17 новосибирцев не могут получить оплаченные квартиры 10 лет. Куда ушли их миллионы

История с домом по улице Петухова, 6/4 началась 20 лет назад. Тогда застройщик ЗАО «ПСК «Сибстрой»» запустил проект пятиэтажных зданий с мансардными этажами. В 2010 году строительную компанию признали банкротом. Дом № 6/4 к этому времени был возведён на уровне трёх с половиной этажей. Квартиры дольщиков, которые пошли в суд, как уточнил их юрист Вилий Музафин, тогда уже были построены, а сами дольщики даже зарегистрировали право собственности в Росреестре.



Появившийся после банкротства застройщика потребительский кооператив «ЖСК "На Петухова"» принял решение достраивать дом с 7 этажами, а со всех участников собрать дополнительные деньги. Деньги требовались, как объяснило руководство кооператива, на вступление в ЖСК и на дальнейшую стройку. Также в ЖСК решили достроить и два других дома: на Петухова, 6/5 и 6/6. Дом № 6/5 уже сдан, а 6/6 — не достроен.



Часть дольщиков, которые зарегистрировали право собственности, отказалась вступать в кооператив и сдавать дополнительные деньги. После этого и началось их противостояние с руководителем кооператива Верой Юзюк: различные акции, пикеты и судебные разбирательства. К стройке на Петухова возникали вопросы и у инспекции Госстройнадзора НСО. Очередной судебный процесс между дольщиками и ЖСК «На Петухова» идёт с ноября 2019 года.

