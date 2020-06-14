Соскучились по вкусным и сочным огурцам и помидорам? Наконец-то их время настало! Но если они оказались в нашей рубрике «Интересно про еду», значит, с ними что-то определённо не так. Сами по себе они полезны, но ваш любимый салат из этих продуктов совсем не так хорош, как кажется. Обо всём по порядку мы поговорили с диетологами.
Чем полезны помидоры?
Если посмотреть на нутриентный состав томатов, можно обнаружить в нём множество полезных веществ и витаминов. Например, в одном качественном помидоре среднего размера может содержаться до трети суточной нормы витамина С, содержащийся в ягоде витамин В нужен для нормального роста тканей, а в кожуре есть флавоноид нарингенин, способный уменьшать воспаления. Но диетологи любят томаты не только за это.
— Главное вещество в помидорах — ликопин. Это мощный антиоксидант, снижающий в том числе риск раковых и сердечных заболеваний. Больше всего его содержится в кожуре томатов. И чем краснее ягода, тем больше в ней концентрация ликопина, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Кроме того, помидоры снижают уровень плохого холестерина, повышают эластичность стенок артерий и эффективны в профилактике раковых заболеваний.
В одном помидоре может содержаться до 8 мг ликопина, однако налегать на томаты, чтобы получить максимум пользы, не стоит — организм способен переваривать до 22 мг этого антиоксиданта в сутки. Плюс, многое зависит от того, где выращены помидоры, — в садовой теплице или в грунте с химическими удобрениями. Во втором случае вы рискуете получить больше нитратов и других вредных веществ, чем пользы.
Также в составе томатов есть полезный для артериального давления и профилактики сердечных заболеваний калий, снижающая кровяное давление хлорогеновая кислота и бета-каротин, который в организме превращается в витамин А.
На помидоры бывает индивидуальная непереносимость, но встречается она крайне редко.
Что полезного в огурцах?
По своему составу огурцы серьёзно проигрывают помидорам. По сути, этот овощ — вода водой, но кое-что полезное выжать можно даже из него. Взять хотя бы калорийность огурцов — 14–16 ккал на 100 граммов продукта — она делает их идеальным диетическим продуктом.
— Если есть с кожурой, то это и клетчатка, и витамины группы В, которые нейтрализуют сахар, и полезные микроэлементы, предотвращающие накопление холестерина и улучшающие работу сердечной мышцы, — объясняет Ирина Торопыгина. — Содержащийся в огурцах калий насыщает ткани организма водой и снимает отечность, соли улучшают обмен веществ в организме. Йод, который тоже есть в составе огурцов, положительно влияет на щитовидную железу.
Кстати, о воде в огурцах. Она тоже полезна — своей способностью промывать почки и выводить токсины. Используют огуречный сок и мякоть и в косметических целях — они помогают отбелить кожу, борются с жирностью и воспалениями и даже могут справиться с веснушками.
— Чтобы сделать самую элементарную маску для жирной кожи, достаточно потереть огурец на мелкой тёрке и добавить немного белой глины — хватит и чайной ложки. Дождитесь, пока она высохнет, и смойте. Проводите такую процедуру пару раз в неделю, и кожа станет более матовой, перестанет блестеть, — рассказывает косметолог Алёна Денисова. — Вообще огурцы не зря добавляют в косметические средства — они насыщают организм витамином В, который стимулирует выработку коллагена.
Есть у огурцов и свои противопоказания. Например, их не советуют людям с повышенной кислотностью желудка, болезнями ЖКТ и почек, а если у вас гастрит, хронические болезни ЖКТ, а то и язва желудка, об огурцах можете даже не думать.
Что будет, если смешать огурцы с помидорами?
Сколько бы ни говорили о пользе огурцов и помидоров, на деле оказывается, что эти два продукта лучше не смешивать. Такой овощной салат будет в лучшем случае бесполезным.
— Вопрос в том, есть пищевая ценность продукта или нет. Калории там будут в любом случае, но встаёт вопрос полезных калорий. Энергию мы получим, но витамины, из-за которых мы едим овощи, пропадают, — объясняет преподаватель Уральского института фитнеса Игорь Мормиль. — Во-первых, в огурцах содержится аскорбиназа, расщепляющая витамин С (он есть в помидорах). Во-вторых, у огурцов и помидоров разные процессы усвоения, желудок может переваривать что-то одно, а другой продукт, соответственно, начнёт бродить.
Из-за этого брожения салат из огурцов и помидоров может показаться тяжёлым, в кишечнике появятся газы. Заодно такой процесс снизит микрофлору. Другой важный момент: огурцы относятся к щелочным продуктам, а помидоры — к кислым. Когда они смешиваются, образуются соли, а это может привести к заболеваниям почек и печени.
Но если вы уже собрались выбрасывать свой томатно-огуречный салат, не спешите. В конце концов мы всю жизнь ели такое блюдо, и никто не отравился. Поэтому нельзя сказать, что этот салат нужно обходить стороной. А если считаете потерянный витамин С, то есть и другие продукты, в которых его даже больше, чем в томатах.