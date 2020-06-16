«Люди очень изобретательны в желании обойти закон»: как в Новосибирске киоски стали превращать в ТЦ

Небольшую часть огромного земельного участка — отвода железной дороги — получило в субаренду некое ООО «Кросс». Построить здесь что-то проблематично, но сооружение назвали «временным». При этом построено оно из бетонного каркаса и пеноблоков.



Эта история удивительно совпала с дискуссией на последнем заседании городского Совета депутатов. В декабре прошлого года они внесли поправки в положение о нестационарных объектах в городе, которое запретило строить их на придомовой территории жилых домов. Это решение оспорил прокурор города, и депутаты решали, кого поддержать: мэрию или прокурора. Выбрали мэрию.



Кругом бардак



В 2015 году Горсовет принял положение о нестационарных объектах. Там было дано чёткое значение этого термина, описывались виды таких объектов, прописывалась процедура их согласования. Но до 2019 года это положение действовало только на муниципальной или государственной территории города, поэтому киоски начали массово появляться на частных, придомовых территориях. Они и до этого там стояли с 90-х годов, но с закручиванием бюрократических гаек на муниципальной земле их владельцы всё чаще решают переехать на пару метров в сторону — на частную землю. Классический пример — улица Перевозчикова, где начали ставить киоски прямо на газоны. Ведь бывает проще договориться жителями дома или управляющей компанией.

