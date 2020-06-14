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Тема дня Стрельба на дачах под Новосибирском. Один убит

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Микрорайон «Европейский берег»

Микрорайон «Европейский берег»

В новом, 180-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: разборки из-за парковки в жилом микрорайоне, борьба за газоны при помощи заборов и бесстрашная стоянка на тротуаре — там, где работают эвакуаторы.

— Дама на данном авто плюет на всех, постоянно паркуется на тротуаре, пешеходном переходе, перекрестке (загораживая обзор). Даже при наличии свободных мест в карманах. На замечания и вежливые просьбы хамит. Микрорайон «Европейский берег», — сообщает Юрий (смотрите фото выше).

Авто на газоне

Авто на газоне

— Это зашквар. В Юбилейном микрорайоне так люди убивают последние лужайки, лишь бы заехать под окно. А чё не в квартиру сразу, слабо?!! Очень расстраивает, что зелень уничтожается, деревья вырубаются, детские площадки забрасывают, лишь бы машинам было место...

Так спасают насаждения

Так спасают насаждения

...на Столетова в 32-м доме старшая по дому вызывает уважение. Вот таким заборчиком решили проблему лужайки и цветника от нерадивых водил и хозяев собак, — рассказывает читательница Ксения.

«Прадо» на уничтоженном газоне

«Прадо» на уничтоженном газоне

— Газон у «Бахетле» на Кирова, — пишет читатель Лев.

«Кайен» на тротуаре

«Кайен» на тротуаре

«Кайен» с номерами ООО на Советской — водителю ничего не страшно.

Стоянка на пешеходной дорожке

Стоянка на пешеходной дорожке

— Красных Командиров, 75, — уточняет Михаил.

«Лексус» на тротуаре

«Лексус» на тротуаре

«Лексус» заехал в пешеходную зону.

«Мерседес» перегородил проход

«Мерседес» перегородил проход

— Красный проспект, 100, перегораживают тротуар, — информирует Юрий.

BMW нужно обойти

BMW нужно обойти

Еще один любитель заставлять пешеходов обходить его авто.

«Прадо» на тротуаре

«Прадо» на тротуаре

На Вокзальной магистрали. Местные пешеходы сообщают, что накануне с этого места уже эвакуировали автомобили, но водители «Прадо» ничего же не боятся.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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Я паркуюсь как чудакпарковка
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