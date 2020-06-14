2. Уволенные сотрудники новосибирского автовокзала открыли свою автостанцию на Речном вокзале.

Наш журналист Анна Богданова знает всё об общественном транспорте города. На этой неделе она обнаружила интересный факт — на Речном вокзале появилась своя автостанция от бывших работников старого автовокзала неподалёку. Она сделала репортаж с новой автостанции и рассказала, в какие города оттуда можно уехать.

3. Зверь на районе: история медвежонка Мишки из Каменки (он спит на одном диване с человеком и гуляет на поводке).

Анатолий Кожанов тоже занимается перевозками, а ещё у него живёт медведица с медвежонком. Анна Богданова побывала у него в гостях — оказалось, медвежонок не только спит с хозяином на одном диване, но и бывает за рулём машины.

4. Новосибирец потратил два года и 100 тысяч на идеальный компьютерный стол.

Интересного героя нашла наш журналист Катя Евстафьева — молодой программист Павел Кузьмин рассказал ей в деталях, как самостоятельно разрабатывал модель необычного идеального стола. У него 5 USB-разъёмов и много других наворотов. Правда, Павлу пришлось отказаться от системы подогрева для чашки чая или кофе. Теперь он работает над необычной кроватью.