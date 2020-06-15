— Эти знаки — всегда загадка, ибо они появляются и исчезают, меняется их количество и направление. Но есть то, что постоянно — это всего одна полоса за перекрестком, в которую перестраиваются три полосы — правый ряд часто едет прямо, ибо автобусам нет возможности перестроиться во второй ряд, и они просто едут прямо. И не они одни. В четвертом ряду, впрочем, в час пик тоже нарушителей хватает. Выручает обочина! На участке до Пермской она шириной в одну полосу. Логично было бы организовать еще одну полосу, но мы живем в нелогичном городе, — рассуждает читатель Михаил.