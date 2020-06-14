В новом, 180-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: разборки из-за парковки в жилом микрорайоне, борьба за газоны при помощи заборов и бесстрашная стоянка на тротуаре — там, где работают эвакуаторы.



— Дама на данном авто плюет на всех, постоянно паркуется на тротуаре, пешеходном переходе, перекрестке (загораживая обзор). Даже при наличии свободных мест в карманах. На замечания и вежливые просьбы хамит. Микрорайон «Европейский берег», — сообщает Юрий (смотрите фото выше).

