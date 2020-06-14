Официально

По информации МВД, мужчина 1998 года рождения скончался в больнице от ранения в грудь.

— По предварительной информации, в ходе конфликта между двумя компаниями отдыхающих граждан произошла драка, в ходе которой один мужчина выстрелил в другого из травматического пистолета, — кратко пояснили в ведомстве.

На причастность к конфликту сейчас проверяют шестерых человек. А следственный комитет уже возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).

Наглый и хамоватый сосед

СНТ «Изумруд» находится недалеко от села Плотниково. У входа в сообщество расположен единственный магазин, в котором два отдела — один с продуктами, второй с дешёвым пивом на разлив. Через несколько метров — раздвижные ворота, которые открываются с пульта охраны. Впрочем, попасть в СНТ может любой — председатель открывает их, как только видит у ворот любой автомобиль, документы и цель визита у гостей не спрашивают.

Сразу у входа — небольшой деревянный домик, в котором перебирает бумажки председатель сообщества. Общительный и улыбчивый седовласый пенсионер с ходу заявляет — ничего о событиях прошлой ночи он не знает. Камеры есть только на входе (следователи уже отследили по ним автомобили участников вчерашнего конфликта), а единственный охранник работает строго с восьми утра до пяти вечера. Прошлой ночью он спал, как и положено по графику.