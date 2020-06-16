17 новосибирцев не могут получить оплаченные квартиры 10 лет. Куда ушли их миллионы

В Кировском районном суде идёт процесс по жалобе 17 собственников квартир дома по улице Петухова, 6/4 против руководства ПК «ЖСК «На Петухова»». Много лет назад дольщики оплатили строящиеся квартиры, но так их и не получили. Собственники считают, что руководство жилищно-строительного кооператива фальсифицировало собрание дольщиков и распродало их квартиры. В долгой истории, которая тянется с начала 2000-х годов, разбирался корреспондент НГС Илья Калинин.
Почему дом не могут достроить 20 лет
История с домом по улице Петухова, 6/4 началась 20 лет назад. Тогда застройщик ЗАО «ПСК «Сибстрой»» запустил проект пятиэтажных зданий с мансардными этажами. В 2010 году строительную компанию признали банкротом. Дом № 6/4 к этому времени был возведён на уровне трёх с половиной этажей. Квартиры дольщиков, которые пошли в суд, как уточнил их юрист Вилий Музафин, тогда уже были построены, а сами дольщики даже зарегистрировали право собственности в Росреестре.
Появившийся после банкротства застройщика потребительский кооператив «ЖСК "На Петухова"» принял решение достраивать дом с 7 этажами, а со всех участников собрать дополнительные деньги. Деньги требовались, как объяснило руководство кооператива, на вступление в ЖСК и на дальнейшую стройку. Также в ЖСК решили достроить и два других дома: на Петухова, 6/5 и 6/6. Дом № 6/5 уже сдан, а 6/6 — не достроен.
Часть дольщиков, которые зарегистрировали право собственности, отказалась вступать в кооператив и сдавать дополнительные деньги. После этого и началось их противостояние с руководителем кооператива Верой Юзюк: различные акции, пикеты и судебные разбирательства. К стройке на Петухова возникали вопросы и у инспекции Госстройнадзора НСО. Очередной судебный процесс между дольщиками и ЖСК «На Петухова» идёт с ноября 2019 года.
Недовольные собственники: суд не проверяет, куда ушли миллионы
Те, кто полностью оплатил свои квартиры перед банкротством первого застройщика и не стал вступать в кооператив, жильё так и не получил, несмотря на зарегистрированное право собственности. Юрист Вилий Музафин, который защищает дольщиков, считает, что собрание, где принималось решение о реализации квартир, было сфальсифицировано.
— На сегодняшний день нет ни одного свидетеля, который бы сказал, что собрание проходило. Документы в суд ПК «ЖСК "На Петухова"» не предоставляет. У меня есть расчёт, который я произвёл: на сегодняшний день от стройки этого дома [председатель потребительского кооператива Вера] Юзюк и руководители ЖСК получили чистую прибыль в 150 миллионов рублей. Но сколько было судов, ни один суд не стал проверять, хотя мы настаивали проверить: сколько денежных средств затрачено на строительство дома, а сколько было необходимо доплатить каждому инвестору за свою квартиру. Здесь мы ещё учитываем, что мэрия и администрация Новосибирской области заплатили 49 миллионов рублей для достройки дома именно № 6/4. Экономику мы посчитали сами, но этот расчёт никто не опроверг: ни суд, ни та сторона. Все молчат, — заметил Вилий Музафин.
Председатель ЖСК отрицает присвоение средств
Председатель жилищного кооператива Вера Юзюк объясняет корреспонденту НГС, что дольщики не получили квартиры, потому что не вступили в кооператив и не доплатили за достройку.
— Есть [у них] неприязнь ко мне. В связи с тем, что нужно было доплачивать денежные средства. Это решение принято общим собранием и на основании сметных расчётов нового проекта. Потому что это — была самоволка. У ЗАО «ПСК "Сибстрой"» не было ничего: ни проекта, ни разрешения, ни технических условий. Как они строили? В то время всё можно было, особенно, когда руководитель — заслуженный строитель России. Мы сделали экспертизу и получили на всё технические условия: на тепло, воду, стоки. После чего получили разрешение на строительство. После банкротства застройщика конкурсный управляющий признал долю всех, у кого оплата на тот момент была 100% и имелись доказательства, — рассказала корреспонденту Вера Юзюк.
Председатель ЖСК отрицает обвинения о присвоении средств. Говорит, что и 49 миллионов она практически не видела: после выделения они сразу же были потрачены. Однако, финансовые документы, пояснила Юзюк, она предоставить не может. По вполне объяснимой причине.
— О чём можно вести речь, если они (дольщики. — Прим. ред.) подали жалобу в суд, и Следственный комитет у меня сделал выемку и ведёт экспертизу. Как я могу предоставить документацию? Она изъята в 2019 году, — заметила женщина.
Чтобы было понимание о том, сколько денег ушло только на один дом № 6/4, Вера Юзюк предложила корреспонденту НГС посчитать расходы вместе. По словам женщины, ни о каких 150 миллионах чистой прибыли на одном доме и речи не может идти. Жилая площадь дома № 6/4, уточнила председатель кооператива, 4440 квадратных метров. Каждый дольщик доплатил за квадратный метр примерно
— Ну это по смете было 24 000, а мы могли и дешевле сметы сделать: где-то можно было взять дешевле материалы, уговорить дешевле на работы. Они (дольщики. — Прим. ред.) говорят, что мне мэрия дала 49 миллионов рублей, но нам дали гораздо меньше. И дали не на достройку, а на технологическое присоединение сетей. У меня денег нет почти 2 года, я ещё даже уговаривала людей строить за квадраты. И все денежные средства шли только через банк, — подчеркнула Вера Юзюк.
На банкротство подал электрик — ему должны 365 тысяч
10 июня 2020 года в Кировском районном суде прошло очередное заседание, где принято решение вызвать в процесс свидетелей оспариваемого собрания дольщиков. Также, как заметил Вилий Музафин, решено принудительно привести в суд Веру Юзюк. Музафин уточнил, что последние заседания женщина не посещала.
10 декабря 2019 года в ПК «ЖСК "На Петухова"» началась процедура банкротства. Вера Юзюк пояснила, что ЖСК накопил долг в размере 365 тысяч рублей по зарплате электрику, и он подал на банкротство. Но денег нет уже давно, заметила женщина, зарплата никому не выплачивается 1,5 года.
— С другой стороны, если бы нашли они эти деньги, там ещё есть подрядчик с долгами, есть мэрия с долгами по аренде. Там [долгов на] миллионы, миллионы рублей. Предприятие (ЖСК «На Петухова». — Прим. ред.) задолжало многим. Наверное, не смогли продать квартиры. Но я не могу дать чёткую оценку и сделать финансовый анализ из-за того, что все материалы изъяты правоохранительными органами, — подчеркнул корреспонденту НГС конкурсный управляющий Илья Маслов.
По данным системы «Контур.Фокус», остаток суммы по долгам ПК «ЖСК "На Петухова"» составил 36,8 миллиона рублей. Судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства назначено на 10 декабря 2020 года.
Проблемы дольщиков возникают в Новосибирске регулярно. 25 мая НГС рассказал, как дольщики ЖК «Новомарусино», которые много лет не могут получить жильё, заселились в знак протеста в недостроенный дом.