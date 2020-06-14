В новом, 180-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: разборки из-за парковки в жилом микрорайоне, борьба за газоны при помощи заборов и бесстрашная стоянка на тротуаре — там, где работают эвакуаторы.
— Дама на данном авто плюет на всех, постоянно паркуется на тротуаре, пешеходном переходе, перекрестке (загораживая обзор). Даже при наличии свободных мест в карманах. На замечания и вежливые просьбы хамит. Микрорайон «Европейский берег», — сообщает Юрий (смотрите фото выше).
— Это зашквар. В Юбилейном микрорайоне так люди убивают последние лужайки, лишь бы заехать под окно. А чё не в квартиру сразу, слабо?!! Очень расстраивает, что зелень уничтожается, деревья вырубаются, детские площадки забрасывают, лишь бы машинам было место...
...на Столетова в 32-м доме старшая по дому вызывает уважение. Вот таким заборчиком решили проблему лужайки и цветника от нерадивых водил и хозяев собак, — рассказывает читательница Ксения.
— Газон у «Бахетле» на Кирова, — пишет читатель Лев.
«Кайен» с номерами ООО на Советской — водителю ничего не страшно.
— Красных Командиров, 75, — уточняет Михаил.
«Лексус» заехал в пешеходную зону.
— Красный проспект, 100, перегораживают тротуар, — информирует Юрий.
Еще один любитель заставлять пешеходов обходить его авто.
На Вокзальной магистрали. Местные пешеходы сообщают, что накануне с этого места уже эвакуировали автомобили, но водители «Прадо» ничего же не боятся.