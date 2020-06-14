— Чтобы сделать самую элементарную маску для жирной кожи, достаточно потереть огурец на мелкой тёрке и добавить немного белой глины — хватит и чайной ложки. Дождитесь, пока она высохнет, и смойте. Проводите такую процедуру пару раз в неделю, и кожа станет более матовой, перестанет блестеть, — рассказывает косметолог Алёна Денисова. — Вообще огурцы не зря добавляют в косметические средства — они насыщают организм витамином В, который стимулирует выработку коллагена.



Есть у огурцов и свои противопоказания. Например, их не советуют людям с повышенной кислотностью желудка, болезнями ЖКТ и почек, а если у вас гастрит, хронические болезни ЖКТ, а то и язва желудка, об огурцах можете даже не думать.



Что будет, если смешать огурцы с помидорами?



Сколько бы ни говорили о пользе огурцов и помидоров, на деле оказывается, что эти два продукта лучше не смешивать. Такой овощной салат будет в лучшем случае бесполезным.



— Вопрос в том, есть пищевая ценность продукта или нет. Калории там будут в любом случае, но встаёт вопрос полезных калорий. Энергию мы получим, но витамины, из-за которых мы едим овощи, пропадают, — объясняет преподаватель Уральского института фитнеса Игорь Мормиль. — Во-первых, в огурцах содержится аскорбиназа, расщепляющая витамин С (он есть в помидорах). Во-вторых, у огурцов и помидоров разные процессы усвоения, желудок может переваривать что-то одно, а другой продукт, соответственно, начнёт бродить.

