Вместе с читателями НГС рассказываем о новых проблемных местах в улично-дорожной сети Новосибирска — там, где движение организовано неэффективно или подстерегает опасность. На этот раз у нас перекресток улиц Титова и Троллейной, где 4 полосы движения по Титова сужаются до одной. Подробности — в материале Дмитрия Косенко.
Один из самых оживленных перекрестков Левобережья, большое количество машин движутся по Титова со стороны Маркса в направлении «Чистой Слободы». До пересечения с Троллейной на Титова четыре полосы, после — всего одна.
Висят знаки движения по полосам: крайний правый ряд только направо, второй ряд — прямо, третий ряд перестраивается во второй, четвертый (крайний левый ряд) — только налево. Но не все водители соблюдают предписанные знаками правила, многие хотят проскочить перекресток побыстрее и поджимают других.
— Знаки «Движение по полосам» повесили относительно недавно. Ранее на запрос в ГИБДД получал ответ: «Перекресток не является очагом аварийности». По факту правый ряд должен ехать только направо, но находятся умельцы, которые едут прямо, второй ряд — прямо, третий ряд является сужением дороги и должен уступить второму, четвертый — только налево, но, бывает, и оттуда лезут. В результате после проезда перекрестка шея и глаза болят, т.к. приходится ими вращать на 360 градусов, — пишут наши читатели.
— Эти знаки — всегда загадка, ибо они появляются и исчезают, меняется их количество и направление. Но есть то, что постоянно — это всего одна полоса за перекрестком, в которую перестраиваются три полосы — правый ряд часто едет прямо, ибо автобусам нет возможности перестроиться во второй ряд, и они просто едут прямо. И не они одни. В четвертом ряду, впрочем, в час пик тоже нарушителей хватает. Выручает обочина! На участке до Пермской она шириной в одну полосу. Логично было бы организовать еще одну полосу, но мы живем в нелогичном городе, — рассуждает читатель Михаил.
В час пик на перекрестке действительно столпотворение, машины поджимают друг друга, еще и с трудом пробираясь через разбитые рельсы. Можно было бы и правда задействовать достаточно широкую обочину — это пространство сейчас просто пропадает без толку. Организация дополнительного ряда движения на этой обочине позволила бы снизить напряженность на перекрестке и увеличить его пропускную способность.
Все проблемные перекрестки Новосибирска, о которых мы писали в нашей рубрике, вы можете увидеть на нашей интерактивной карте: