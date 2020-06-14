В ночь с пятницы на субботу, 13 июня, в садовом товариществе «Изумруд» Новосибирской области неизвестные выстрелили в грудь мужчине — он скончался в больнице. По подозрению в убийстве задержаны шесть человек. По словам местных жителей, погибший вместе с друзьями отмечал в СНТ мальчишник — с криками, выстрелами и пьяной ездой. Вечеринка продолжилась дракой — ребята подрались с одним из местных жителей, Романом, ему разбили голову булыжником. Сейчас по соцсетям расходятся сообщения, что именно Роман вместе с соседями может быть причастен к убийству, но местные в это не верят. Что же на самом деле произошло в садовом товариществе — криминальный журналист Алёна Истомина отправилась на место убийства, чтобы разобраться в этой запутанной истории.
Официально
По информации МВД, мужчина 1998 года рождения скончался в больнице от ранения в грудь.
— По предварительной информации, в ходе конфликта между двумя компаниями отдыхающих граждан произошла драка, в ходе которой один мужчина выстрелил в другого из травматического пистолета, — кратко пояснили в ведомстве.
На причастность к конфликту сейчас проверяют шестерых человек. А следственный комитет уже возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).
Наглый и хамоватый сосед
СНТ «Изумруд» находится недалеко от села Плотниково. У входа в сообщество расположен единственный магазин, в котором два отдела — один с продуктами, второй с дешёвым пивом на разлив. Через несколько метров — раздвижные ворота, которые открываются с пульта охраны. Впрочем, попасть в СНТ может любой — председатель открывает их, как только видит у ворот любой автомобиль, документы и цель визита у гостей не спрашивают.
Сразу у входа — небольшой деревянный домик, в котором перебирает бумажки председатель сообщества. Общительный и улыбчивый седовласый пенсионер с ходу заявляет — ничего о событиях прошлой ночи он не знает. Камеры есть только на входе (следователи уже отследили по ним автомобили участников вчерашнего конфликта), а единственный охранник работает строго с восьми утра до пяти вечера. Прошлой ночью он спал, как и положено по графику.
Молодых людей, в компании которых погибший отмечал мальчишник, председатель не знает.
— Видите, какие сейчас заборы? Это раньше был штакетничек, и если кто к кому приезжал — мы видели, — объясняет свою неосведомленность председатель. — Постоишь, посмотришь жалостливыми глазами — на шашлык пригласят. А за этими заборами никого не видно. Кто там что делает — бог его знает. Начнёшь интересоваться — можешь в лоб получить.
По словам местных жителей, владельцы у дома на улице Светлой, где отмечали мальчишник, сменились около года назад. С того времени, по их наблюдениям, там регулярно собирались большие компании. Соседи характеризуют предположительного владельца — молодого человека, который чаще всего появлялся в этом доме — как наглого и хамоватого человека. Дескать, с его резкостью и беспардонностью сталкивались даже пожилые люди.
— Никто даже не знает его имени, человек нормально не умеет общаться, — объясняет местный житель Денис. — С прошлого года начались сходняки. До этого была тихая улица спокойного дачного сообщества. Ну, и вот закономерный результат этих гулянок.
Старожилы СНТ считают нового соседа непростым человеком, аргументируя это дорогими автомобилями, которые появляются у ворот дома — там видели «Бугатти Вейрон», «Бентли», «Ламборджини», «Феррари» и коллекционные модели «Мерседесов».
Недалеко от «непростого соседа» в деревянном двухэтажном домике живёт семейная пара с ребёнком — Роман и Анна.
— Там раньше две сестры жили, — рассказывает энергичный пенсионер, разъезжающий по сообществу на стареньком велосипеде. — У них бабушка умерла. С самого начала, как сообщество организовалось, они целым поколением тут жили. А потом появился Ромка — он женился на дочке, Анне. Ничего плохого сказать не могу, хороший работящий парень, с женой они не ругаются. С нами, стариками, здоровается, нужна какая-то помощь — всегда поможет.
Мальчишник с пьяной ездой и драками
Вечером 12 июня Роман вместе с друзьями отмечал день рождения — сидели возле дома, в беседке. В тот же день, и тоже с вечера, к «хамоватому соседу» приехали друзья, на мальчишник.
— С этого мальчишника, мама дорогая, все пьяные были, просто в ноль, — утверждает очевидец. — Соседи не могли мимо них проехать. Они встают с пивом на дороге, глаза пьянющие, отходить с дороги не хотят, матерятся и орут. Такое ощущение, что ребята с самого вечера искали с кем бы сцепиться.
По словам местных жителей, в доме, где отмечали мальчишник, с вечера были слышны крики и громкая музыка. Несколько человек рассказали, как видели, что какие-то пьяные парни гоняли по центральным улицам СНТ на дорогих машинах. А в доме по соседству слышали, как около часа ночи за одним из гуляющих на мальчишнике приехала жена.
Примерно с этого времени местные жители слышали странные звуки, похожие то ли на фейерверки, то ли на выстрелы и женские крики. Закончилось всё часа в четыре ночи.
— Я проснулся от звуков выстрелов, сколько времени точно было — не знаю. Потом женщина закричала: «Моего мужа сейчас убьют!». И тишина. А утром оказалось, что на месте работает полиция. Сам видел нескольких человек, — вспоминает Денис. — Также говорили, что приезжал СОБР, изъял в каком-то доме оружие.
Версия близких Романа
Весь СНТ знает о том, что перед смертью у погибшего произошёл конфликт с Романом — тем более, что его семья не скрывает этого, а с ужасом рассказывает о страшных и непонятных событиях той ночи.
— Где-то около часа ночи к нам во двор зашла толпа, — рассказывает Анна, жена Романа. — Они хотели выяснить что-то по какой-то геолокации. Мы сидели у себя в беседке отдыхали, а они про какую-то геолокацию кричат. Их посылают, они уходят. Мы уходим домой, спать ложимся. А они потом возвращаются толпой, выяснять, кого тут на *** [далеко] послали.
Девушка утверждает, что погибший сам схватил огромный булыжник и вместе со своими друзьями пробил этим камнем Роману голову. Уже утром этот булыжник забрали следователи.
— То, что стреляли, мы узнали только утром, — продолжает Анна. — Нам это уже полицейские сказали, когда пришли — Рома и не отрицал, что ругался с погибшим мужчиной. Все видели, как тот его забивал, мы еле оттащили и еле выгнали всю эту компанию из своего же дома. Непонятно, кто стрелял. В конце улицы это произошло вроде как, точное место даже вам не скажу.
На вопрос о причастности Романа или его друзей к произошедшему Анна говорит, что главное доказательство — то, что следователи отпустили и мужа, и всех его знакомых домой.
— Это всё очень печально, что в принципе такая ситуация произошла. Страшно, — продолжает Анна. — Я в шоке до сих пор. Но, честно скажу, меня радует, что полиция хорошо работает, что там разобрались и моего мужа отпустили.
С самим Романом нам поговорить не удалось — со слов жены, он уехал по делам.
— Это компания как вспышка молнии, их до этого никто не видел. Приехали, натворили делов и уехали, — говорит ещё одна местная жительница. — Вон, они заходили, покупали пиво — и все говорят, что первый раз их видели. А в доме этом, где мальчишник произошёл, сейчас на удивление тихо. Хозяин дома уехал, тишина стоит — мы такой тишины с того дня, как он заселился на нашу улицу, не слышали.
Версия второй стороны
Местные жители, с которыми говорил корреспондент НГС, уверены в невиновности Романа.
— Ромка уже дома, его отпустили, это я вам точно говорю, да всех с Ромкиной стороны отпустили, — объясняет местный житель Сергей. — Если бы это они были, разве менты бы от них отстали? Да и когда тут ОМОН не ОМОН по сообществу бегал, они рассказывали, что стреляли в самом конце Светлой улицы, а не возле Ромкиного дома. Да, мне Ромка говорил лично, что он еле выгнал их. Но ему было главное из своей квартиры их выгнать, вот и всё.
Многие местные возмущены тем, что сейчас через социальные сети и группы в WhatsApp
распространяется анонимное сообщение якобы от подруги погибшего парня:
— Сегодня ночью в СНТ «Изумруд» компания наших парней, которые гуляли мальчишник, случайно наткнулась на непростых людей на крутых тачках. Была драка, били всех, даже женщину, маму одного из наших. В какой-то момент послышались выстрелы. Пистолетов было несколько. И одному человеку из нашей компании пуля попала сквозь стекло, в тот момент, когда он попытался уехать на автомобиле от этого ужаса. В автомобиле были ещё девушка и ребёнок, — говорится в сообщении. — Сейчас начали следствие, всех допрашивают, пишем вам, чтобы создать общественный резонанс. Люди, повторюсь, непростые. Кто-то сказал, что это бандиты с левого берега. У парня осталась без отца маленькая дочка пяти лет.
Большинство тех, кто показывал мне это сообщение в телефоне, как один утверждают, что Роман — никакой не бандит, а обычный парень, а на дорогих автомобилях ездят как раз-таки ребята, отмечавшие в ту ночь мальчишник.
— Непонятно — зачем они это делают? Чтобы посадить кого-то из местных? Так не получится, полиция уже во всём разобралась, — недоумевает Сергей. — Себя обелить? Так тоже непонятно зачем, люди-то всё равно знают, как оно было на самом деле.
Связаться с автором данных сообщений корреспонденту НГС не удалось.
Если вы знали погибшего мужчину или людей, присутствующих ночью 13 июня на мальчишнике в СНТ «Изумруд», или у вас есть какая-то информация по данному делу, свяжитесь с нашим криминальным обозревателем Алёной Истоминой по номеру 8 953 775 22 29. Можно анонимно. Нам важно освятить и выслушать позицию второй стороны этого запутанного конфликта
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