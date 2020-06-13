В рубрике «Куда ты рулишь?» нелепое столкновение на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Трикотажной — один автомобиль резко затормозил, второй поздно заметил этот маневр и не держал дистанцию. Какие причины привели к этому ДТП и какие недостатки в организации движения на перекрестке способствовали аварии — подробнее в материале Дмитрия Косенко.
Пересечение проспекта Дзержинского и улицы Трикотажной, черный Toyota Land Cruiser и светлый универсал Nissan подъезжают к перекрестку со стороны центра. Два левых ряда стоят, дожидаясь зеленой стрелки для поворота налево на Трикотажную, прямо по проспекту ехать можно — горит основной зеленый. Водитель Nissan вероятно намерен проехать прямо, он думает, что и водитель Toyota Land Cruiser тоже направляется прямо. Но нет, внедорожник резко тормозит и легковушка со всего маху врезается в него, смотрите видео.
Согласно установленным знакам, в этом месте три полосы — две для поворота налево на Трикотажную и одна для движения прямо. Но ширина проезжей части позволяет умещаться машинам в четыре ряда, вот и пытаются автомобилисты проскочить прямо, обгоняя автобусы, которые едут у правого края дороги. А водитель Toyota Land Cruiser скорее всего затормозил потому, что ему надо было налево и он захотел встать первым на светофоре в нарушение правил.
Такого маневра водитель Nissan не ожидал и слишком поздно начал торможение. Столкновения не удалось избежать еще и потому, что он держал недостаточную дистанцию до внедорожника. В любом случае с формальной точки зрения вина водителя легковушки сомнений не вызывает.
Пункт 9.10 ПДД. Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения.
Многие автомобилисты в городских условиях настолько привыкли к плотности движения, особенно в пробках, что уже забывают про то, что нужно поддерживать безопасную дистанцию до впереди идущего авто. И в случае чего они вряд ли сумеют затормозить и избежать столкновения. Именно поэтому на улицах Новосибирска часто можно наблюдать «паровозики», когда один затормозил, а в него врезались сразу несколько машин. Так что лучше держаться чуть подальше от машин впереди — недостаточная дистанция все равно не даст вам никакого выигрыша во времени.