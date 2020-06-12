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Лето Обзор

Вместо моря: 6 озёр под Новосибирском, куда можно доехать на велосипеде — подробные маршруты

В черте города тоже есть красивые места, о которых мало кто знает

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Озеро Шадриха недалеко от Академгородка

Озеро Шадриха недалеко от Академгородка

Впереди длинные выходные с самой настоящей летней погодой. По прогнозам синоптиков, столбик термометров будет подниматься до плюс 27–33 градусов.

В жаркие дни можно по традиции отправиться на Обское море или на берег Оби (пандемия коронавируса напомнила нам про местный туризм). Так что предлагаем разнообразить свой туристический кругозор и посмотреть на красивые озёра в Новосибирской области. Некоторые находятся в черте города, а до других ехать не больше часа.

1

Шадриха

Живописное место находится недалеко от Ботанического сада. За ориентир можно взять строящийся коттеджный посёлок «Горки Академпарка».

Озеро находится примерно в 5 километрах от Ботсада Академгородка

Озеро находится примерно в 5 километрах от Ботсада Академгородка

Идеальный маршрут для велосипедистов. Доехать до озера можно по лесным дорожкам, через Ботсад. До СНТ «Полянка геологическая» ходит автобус № 718 (от остановки «Общественный торговый центр»). Дальше 10 минут пешком. Чем не место для отдыха и фотосессий. Только запаситесь средством от насекомых.

2

Смородинка

Озеро возле СНТ «Смородинка»

Озеро возле СНТ «Смородинка»

Озеро Смородинка с живописными обрывами находится недалеко от села Жеребцово. За ориентир можно взять СНТ «Смородинка». Площадь озера — примерно 2 квадратных километра. Добраться до водоёма можно общественным транспортом — до Жеребцово ходит несколько электричек в день.

Берёзовый лес, тишина. Озеро числится в списке «клёвых» мест для рыбалки.

Озеро находится в Мошковском районе

Озеро находится в Мошковском районе

3

Быково

Озеро Быково в Новосибирском районе Новосибирской области

Озеро Быково в Новосибирском районе Новосибирской области

Озеро Быково на востоке от Новосибирска. Водоём находится в одноимённой деревне, примерно в 8 километрах от Кольцово. Рядом стоит коттеджный посёлок «Солнечное озеро». У озера необычная форма, так что прогулка на лодке будет нескучной.

Озеро Быково весной

Озеро Быково весной

4

Ора

Летом здесь часто останавливаются машины

Летом здесь часто останавливаются машины

Озеро на территории посёлка Сокур, большой плюс в том, что до него просто добраться. Электрички до станции Сокур ходят несколько раз в день. Ехать по железной дороге чуть больше часа.

Озеро рядом с дорогой. Иногда это плюс — не нужно плутать, соответственно тратить время на поиски красот.

Рядом с озером проходит дорога — удобно подъехать на велосипеде

Рядом с озером проходит дорога — удобно подъехать на велосипеде

5

Малиновка

Малиновка весной

Малиновка весной

Малиновка — неподалёку от Быково. Так что можно совместить — в одну поездку посмотреть два озера. До Малиновки ходит автобус. Ещё проще — на электричке до станции «Геодезическая», дальше пешком примерно 3 километра.

6

Квадратка

Квадратка — озеро в черте города, неподалёку от МЖК. Название озеру дали, вероятно, из-за формы. Озеро расположено в Октябрьском районе, недалеко от остановки «Татьяны Снежиной».

До озера ходит 12 маршрутов общественного транспорта&nbsp;

До озера ходит 12 маршрутов общественного транспорта 

Искупаться здесь вряд ли получится, но рыба водится

Искупаться здесь вряд ли получится, но рыба водится

Что ещё почитать про местный туризм

Куда поехать на выходные, если у вас мало денег и времени: мини-Алтай, «мертвое море» и озеро, которое разгладит морщины. Обзор этих мест смотрите тут.

Озеро пеликанов и мраморные карьеры — в списке местных достопримечательностей. Смотрите сами.

Райские острова — история Обского моря (там много красивых фотографий).

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