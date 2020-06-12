Вместо моря: 6 озёр под Новосибирском, куда можно доехать на велосипеде — подробные маршруты

1
Шадриха
Живописное место находится недалеко от Ботанического сада. За ориентир можно взять строящийся коттеджный посёлок «Горки Академпарка».
Идеальный маршрут для велосипедистов. Доехать до озера можно по лесным дорожкам, через Ботсад. До СНТ «Полянка геологическая» ходит автобус № 718 (от остановки «Общественный торговый центр»). Дальше 10 минут пешком. Чем не место для отдыха и фотосессий. Только запаситесь средством от насекомых.
2
Смородинка
Озеро Смородинка с живописными обрывами находится недалеко от села Жеребцово. За ориентир можно взять СНТ «Смородинка». Площадь озера — примерно 2 квадратных километра. Добраться до водоёма можно общественным транспортом — до Жеребцово ходит несколько электричек в день.
Берёзовый лес, тишина. Озеро числится в списке «клёвых» мест для рыбалки.
3
Быково
Озеро Быково на востоке от Новосибирска. Водоём находится в одноимённой деревне, примерно в 8 километрах от Кольцово. Рядом стоит коттеджный посёлок «Солнечное озеро». У озера необычная форма, так что прогулка на лодке будет нескучной.
4
Ора
Озеро на территории посёлка Сокур, большой плюс в том, что до него просто добраться. Электрички до станции Сокур ходят несколько раз в день. Ехать по железной дороге чуть больше часа.
Озеро рядом с дорогой. Иногда это плюс — не нужно плутать, соответственно тратить время на поиски красот.
5
Малиновка
Малиновка — неподалёку от Быково. Так что можно совместить — в одну поездку посмотреть два озера. До Малиновки ходит автобус. Ещё проще — на электричке до станции «Геодезическая», дальше пешком примерно 3 километра.
6
Квадратка
Квадратка — озеро в черте города, неподалёку от МЖК. Название озеру дали, вероятно, из-за формы. Озеро расположено в Октябрьском районе, недалеко от остановки «Татьяны Снежиной».
Что ещё почитать про местный туризм
Куда поехать на выходные, если у вас мало денег и времени: мини-Алтай, «мертвое море» и озеро, которое разгладит морщины. Обзор этих мест смотрите тут.
Озеро пеликанов и мраморные карьеры — в списке местных достопримечательностей. Смотрите сами.
Райские острова — история Обского моря (там много красивых фотографий).