Небольшой курортный город на берегу Азовского моря привлекает семейных путешественников и любителей тихого, размеренного отдыха. Рядом с городом нет больших промышленных предприятий, поэтому вода в море чистая, а само море — мелкое.

Добраться до Ейска можно через Ростов-на-Дону или Краснодар. Город поделен на 13 районов , но туристов интересует только Ейская коса, на которой расположены санатории, гостиницы, кафе и пляжи. Кстати, отельный сервис тут развит не сильно — будьте готовы снимать квартиру или небольшой гостевой домик.

Что до достопримечательностей, то их можно найти как в городе, так и за его пределами. В Ейске полно тихих парков, булыжных мостовых, внушительных памятников. Недалеко от косы, на Таганрогском заливе, расположен необитаемый Остров семи ветров, а у Ясенского заказника — Ханское озеро, где не возбраняется измазаться грязью, потому что она лечебная. Этнографические музеи, парки аттракционов, дельфинарий, океанариум — всё это тоже в достатке.



Соль-Илецк

Где: Оренбургская область.

Температура воздуха: +22...+24 градуса.

Карантин: да.