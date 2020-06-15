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Чем больше правил знаете, тем больше налога вернете

Чем больше правил знаете, тем больше налога вернете

После нескольких коронавирусных месяцев дополнительные деньги никому не помешают, тем более если эти деньги — ваши собственные, надо только забрать. Нет, мы говорим не о старых долгах (хотя про них тоже можно напомнить должникам), а о налоговом вычете. Если вы его еще не оформили, то сейчас — самое время. Пройдите тест и проверьте, все ли свои налоговые права вы знаете и сможете ли вернуть деньги с первого раза. А в конце ищите полезную видеоинструкцию от юриста.

Хотите получить налоговый вычет на ребенка, но работаете по договору ГПХ. Получится?

    Вы оплачиваете обучение в вузе самостоятельно, благодаря тому что подрабатываете в свободное время. Сможете получить вычет за обучение?

      Ребенок ходит в платный развивающий кружок. За такое обучение полагается вычет?

        На что распространяется вычет на лечение?

          Купили за свои деньги дорогую инсулиновую помпу. Сколько сможете вернуть?

            Землю купили, а дом на ней сами построили. Сможете получить вычет на недвижимость?

              Что-то много налога с вас взяли, должны были меньше. Что делать?

                Выиграли в лотерею, заплатили налог, теперь хотите оформить вычет. Получится?

                  Подаете документы на налоговый вычет онлайн. Что будете отправлять?

                    А теперь послушайте, что говорит юрист: чтобы уже точно запомнить все правила и не ударить в грязь лицом перед налоговиками.

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