После нескольких коронавирусных месяцев дополнительные деньги никому не помешают, тем более если эти деньги — ваши собственные, надо только забрать. Нет, мы говорим не о старых долгах (хотя про них тоже можно напомнить должникам), а о налоговом вычете. Если вы его еще не оформили, то сейчас — самое время. Пройдите тест и проверьте, все ли свои налоговые права вы знаете и сможете ли вернуть деньги с первого раза. А в конце ищите полезную видеоинструкцию от юриста.
Хотите получить налоговый вычет на ребенка, но работаете по договору ГПХ. Получится?
Вы оплачиваете обучение в вузе самостоятельно, благодаря тому что подрабатываете в свободное время. Сможете получить вычет за обучение?
Ребенок ходит в платный развивающий кружок. За такое обучение полагается вычет?
На что распространяется вычет на лечение?
Купили за свои деньги дорогую инсулиновую помпу. Сколько сможете вернуть?
Землю купили, а дом на ней сами построили. Сможете получить вычет на недвижимость?
Что-то много налога с вас взяли, должны были меньше. Что делать?
Выиграли в лотерею, заплатили налог, теперь хотите оформить вычет. Получится?
Подаете документы на налоговый вычет онлайн. Что будете отправлять?
А теперь послушайте, что говорит юрист: чтобы уже точно запомнить все правила и не ударить в грязь лицом перед налоговиками.
Видео: Сеть городских порталов