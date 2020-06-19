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Как дачники захватили остров в 15 минутах от метро. У них свой песчаный пляж, хвойный лес и катера

На острове Кудряш своя атмосфера — здесь стараются не ссориться и продают дома сразу с лодками

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Остров Кудряш — это первая остановка теплохода, который три раза в неделю ходит до Седовой Заимки

Остров Кудряш — это первая остановка теплохода, который три раза в неделю ходит до Седовой Заимки

Сегодня в рубрике «Классно на даче» мы решили вспомнить наш материал про остров Кудряш. Это необычное место находится недалеко от центра, но добраться туда можно только на лодке. С одной стороны — сложно, с другой — романтика. Несмотря на все сложности с доставкой стройматериалов, на острове умудрились построить больше тысячи дач. Все минусы жизни на острове перекрывает главный плюс — отсутствие машин, а как следствие — тишина и свежий воздух. Летом песчаные пляжи и чистая Обь привлекают «заезжих чаек» — так местные жители называют туристов, которые массово высаживаются на берегу в выходные. Как живут дачники на острове посреди Оби — в материале Анны Богдановой.

Дача с катером впридачу

Переправы есть с правого и с левого берега Оби

Переправы есть с правого и с левого берега Оби

Дача на острове Кудряш — это место с изюминкой. Дело в том, что сам процесс доставки на остров — это уже романтика: не автобус, электричка или машина, а верхняя палуба теплохода или несущийся по волнам катер. От пристани речного вокзала теплоход идёт около часа. Взрослый билет стоит 110 рублей, детский — 55, дети до 5 лет бесплатно. Минус в том, что ходит он редко, всего трижды в неделю. Альтернатива — лодка или катер: с левого берега через протоку на вёслах, с правого — на катерах и моторках от пристани возле базы ГУВД.

Через протоку со стороны левого берега пассажиров перевозят на вёсельных лодках

Через протоку со стороны левого берега пассажиров перевозят на вёсельных лодках

Лодки курсируют с острова на большую землю с 6 до 21 часа, в среднем примерно каждые 15 минут. С правого берега проезд стоит 50 рублей, с левого — 30.

— Мы лицензированные, — говорит перевозчик Вячеслав Носиков, который работает на переправе уже 23 года. — Каждый пассажир застрахован на 2 миллиона 400 тысяч рублей, застрахован и груз на 35 тысяч.

По его словам, работают шесть катеров, возят по очереди. По требованию — даже ночью.

— Естественно, цена уже другая. После 12 ночи будет 1000 рублей, — говорит он.

Переправа работает с середины апреля — начала мая до поздней осени

Переправа работает с середины апреля — начала мая до поздней осени

Именно этот момент — невозможность в любой момент оказаться на большой земле — и пугает, но, как говорят местные, можно без проблем в любой момент позвонить лодочникам, они не откажут, «ребята они адекватные». Если кому-то стало плохо, скорая подъезжает к берегу, туда же приезжает МЧС с лодкой.

— Но, как правило, мы сами на берег увозим, потому что пока лодку снимут, заведут, — объяснил Вячеслав.

В будни лодки начинают ходить с 6 утра, чтобы люди успевали на работу

В будни лодки начинают ходить с 6 утра, чтобы люди успевали на работу

В этом году сезон на Кудряше начался рано — в конце апреля. Как правило, навигация открывается в начале мая и открыта до октября.

— И в снег, и в дождь возим, люди в валенках до ноября почти ездят, — говорят перевозчики.

Чтобы перевезти груз, к лодкам цепляют баржу, цены на перевозку стройматериалов договорные. Могут и просто так перевезти, по словам лодочников, — как договоришься.

На острове несколько улиц с названиями, остальные домики стоят в переулках, каждый из которых имеет порядковый номер

На острове несколько улиц с названиями, остальные домики стоят в переулках, каждый из которых имеет порядковый номер

Остров Кудряш: свой песчаный пляж и домики с пристанями

Узкие тропинки, напоминающие джунгли, заросли с растущим по берегам плющом, прозрачная вода, песчаные пляжи, самодельные пристани, расписные домики и путаные переулки — примерно так можно описать остров тем, кто про него ничего не знает. Кудряш можно обойти за пару часов, но легко запутаться — идти по протоптанной улочке и уткнуться в чью-то калитку.

Мусор вывозят, говорят дачники, но всё равно на острове от него никуда не деться, он не только от туристов, но и от самих местных жителей

Мусор вывозят, говорят дачники, но всё равно на острове от него никуда не деться, он не только от туристов, но и от самих местных жителей

Правда, несколько островных «магистралей» всё же есть — никаких Ленина и Октябрьских, только летние тёплые названия: Проточная, Центральная, Озёрная, Лесная.

На побережье много больших камней&nbsp;— местные жители вспоминают, как их привозили для укрепления берега

На побережье много больших камней — местные жители вспоминают, как их привозили для укрепления берега

Приезжие облюбовали песчаную полосу со стороны правого берега. Пляж здесь начинается прямо у лодочной остановки. У протоки со стороны левого берега — тише, теплее и мельче, поэтому здесь лучше купаться с маленькими детьми. Местные жители называют это место Инюшкой.

Как дачники захватили остров

На острове около полутора тысяч дач

На острове около полутора тысяч дач

На Кудряше около полутора тысяч дач, осваивать территорию начали с конца 60-х. Участки расположены в хаотичном порядке. «Сначала, насколько я знаю, самозахватом всё было, а потом уже узаконили. Народ брал себе по 13 соток, а потом начали делить — никакой планировки вообще нет. Дом, тут же туалет стоит. У некоторых домик, а продолжение участка дальше, потому что проложили дорогу», — говорят дачники.

По словам дачников, как правило, весной дома не затапливает, но вспоминают наводнение в 2015 году. После него с острова пропали ёжики

По словам дачников, как правило, весной дома не затапливает, но вспоминают наводнение в 2015 году. После него с острова пропали ёжики

«По документам, еще в 80-х годах острова были включены в черту города. Однако в 2002 году Новосибирская область формировала свои границы и каким-то образом включила их в свою территорию, — рассказывал НГС в 2008 году глава градостроительной комиссии Вячеслав Илюхин.

Иногда встречаются полузаброшенные дачи — как говорят соседи — хозяева постарели, детям не нужно

Иногда встречаются полузаброшенные дачи — как говорят соседи — хозяева постарели, детям не нужно

В том году возникли споры за территорию острова, который когда-то относился к Новосибирску — в 2001 году, согласно решению городского Совета об утверждении границ города, острова Кудряш и Медвежий входили в состав Ленинского района. Но, позже, когда рассматривали генплан, островов на схеме почему-то не оказалось. Тогда, 12 лет назад, власти объяснили это тем, что произошла «техническая ошибка». Грубо говоря, использовали старые данные, в которых оба острова числились в составе именно Новосибирского сельского района.

Самая широкая улица — Озёрная&nbsp;

Самая широкая улица — Озёрная 

Сегодня остров Кудряш находится в ведомстве администрации Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области — схема территорий опубликована на сайте ведомства. Местные уже не помнят этих моментов, просто констатируют, что формально они не относятся к городу.

Кстати, на Яндекс.Картах можно найти нужную улицу. Домик, правда, придётся искать на месте

Кстати, на Яндекс.Картах можно найти нужную улицу. Домик, правда, придётся искать на месте

Как живут островитяне

Владельцев дач на Кудряше называют островитянами. У них свои группы в соцсетях. В WhatsApp они обсуждают проблемы острова, делятся фотографиями. К приезжим относятся прохладно — из-за того, что после них приходится убирать.

Островитяне не против приезжих, но недовольны тем, что после выходных остров превращается в помойку

Островитяне не против приезжих, но недовольны тем, что после выходных остров превращается в помойку

— Пляжик у нас неплохой здесь и много приезжих в выходные дни. И вот это проблема, вплоть до того, что на пляжах жгут костры, и всё это остаётся, — сетует дачница Юлия. — У меня есть два 14-летних внука, берём пакеты и идём по берегу собирать мусор.

До большой земли на лодке ехать 5–7 минут

До большой земли на лодке ехать 5–7 минут

Местные жители стараются не ссориться.

— Тут видите, как тесно — если мы поругаемся, что будет тогда, какой смысл в этой даче, — рассуждает Юлия. — Вот недавно сообщение в группе: «Народ, народ, на Центральной пожар!» Все, кто может, побежали с вёдрами. Это хорошо, что был выходной, народу много. По цепочке всё передавали, удалось дом отстоять.

В конце острова есть хвойный лес, куда островитяне ходят за грибами

В конце острова есть хвойный лес, куда островитяне ходят за грибами

Но это, скорее, исключительный случай. Как говорят дачники, с пожарами сложно. Приезжают по сути зафиксировать факт пожара для страховой. Кроме этого, в числе минусов называют перебои с электричеством, несмотря на то что на острове всё недавно поменяли и отремонтировали.

У многих дачников есть свои лодки

У многих дачников есть свои лодки

Строительство дома на острове — это вообще процесс сложный. Перевозить стройматериалы можно либо на лодках, либо угадать момент поздней осенью, когда вода уходит из протоки и к самой широкой улице может подъехать транспорт.

Рыбаки ловят щук, окуней и лещей

Рыбаки ловят щук, окуней и лещей

На острове четыре продуктовых магазина. Самый известный — «8-й причал». Не потому, что восемь причалов на острове (вообще, он один), а потому, что рядом с 8-м переулком.

Островитяне говорят, что все эти минусы перекрывает главный плюс — отсутствие машин, соответственно чистый воздух. Кроме того, здесь много мест для рыбалки и грибной лес в конце острова.

Дом необычных скульптур

Первые дома появились на острове в конце 60-х

Первые дома появились на острове в конце 60-х

За 60 лет здесь умудрились построить около полутора тысяч дач. Дачки на сваях маленькие, но уютные. Некоторые домики стали достопримечательностью острова. Можно часами гулять и рассматривать резные балкончики, живые изгороди и расписные стены.

Сторож Игорь Данилов

Сторож Игорь Данилов

В конце острова со стороны левого берега уже 9 лет живёт сторож Игорь Данилов. Он не уезжает с острова даже зимой, говорит, что всего хватает и что зимой здесь даже лучше. Рядом с его сторожкой целая мастерская, где он делает гипсовые скульптуры.

Дом скульптора

Дом скульптора

— Вот в следующем году к августу приходите. Я хочу сделать выставку по мотивам произведений Бориса Валеджио, — делился он своими планами. Фигуры, которые сейчас стоят на территории мастерской, он называет баловством и набросками, а то, что будет, всех удивит.

Эту фигуру Игорь Данилов шутя называет автопортретом

Эту фигуру Игорь Данилов шутя называет автопортретом

Сколько стоит поселиться на острове

Дачи на острове Кудряш стоят не запредельных денег. Например, на N1.RU нашлось объявление о продаже старого дома площадью 80 метров на участке 5 соток за полмиллиона рублей. Есть баня, водокачка, из посадок: 2 яблони, вишня, облепиха, крыжовник.

Целый раздел о продаже и покупке дач есть в официальной группе острова Кудряш «Вконтакте». Например, старый двухэтажный дом на участке 5,5 соток зимой продавали за 430 тысяч рублей. Как говорилось в объявлении — на участке много разных посадок (слива, вишня, виноград, черноплодка, груша, яблоня, два сорта жимолости, смородина, малина, облепиха и калина), а также три теплицы. В подарок покупателю предлагали металлическую лодку. Заброшенный покосившийся домик на участке 5 соток по улице Центральной весной был в продаже за 220 тысяч рублей. В подарок — опять же лодка (с ней жить на острове как-то приятнее). В конце мая выставили объявление о продаже двухэтажного ухоженного домика с облагороженной территорией за 600 тысяч рублей.

Кроме купли/продажи, как выяснилось, много желающих арендовать здесь дачу. Люди готовы платить, например, полсотни тысяч рублей за аренду дачи-коттеджа со всеми условиями. Но объявлений о сдаче дачи в аренду на острове пока нет.

Раньше, говорят местные жители, было мало заборов, теперь приходится ходить по узким переулкам, как по тоннелям

Раньше, говорят местные жители, было мало заборов, теперь приходится ходить по узким переулкам, как по тоннелям

Если бродить по острову, можно найти занятные вещи: то знак метрополитена, то предостережение о приближающемся поезде. Заблудиться вряд ли получится — главное, знать, где право, где лево.

Островитяне сами выстраивают пристани возле своих дач

Островитяне сами выстраивают пристани возле своих дач

Когда в выходные приходит теплоход, сотрудники магазина включают музыку, например «Прощание славянки».

— Для чего? Чтобы поднять настроение людям, — объясняет продавец. — Не зря же аппаратуру поставили.

Несколько лет назад корреспонденты НГС проехали по самым красивым островам Обского моря — туристы называют их миксом Кубы, Мальдив и Гоа.

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Вы считаете своё дачное общество лучшим в округе, а соседей — самыми дружными? В вашем обществе есть необычные дома, традиции или достопримечательности? Расскажите об этом Лизе Пичугиной, и мы напишем об этом интересную статью.

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