Вместо моря: 6 озёр под Новосибирском, куда можно доехать на велосипеде — подробные маршруты

Впереди длинные выходные с самой настоящей летней погодой. По прогнозам синоптиков, столбик термометров будет подниматься до плюс 27–33 градусов.



В жаркие дни можно по традиции отправиться на Обское море или на берег Оби (пандемия коронавируса напомнила нам про местный туризм). Так что предлагаем разнообразить свой туристический кругозор и посмотреть на красивые озёра в Новосибирской области. Некоторые находятся в черте города, а до других ехать не больше часа.