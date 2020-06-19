Как дачники захватили остров в 15 минутах от метро. У них свой песчаный пляж, хвойный лес и катера

Лодки курсируют с острова на большую землю с 6 до 21 часа, в среднем примерно каждые 15 минут. С правого берега проезд стоит 50 рублей, с левого — 30.

— Мы лицензированные, — говорит перевозчик Вячеслав Носиков, который работает на переправе уже 23 года. — Каждый пассажир застрахован на 2 миллиона 400 тысяч рублей, застрахован и груз на 35 тысяч.



По его словам, работают шесть катеров, возят по очереди. По требованию — даже ночью.

— Естественно, цена уже другая. После 12 ночи будет 1000 рублей, — говорит он.

