Каждый день на НГС выходят десятки текстов — новостей и статей. Мы ищем для наших читателей самые важные новости и интересные истории. В потоке событий вокруг коронавируса теряются заметки на другие темы. Редактор НГС Елена Гурьянова подготовила обзор лучших статей за последнюю неделю, чтобы вы точно ничего не пропустили.
Топ-10 самых интересных статей
1. Потерянный остров: как мэр удивился, что остров у набережной ушёл из-под власти.
Известный новосибирский девелопер Тимур Саттаров, подаривший городу универмаг LUKSE, получил под застройку остров Высокий под Бугринским мостом. Мэр Анатолий Локоть обнаружил этот факт во время экскурсии по набережной в микрорайоне «Европейский берег», очень удивился и велел разобраться. По документам на острове можно построить гостиницу и яхт-клуб, но что же сделает Тимур Саттаров — выясняла Лиза Пичугина.
2. Уволенные сотрудники новосибирского автовокзала открыли свою автостанцию на Речном вокзале.
Наш журналист Анна Богданова знает всё об общественном транспорте города. На этой неделе она обнаружила интересный факт — на Речном вокзале появилась своя автостанция от бывших работников старого автовокзала неподалёку. Она сделала репортаж с новой автостанции и рассказала, в какие города оттуда можно уехать.
3. Зверь на районе: история медвежонка Мишки из Каменки (он спит на одном диване с человеком и гуляет на поводке).
Анатолий Кожанов тоже занимается перевозками, а ещё у него живёт медведица с медвежонком. Анна Богданова побывала у него в гостях — оказалось, медвежонок не только спит с хозяином на одном диване, но и бывает за рулём машины.
4. Новосибирец потратил два года и 100 тысяч на идеальный компьютерный стол.
Интересного героя нашла наш журналист Катя Евстафьева — молодой программист Павел Кузьмин рассказал ей в деталях, как самостоятельно разрабатывал модель необычного идеального стола. У него 5 USB-разъёмов и много других наворотов. Правда, Павлу пришлось отказаться от системы подогрева для чашки чая или кофе. Теперь он работает над необычной кроватью.
5. Ставка на коня: сибирячка вложила 1 млн в лошадей с характером. Удалось ли на этом заработать.
На этой неделе в рубрике «Маленький, но гордый», посвящённой небольшим компаниям, — бизнес на конях. Мария Тищенко сделала интересный репортаж про конный клуб и красивых лошадей — одну из них зовут Фантастика, и она ведёт себя очень по-женски. Хозяйка конного клуба рассказала, как выращивает лошадей с характером и почему своего идеального коня ей часто хочется продать.
6. «За ним следили»: сибиряк пригнал из Луизианы военный джип 40-х годов и вложил в него миллионы.
Наш авторедактор Дмитрий Косенко взбудоражил читаталей НГС своей подборкой автохамов, но я предлагаю вам отвлечься от распрей вокруг неправильной парковки и почитать увлекательный рассказ о легендарном внедорожнике Willys MB 1943 года выпуска, который создали по заказу армии США.
7. «С психикой был перелом». Вернутся ли беспредельные 90-е из-за кризиса и безработицы — монолог бывшего сыщика.
Криминальный журналист Алёна Истомина начала серию публикаций о легендарных сыщиках советской эпохи. В первом выпуске криминальный журналист Алёна Истомина беседует с адвокатом Николаем Монаенковым, который вспоминает свою работу в городском управлении по преступлениям против личности в бандитские девяностые. Почему в полиции избивают задержанных, как свободная любовь могла уменьшить количество преступлений и вернутся ли лихие 90-е, если из-за пандемии коронавируса в стране начнётся экономический кризис.
8. Дом на миллионы: путешествие по обществу, где продают самую дорогую дачу — с собственным спуском к реке.
Эксперт по домам и домикам Лиза Пичугина написала первый текст нового «сериала» на НГС — «Классно на даче». Этим летом мы будем рассказывать в нём о самых интересных дачных обществах города. Лиза уже готовится узнать всё самое интересное о легендарных Обковских дачах и крутых домах на Бердском заливе. Если вы живёте на необычной даче или влюблены в свое дачное общество и готовы рассказывать о нём интересные истории, напишите ей.
9. Невеста месяца: учительница музыки мечтает о настоящем мужчине, но не хочет замуж.
Журналист НГС Алёна Золотухина умеет находить самых красивых женщин и мужчин города. На этой неделе она написала интересную историю про королеву красоты из Новосибирска. Светлане немного за 40, у неё трое детей, но вы удивитесь, когда её увидите — она прекрасно выглядит, любит рыбалку, дайвинг и конный спорт, а в свободное время пишет музыку для детских песен.
10. «Не заходи — умрёшь»: прогулка по 30 заброшенным зданиям у площади Калинина. Их купили за 1,3 млрд.
Если вам кажется, что вы знаете о районе площади Калинина всё, почитайте текст Ксении Лысенко. Она побывала в заброшенных зданиях известного завода, который вот-вот снесут с лица земли и построят элитные дома, и узнала историю места. А пока романтика заброшек привлекает сюда детей и подростков, которые облюбовали крыши. Кстати, если вы хотите жить здесь в новых домах, Ксюша узнала, когда их начнут строить.
Топ-5 самых важных новостей (мы обещали без коронавируса)
1. Сбербанк договорился о покупке 2ГИС. В рамках сделки 2ГИС был оценен в 14,3 млрд руб. Скоро мы пойдем в гости к основателю 2ГИС Александру Сысоеву и обо всём поговорим более детально.
2. В Новосибирске начали строить новую городскую набережную — она пройдёт вдоль «Европейского берега». «Брусника. Сибакадемстрой» планирует вложить в неё около 200 миллионов рублей. Тем временем на Михайловской набережной хотят установить памятник подводной лодке — и мы показали его проект.
3. В Новосибирске решили отремонтировать полтора километра Советского шоссе. Стоимость работ оценили в 41,7 миллионов рублей. Мы показали его на карте.
4. Клещи озверели: количество укусов выросло в три раза за несколько недель. Около 4% клещей были энцефалитными. Берегите себя на природе.
5. Новосибирский депутат вышел из комы после ДТП. Известный строитель, гендиректор концерна «Сибирь», Дмитрий Червов чувствует себя намного лучше.