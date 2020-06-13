Согласно установленным знакам, в этом месте три полосы — две для поворота налево на Трикотажную и одна для движения прямо. Но ширина проезжей части позволяет умещаться машинам в четыре ряда, вот и пытаются автомобилисты проскочить прямо, обгоняя автобусы, которые едут у правого края дороги. А водитель Toyota Land Cruiser скорее всего затормозил потому, что ему надо было налево и он захотел встать первым на светофоре в нарушение правил.

Такого маневра водитель Nissan не ожидал и слишком поздно начал торможение. Столкновения не удалось избежать еще и потому, что он держал недостаточную дистанцию до внедорожника. В любом случае с формальной точки зрения вина водителя легковушки сомнений не вызывает.

Пункт 9.10 ПДД. Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения.



Многие автомобилисты в городских условиях настолько привыкли к плотности движения, особенно в пробках, что уже забывают про то, что нужно поддерживать безопасную дистанцию до впереди идущего авто. И в случае чего они вряд ли сумеют затормозить и избежать столкновения. Именно поэтому на улицах Новосибирска часто можно наблюдать «паровозики», когда один затормозил, а в него врезались сразу несколько машин. Так что лучше держаться чуть подальше от машин впереди — недостаточная дистанция все равно не даст вам никакого выигрыша во времени.