждый пассажир застрахован на 2 миллиона 400 тысяч рублей, застрахован и груз на 35 тысяч.
По его словам, работают шесть катеров, возят по очереди. По требованию — даже ночью.
— Естественно, цена уже другая. После 12 ночи будет 1000 рублей, — говорит он.
Именно этот момент — невозможность в любой момент оказаться на большой земле — и пугает, но, как говорят местные, можно без проблем в любой момент позвонить лодочникам, они не откажут, «ребята они адекватные». Если кому-то стало плохо, скорая подъезжает к берегу, туда же приезжает МЧС с лодкой.
— Но, как правило, мы сами на берег увозим, потому что пока лодку снимут, заведут, — объяснил Вячеслав.
В этом году сезон на Кудряше начался рано — в конце апреля. Как правило, навигация открывается в начале мая и открыта до октября.
— И в снег, и в дождь возим, люди в валенках до ноября почти ездят, — говорят перевозчики.
Чтобы перевезти груз, к лодкам цепляют баржу, цены на перевозку стройматериалов договорные. Могут и просто так перевезти, по словам лодочников, — как договоришься.
Остров Кудряш: свой песчаный пляж и домики с пристанями
Узкие тропинки, напоминающие джунгли, заросли с растущим по берегам плющом, прозрачная вода, песчаные пляжи, самодельные пристани, расписные домики и путаные переулки — примерно так можно описать остров тем, кто про него ничего не знает. Кудряш можно обойти за пару часов, но легко запутаться — идти по протоптанной улочке и уткнуться в чью-то калитку.
Правда, несколько островных «магистралей» всё же есть — никаких Ленина и Октябрьских, только летние тёплые названия: Проточная, Центральная, Озёрная, Лесная.
Приезжие облюбовали песчаную полосу со стороны правого берега. Пляж здесь начинается прямо у лодочной остановки. У протоки со стороны левого берега — тише, теплее и мельче, поэтому здесь лучше купаться с маленькими детьми. Местные жители называют это место Инюшкой.
Как дачники захватили остров
На Кудряше около полутора тысяч дач, осваивать территорию начали с конца 60-х. Участки расположены в хаотичном порядке. «Сначала, насколько я знаю, самозахватом всё было, а потом уже узаконили. Народ брал себе по 13 соток, а потом начали делить — никакой планировки вообще нет. Дом, тут же туалет стоит. У некоторых домик, а продолжение участка дальше, потому что проложили дорогу», — говорят дачники.
«По документам, еще в 80-х годах острова были включены в черту города. Однако в 2002 году Новосибирская область формировала свои границы и каким-то образом включила их в свою территорию, — рассказывал НГС в 2008 году глава градостроительной комиссии Вячеслав Илюхин.
В том году возникли споры за территорию острова, который когда-то относился к Новосибирску — в 2001 году, согласно решению городского Совета об утверждении границ города, острова Кудряш и Медвежий входили в состав Ленинского района. Но, позже, когда рассматривали генплан, островов на схеме почему-то не оказалось. Тогда, 12 лет назад, власти объяснили это тем, что произошла «техническая ошибка». Грубо говоря, использовали старые данные, в которых оба острова числились в составе именно Новосибирского сельского района.
Сегодня остров Кудряш находится в ведомстве администрации Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области — схема территорий опубликована на сайте ведомства. Местные уже не помнят этих моментов, просто констатируют, что формально они не относятся к городу.
Как живут островитяне
Владельцев дач на Кудряше называют островитянами. У них свои группы в соцсетях. В WhatsApp они обсуждают проблемы острова, делятся фотографиями. К приезжим относятся прохладно — из-за того, что после них приходится убирать.
— Пляжик у нас неплохой здесь и много приезжих в выходные дни. И вот это проблема, вплоть до того, что на пляжах жгут костры, и всё это остаётся, — сетует дачница Юлия. — У меня есть два 14-летних внука, берём пакеты и идём по берегу собирать мусор.
Местные жители стараются не ссориться.
— Тут видите, как тесно — если мы поругаемся, что будет тогда, какой смысл в этой даче, — рассуждает Юлия. — Вот недавно сообщение в группе: «Народ, народ, на Центральной пожар!» Все, кто может, побежали с вёдрами. Это хорошо, что был выходной, народу много. По цепочке всё передавали, удалось дом отстоять.
Но это, скорее, исключительный случай. Как говорят дачники, с пожарами сложно. Приезжают по сути зафиксировать факт пожара для страховой. Кроме этого, в числе минусов называют перебои с электричеством, несмотря на то что на острове всё недавно поменяли и отремонтировали.
Строительство дома на острове — это вообще процесс сложный. Перевозить стройматериалы можно либо на лодках, либо угадать момент поздней осенью, когда вода уходит из протоки и к самой широкой улице может подъехать транспорт.
На острове четыре продуктовых магазина. Самый известный — «8-й причал». Не потому, что восемь причалов на острове (вообще, он один), а потому, что рядом с 8-м переулком.
Островитяне говорят, что все эти минусы перекрывает главный плюс — отсутствие машин, соответственно чистый воздух. Кроме того, здесь много мест для рыбалки и грибной лес в конце острова.
Дом необычных скульптур
За 60 лет здесь умудрились построить около полутора тысяч дач. Дачки на сваях маленькие, но уютные. Некоторые домики стали достопримечательностью острова. Можно часами гулять и рассматривать резные балкончики, живые изгороди и расписные стены.
В конце острова со стороны левого берега уже 9 лет живёт сторож Игорь Данилов. Он не уезжает с острова даже зимой, говорит, что всего хватает и что зимой здесь даже лучше. Рядом с его сторожкой целая мастерская, где он делает гипсовые скульптуры.
— Вот в следующем году к августу приходите. Я хочу сделать выставку по мотивам произведений Бориса Валеджио, — делился он своими планами. Фигуры, которые сейчас стоят на территории мастерской, он называет баловством и набросками, а то, что будет, всех удивит.
Сколько стоит поселиться на острове
Дачи на острове Кудряш стоят не запредельных денег. Например, на N1.RU нашлось объявление о продаже старого дома площадью 80 метров на участке 5 соток за полмиллиона рублей. Есть баня, водокачка, из посадок: 2 яблони, вишня, облепиха, крыжовник.
Целый раздел о продаже и покупке дач есть в официальной группе острова Кудряш «Вконтакте». Например, старый двухэтажный дом на участке 5,5 соток зимой продавали за 430 тысяч рублей. Как говорилось в объявлении — на участке много разных посадок (слива, вишня, виноград, черноплодка, груша, яблоня, два сорта жимолости, смородина, малина, облепиха и калина), а также три теплицы. В подарок покупателю предлагали металлическую лодку. Заброшенный покосившийся домик на участке 5 соток по улице Центральной весной был в продаже за 220 тысяч рублей. В подарок — опять же лодка (с ней жить на острове как-то приятнее). В конце мая выставили объявление о продаже двухэтажного ухоженного домика с облагороженной территорией за 600 тысяч рублей.
Кроме купли/продажи, как выяснилось, много желающих арендовать здесь дачу. Люди готовы платить, например, полсотни тысяч рублей за аренду дачи-коттеджа со всеми условиями. Но объявлений о сдаче дачи в аренду на острове пока нет.
Если бродить по острову, можно найти занятные вещи: то знак метрополитена, то предостережение о приближающемся поезде. Заблудиться вряд ли получится — главное, знать, где право, где лево.
Когда в выходные приходит теплоход, сотрудники магазина включают музыку, например «Прощание славянки».
— Для чего? Чтобы поднять настроение людям, — объясняет продавец. — Не зря же аппаратуру поставили.
Несколько лет назад корреспонденты НГС проехали по самым красивым островам Обского моря — туристы называют их миксом Кубы, Мальдив и Гоа.
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