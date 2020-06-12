Коронавирус, конечно, ощутимо подпортил нам планы на человеческую жизнь: мы страдали в изоляции, на удаленке, скапливая слезы в маски и одноразовые перчатки. Теперь пришла пора страдать по другому поводу — череда летних отпусков началась, а границы до сих пор закрыты.
Но сильно печалиться не стоит — Россия богата своими местами для путешествий и пляжного отдыха. Где можно прогреться и накупаться этим летом — рассказываем прямо сейчас.
Ейск
Где: Краснодарский край.
Температура воздуха: +25…+27 градусов.
Карантин: нет.
Небольшой курортный город на берегу Азовского моря привлекает семейных путешественников и любителей тихого, размеренного отдыха. Рядом с городом нет больших промышленных предприятий, поэтому вода в море чистая, а само море — мелкое.
Добраться до Ейска можно через Ростов-на-Дону или Краснодар. Город поделен на
Что до достопримечательностей, то их можно найти как в городе, так и за его пределами. В Ейске полно тихих парков, булыжных мостовых, внушительных памятников. Недалеко от косы, на Таганрогском заливе, расположен необитаемый Остров семи ветров, а у Ясенского заказника — Ханское озеро, где не возбраняется измазаться грязью, потому что она лечебная. Этнографические музеи, парки аттракционов, дельфинарий, океанариум — всё это тоже в достатке.
Соль-Илецк
Где: Оренбургская область.
Температура воздуха: +22...+24 градуса.
Карантин: да.
Если коронавирус уничтожил ваши планы на Израиль, ищите его аналоги, не покидая страны. В качестве Мертвого моря в изоляции сгодятся озера Соль-Илецка. Небольшой городок находится всего в
Город пока закрыт, но к июлю власти планируют снять все ограничения. Если думаете, что соленый берег займут другие прошаренные туристы — не переживайте, площадь озер — больше
Самое соленое озеро — это Развал, вода очищает слизистые и кожу, а плотность ее такая, что человек не тонет. Врачи предупреждают: погружаться в соленую воду следует медленно и осторожно, чтобы избежать большой нагрузки на сердце.
Кисловодск
Где: Ставропольский край.
Температура воздуха: +21…+24 градуса.
Карантин: нет.
Добраться до Кисловодска легко — хоть по земле (автобусы, железнодорожное сообщение), хоть по воздуху (самолет прилетает в Минеральные Воды, оттуда до города-курорта два часа езды на общественном транспорте или час на такси). Кисловодск — крупнейший курорт Кавказских Минеральных Вод, разные части города находятся на разной высоте. Самая низкая точка —
Как любая российская здравница, Кисловодск усыпан санаториями и гостиницами, есть хостелы и частные мини-отели. Ценник на проживание стартует от
Посмотреть тут тоже есть на что: главная достопримечательность — это, конечно, сама долина, в которой стоит город, окруженная склонами Кавказского хребта. Посетите Курортный парк, Долину роз, Храм воздуха, Нарзанную галерею. Ну и не игнорируйте минеральную воду — ее рекомендуют людям с болезнями почек, желудка и поджелудочной железы.
Куршская коса
Где: Калининградская область.
Температура воздуха: +22...+25 градусов.
Карантин: да.
Балтика — это, конечно, не про купаться. Море, в сравнении с южными, довольно холодное даже в самые жаркие дни. Но ехать сюда точно нужно — за красотой, историей и янтарём. К берегам Балтийского моря можно попасть в Калининградской области — она интересна сама по себе как русский анклав, когда-то бывший немецкой, а когда-то — прусской территорией, отсюда и его архитектура. Не удивляйтесь, что в Калининграде не раз услышите от местных «там, в России». От Калининграда до Зеленоградска — уютного городка с кучей кафе по берегу моря — можно доехать на «Ласточке» за
Но мастхэв для посещения — Куршская коса, а на ней — танцующий лес (стволы деревьев в нём как будто закручены) и песчаные дюны, и чем дальше по косе вы продвинетесь, тем пустыннее там будет берег. Если будете добираться не на автобусе, а на такси или арендованном авто, обязательно останьтесь посмотреть закат.
Кстати, на пикник можно взять местных деликатесов, обязательно — выпечку, которую тут готовят по европейским традициям, и хорошего и при этом недорогого европейского вина (для тех, кто не за рулем, конечно). А еще на берегах Балтийского моря собирают янтарь. Да, находят в песке без всяких приспособлений. Вывозить янтарь не запрещают. Обратите внимание, что для приезжих из других регионов действует двухнедельный карантин.
Дагестан
Где: Северный Кавказ.
Температура воздуха: +25... +28 градусов.
Карантин: да.
Туристической жемчужиной Дагестан можно назвать с натяжкой — сервиса даже по сочинским и крымским меркам в республике нет, зато есть любовь, с которой туристов встречают все — от хозяев апартаментов до официантов в маленьких кафе аутентичной кухни. Тем не менее добраться до Дагестана стоит. И на это есть несколько причин.
Первое — это природа: горы Кавказа, буйные реки, природные водопады и живописные аулы. Второе — культура: первые люди появились на территории современного Дагестана больше двух миллионов лет назад, и до сих пор в одном регионе уживаются десятки этнических групп. Третье — культура: чего стоит город-крепость Дербент, внесенный в список наследия ЮНЕСКО. Нужно обязательно увидеть его крепости и самую древнюю мечеть в России — Джума.
Четвертая причина — Каспийское море, правда, технически это больше соленое озеро, но видами своими не уступает традиционным южным пейзажам. Можно снять номер в отеле прямо на побережье, можно за городом, в коттеджных поселках Махачкалы, где тоже есть выходы на пляжи.
Планировать поездку в Дагестан можно уже сейчас, а вот сорваться туда со дня на день не получится: регион закрыт на карантин из-за тяжелой обстановки по коронавирусу. Но есть и хорошие новости: статистика заболеваемости постепенно пошла на спад, так что в скором времени путешественникам откроются и эти горизонты.
Бонус: как там Сочи и Крым?
Если любовь к курортам полуострова и Краснодарского края в вас не изжить, то готовьтесь любить на расстоянии (разумеется, санитарном — дистанцию в полтора метра и масочный режим в общественных местах пока никто не отменял). Регионы готовы принимать россиян с
В Крыму возобновят работу все заведения общепита, музеи, открытые бассейны, залы для бокса, поля для гольфа, тренажерные залы и фитнес-клубы, будут открыты детские аттракционы на открытом воздухе, площадки для пикников, солярии, салоны красоты. Под запретом остаются массовые мероприятия.
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