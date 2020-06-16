«Люди очень изобретательны в желании обойти закон»: как в Новосибирске киоски стали превращать в ТЦ

Городские власти начали подчищать город от незаконных построек. Пока, правда, вплотную занялись только парками: сперва начали разбирать кафе в парке им. Кирова, весной снесли кафе «Сказка» в Первомайском сквере. И пока отвлеклись на них, на улицах под видом временных киосков продолжили расти многоэтажные торговые центры. Почему это происходит и как с ними бороться, в своей колонке объясняет координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев.
В начале мая в центре города, на пересечении ул. Спартака и Советской, я обнаружил стройку без паспорта объекта — прямо на пешеходной тропинке, ведущей к путепроводу через железную дорогу. На сайте мэрии никаких разрешений на строительство и реконструкцию в этом месте не было, в том числе на нестационарные, то есть временные объекты.
Небольшую часть огромного земельного участка — отвода железной дороги — получило в субаренду некое ООО «Кросс». Построить здесь что-то проблематично, но сооружение назвали «временным». При этом построено оно из бетонного каркаса и пеноблоков.
Эта история удивительно совпала с дискуссией на последнем заседании городского Совета депутатов. В декабре прошлого года они внесли поправки в положение о нестационарных объектах в городе, которое запретило строить их на придомовой территории жилых домов. Это решение оспорил прокурор города, и депутаты решали, кого поддержать: мэрию или прокурора. Выбрали мэрию.
Кругом бардак
В 2015 году Горсовет принял положение о нестационарных объектах. Там было дано чёткое значение этого термина, описывались виды таких объектов, прописывалась процедура их согласования. Но до 2019 года это положение действовало только на муниципальной или государственной территории города, поэтому киоски начали массово появляться на частных, придомовых территориях. Они и до этого там стояли с 90-х годов, но с закручиванием бюрократических гаек на муниципальной земле их владельцы всё чаще решают переехать на пару метров в сторону — на частную землю. Классический пример — улица Перевозчикова, где начали ставить киоски прямо на газоны. Ведь бывает проще договориться жителями дома или управляющей компанией.
Ужесточение правил застройки тоже внесло свою лепту: если участок меньше 1000 «квадратов», капитальное строительство на нём без обсуждений обычно невозможно. Но если вы назовёте свой двухэтажный магазин «нестационарным», то и самовольно построенным его не назовут — так, наверное, думал один землевладелец на улице Троллейной. Во дворе жилого дома там построили «нестационарный» спортивный центр в два этажа. Участок под ним — 280 кв. м, но если строить ровно по границе и в два этажа, то и полезная площадь вдвое больше. По всему городу идёт строительство объектов по габаритам больше капитальных.
Подобный бардак происходит и на муниципальной земле: павильон на 600 кв. м уже в порядке вещей. А ещё ведь можно арендовать у мэрии два смежных участка по 900 метров каждый и построить «нестационарный» объект сразу на двух участках. В общем, люди часто очень изобретательны в своём желании обойти закон.
Некоторые объекты становятся городскими достопримечательностями. Например, «шарик» у «Глобуса» как-то штрафовали за продажу алкоголя. А как получить лицензию, не имея объекта недвижимости? Ещё один похожий случай — ресторан в Первомайском сквере. Нестационарный, но трёхэтажный.
Что с этим делать?
При всей нелюбви к мэрии, бюрократии, коррупции, неэффективности регламент о нестационарных объектах должен распространяться и на частные земельные участки. Для них нужно разработать единые требования, в том числе и к дизайну. Аренду нельзя продлять без торгов и на неопределённые сроки.
С самовольными постройками нужно бороться до того, как они попадают в громкие скандалы. Иначе получаются случаи вроде трагической вечеринки на бульваре Молодёжи в феврале 2020-го: судят за трагедию того, кто арендовал здание под мероприятие, но как он мог проверить, аварийное ли это здание? В городе могут годами работать самовольно построенные магазины, их владельцы получают прибыль — и ничего.
Капитальные объекты видно, они сильно отличаются от временных: размерами, объёмом, наличием фундамента. И мэрия должна в таких случаях разрывать договор аренды и обращаться за постановлением о сносе. Если правила не одинаковы для всех, то нарушителем быть выгодно. А потерпевшим в этом случае становится весь город.
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